Heckscheibe eingeschlagen

Germersheim (ots) – Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Heckscheibe eines in der Pater-Mayer-Straße in Germersheim abgestellten PKW ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

PKW beschädigt und geflüchtet

Germersheim (ots) – Am Mittwoch im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem weißen Kompaktwagen einen in der Gerichtsstraße in Germersheim abgestellten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der PKW wurde im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wörth (ots) – Mittwochmorgen nahm ein PKW-Fahrer einem Radfahrer die Vorfahrt und es kam zum Unfall. Der leicht verletzte Radfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung seines Führerscheins.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.