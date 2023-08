Einbruchsversuche in Sozialstation und Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen-Oppau/Hemshof (ots) – Bislang Unbekannte versuchten zwischen Montag (14.08.2023, 16 Uhr) und Dienstag (15.08.2023, 15:30 Uhr) in Geschäftsräume einer Sozialstation in der Edigheimer Straße einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, ins Gebäude einzudringen, sodass lediglich ein Sachschaden durch Hebelspuren entstand.

Die Schadenshöhe wird auf 400 Euro geschätzt.

Auch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hemshofstraße wurde eingebrochen. Das meldete die Eigentümerin am 16.08.2023 der Polizei. Aus der Parzelle wurden unter anderem Fernsehgeräte und ein Fleischwolf entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest.

Sie haben sachdienliche Hinweise? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Mehrere Busse beschädigt – Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) – Am 17.08.2023 um 01:44 Uhr wurden mehrere beschädigte Busse am Busbahnhof Ludwigshafen (Lorientallee) gemeldet. An allen Fahrzeugen wurden Reifen zerstochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 EUR.

Die Tatzeit dürfte zwischen dem 15.08.2023, 20 Uhr und dem 16.08.2023, 20:16 Uhr liegen.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der fraglichen Zeit etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einsatz in der Bahnhofstraße

Ludwigshafen (ots) – In der Bahnhofstraße kam es Mittwoch 16.08.2023 gegen 11:15 Uhr, zu einem Polizeieinsatz. Ein 35-Jähriger war mit seiner weiblichen Begleitung in Streit geraten. Dies beobachtete ein 44-Jähriger, der auf beide zuging, um nach dem Rechten zu sehen.

Der 35-Jährige beleidigte den Älteren, woraufhin auch dessen 19-jähriger Sohn eingriff. Es entwickelte sich eine Rangelei in deren Verlauf der 35-Jährige schließlich mehrfach geschlagen wurde. Er wurde hierdurch leicht verletzt.

Gegen den 44-Jährigen und den 19-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Radfahrer raubt Handtasche – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Einer 31-Jährigen, die am Mittwoch 16.08.2023 gegen 13:45 Uhr, die Steiermarkstraße in Richtung eines Krankenhauses lief, wurde von einem bislang unbekannten Radfahrer die Handtasche geraubt. Der Mann hatte sie von hinten überholt, unvermittelt zu Boden stoßen und ihr dabei ihre Handtasche entrissen. Danach fuhr er mit seiner Beute davon.

Der unbekannte Radfahrer habe eine Brille getragen und sei etwa 30 Jahre alt gewesen. In der Tasche befand sich neben 500 Euro Bargeld auch mehrere Schmuckstücke.

Der Gesamtschadenshöhe wird aktuell ermittelt. Die 31-Jährige blieb unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann nähere Angaben zu dem Radfahrer machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Wildunfall

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Wildtierunfall kam es am frühen Mittwoch 16.08.2023 im Bereich Ludwigshafen. Am 16.08.2023 gegen 05:50 Uhr befuhr eine 34-Jährigen die K12 von Altrip in Richtung Rheingönheim als sie mit einem Wildtier kollidierte. Das Tier war bei Eintreffen der Polizei geflüchtet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Beachten Sie: Die meisten Wildunfälle ereignen sich in den Abend- und frühen Morgenstunden, wobei die Übergangsbereiche zwischen Wald- und Feldzonen auf den Landstraßen besondere Gefahrenschwerpunkte darstellen. Hier ist mit regelmäßigem Wildwechsel zu rechnen.

Reduzieren Sie insbesondere dort Ihre Geschwindigkeit.

Bitte beachten Sie auch folgende Verhaltenshinweise: Blenden Sie ab, wenn ein Tier vor dem Scheinwerferlicht auftaucht. Leiten Sie einen kontrollierten Bremsvorgang ein. Weichen Sie dem Tier nicht aus. Denn dadurch besteht die Gefahr, dass Sie in den Gegenverkehr geraten und/oder die Kontrolle über Ihr Fahrzeug verlieren. Wenn möglich, versuchen Sie durch Hupen das Tier zu verscheuchen.

Wichtig: Ein Tier kommt selten allein. Jeder Autofahrer muss damit rechnen, dass weitere Tiere folgen. Wenn es zum Wildunfall kommt, sofort den Warnblinker einschalten, die Unfallstelle absichern und die Polizei verständigen. Vorsicht bei angefahrenen oder noch lebenden Tieren! Sie können zur Gefahr werden. Das tote Tier darf man auf keinen Fall mitnehmen.

Für die Versicherung erhalten Sie von der Polizei eine entsprechende Bescheinigung.

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein Geldbeutel sowie mehrere Packungen Zigaretten wurden aus dem Hyundai einer 58-Jährigen gestohlen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von über 600 Euro. Der Diebstahl dürfte sich am 15.08.2023, zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr ereignet haben, als sie in der Knollstraße in einem Drogeriemarkt einkaufen war. Ihr Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf dem an den Markt angrenzendem Parkplatz.

Der 58-Jährigen war auf dem Parkplatz ein Mann aufgefallen, der sich auffällig verhalten habe und in der Nähe ihres Autos gewesen sei. Er habe einen Gegenstand in der Hand gehabt, den sie jedoch nicht näher beschreiben konnte. Ob der Mann im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Wer hat auf dem Parkplatz in der Knollstraße etwas beobachtet? Wer kann nähere Angaben zu dem Mann oder dem Gegenstand machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Motorradfahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (17.08.2023, gegen 1 Uhr), fiel Polizeikräften in der Bruno-Körner-Straße ein Motorradfahrer auf, der entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung die Einbahnstraße befuhr. Er sollte daher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Nachdem das Blaulicht eingeschaltet und entsprechende Haltesignale gegeben wurden, versuchte sich der Mann jedoch der Kontrolle zu entziehen und fuhr auf den Gehweg. Die Verfolgung wurde aufgenommen und kurze Zeit später konnte der 31-jährige Motorradfahrer dank eines Zeugenhinweises in einer Wohnung in der Bruno-Körner-Straße ausfindig gemacht werden.

Er räumte ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und Drogen konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Test reagierte positiv auf Amphetamin und THC.

Er wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen.

Der 31-Jährige wird sich wegen einer Trunkenheitsfahrt, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Betrugsversuch über Messengerdienst

Ludwigshafen (ots) – Die Masche, bei der Betrüger ihre Opfer über SMS und/oder WhatsApp kontaktieren, sich als Angehörige ausgeben und um Geld bitten, reißt nicht ab. Durch geschickte Gesprächsführung erschleichen sich die Täter das Vertrauen der Angeschriebenen und appellieren ganz bewusst an die familiäre Fürsorge und Hilfsbereitschaft.

Zuletzt wurde in Ludwigshafen ein 65-Jähriger kontaktiert. Er erhielt am 16.08.2023 eine Nachricht, vermeintlich von seiner Tochter. Der Betrugsversuch nach dem Austausch mehrerer Nachrichten bat das vermeintliche Kind schließlich um finanzielle Unterstützung. Der Betrug fiel auf und der 65-Jährige informierte die Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/#c26868 finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Fallrohr entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (16.08.2023) gegen 03:00 Uhr, entwendete ein bislang Unbekannter Teile eines Regenfallrohrs von einem Haus in der Kettlerstraße, Höhe Hofstraße. Durch den hierbei entstandenen Lärm wurde eine Anwohnerin wach, und sah den Mann, den sie als klein und athletisch gebaut beschrieb, auf einem Motorrad wegfahren.

Die Höhe des entstandenen Schadens wird aktuell ermittelt. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Identität des Täters geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Möglicher Unfall – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend (16.08.2023) fuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW gegen 19:00 Uhr auf der Stifterstraße in Richtung Saarlandstraße. Kurz vor der Ampelkreuzung Stifterstraße/Saarlandstraße fuhr ein Kind auf einem Fahrrad auf die Fahrbahn und touchierte die Beifahrertür des Autos.

Als der 20-Jährige anhielt, um nach dem Kind zu schauen, war dieses nicht mehr vor Ort. Die Eltern des Kindes werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Aufbruchsversuch scheitert – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Donnerstag (17.08.2023), gegen 02:15 Uhr, beobachteten Zeugen, wie sich zwei bislang Unbekannte an einem Zigarettenautomaten im Ebereschenweg zu schaffen machten. Nachdem sie einige Minuten erfolglos versucht hatten, den Automat zu öffnen, wurden sie durch eine Anwohnerin angesprochen und ergriffen die Flucht. Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Die Zeugen beschrieben die Männer als circa 16 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und dunkelhaarig. Beide seien mit Jeans, einer mit einem weißen T-Shirt und einer mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen.

Wer kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .