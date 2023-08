Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Böhl-Iggelheim (ots) – Am 16.08.2023, gegen 21:00 Uhr, wurden zwei Männer (35 und 37 Jahre alt) auf dem Parkplatz eines Supermarkts Am Schwarzweiher kontrolliert. In der Nähe standen die Fahrräder der beiden Männer. Aufgrund der Alkoholisierung des 37-Jährigen (1,9 Promille) wurde dessen Fahrrad abgeschlossen und der dazugehörige Schlüssel sichergestellt.

Brand auf Grundstück – 1.Nachtragsmeldung

Lambsheim (ots) – Nachdem es in der Nacht auf Samstag (12.08.2023) zu zwei Bränden auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Römerstraße in Lambsheim gekommen war, wurde der Brandort durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Ursächlich für die Brände dürfte ein vorsätzliches Inbrandsetzen gewesen sein. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

Betrunkener Mofa-Fahrer

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch gegen 20:50 Uhr, wurde ein schlangenlinienfahrender Mofa-Fahrer im Bereich der Bahnhofstraße mitgeteilt. Der 73-Jährige Fahrer konnte in einer Kneipe in der Bahnhofstraße angetroffen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens zur Folge. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Einbruch in Kiosk

Schifferstadt (ots) – Zwischen dem 15.08.2023 (17:00 Uhr) und dem 16.08.2023 (07:30 Uhr) sind unbekannte Täter in einen Kiosk in der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen. Aus dem Kiosk wurde Diebesgut (Getränke und Küchengeräte) im Wert von etwa 600 Euro entwendet.

Auch wurde der Innenraum mittels eines Feuerlöschers verunreinigt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Schifferstadt telefonisch unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.