Streitigkeiten enden in Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in einer Privatwohnung in der Innenstadt zu lautstarken Streitigkeiten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte sich in einer Wohngemeinschaft ein 21-Jähriger derart über das hohe Besucher aufkommen seines Mitbewohners geärgert, dass er zunächst die Wohnungseinrichtung demolierte und anschließend auf seinen Mitbewohner losging.

Als die Besucher zur Hilfe eilen wollten, endete die Auseinandersetzung in einem Gerangel auf dem Küchenboden. Die Freundin des Geschädigten mischte sich ebenfalls ein und schlug dem 21-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf.

Bei allen Beteiligten wurden Atemalkoholtest durchgeführt. Der 21-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. |gus

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochabend ist es am Fackelrondell zu einer Schlägerei gekommen. Bei der Polizei gingen kurz vor 22 Uhr mehrere Anrufe zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ein. Die Örtlichkeit wurde umgehend von mehreren Beamten angefahren. Die Polizisten konnten vor Ort einen Mann mit blutenden Händen feststellen, der vermutlich an der Auseinandersetzung beteiligt war.

Da sich der 33-Jährige jedoch offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte er keine sachdienlichen Angaben zu den Ereignissen machen.

Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Unbeteiligte Zeugen konnten in der Nähe befragt werden. Demnach sollen eine Jugendliche und ein Heranwachsender auf den Geschädigten eingeschlagen haben. Die beiden Tatverdächtigen befanden sich bei der Anzeigenaufnahme nicht mehr vor Ort. Sie konnten aber bei den anschließenden Ermittlungen identifiziert werden.

Um mögliches Beweismaterial zu sichern, wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei der 17-jährigen Tatverdächtigen durchgeführt. Die amtsbekannte Jugendliche und ihr mutmaßlicher Komplize waren jedoch nicht zu Hause. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Im Nachgang zur Anzeigenaufnahme ging erneut ein Anruf bei der Polizei ein, dass eine männliche Person nun in einem Schnellrestaurant in der Fruchthallstraße randalieren würde. Der 40-Jährige war bereits zuvor bei dem polizeilichen Einsatz negativ aufgefallen, da er die Beamten belästigte. Auch hatte der 40-Jährige schon einen Platzverweis erhalten. Da er diesem offensichtlich nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. |gus

Defekte Rauchmelder lassen Feuerwehr ausrücken

Kaiserslautern (ots) – Zwei defekte Rauchmelder lösten am Mittwochabend einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Über die Leitstelle wurden die piepsenden Feuermelder in der Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Da die Wohnung augenscheinlich nicht bewohnt war, begab sich die Feuerwehr mittels Drehleiter auf den Balkon. Dort konnten die Einsatzkräfte die zwei ausgemusterten Rauchmelder feststellen und sie ausschalten.

Auch am Morgen kam es bereits zu einem Fehlalarm. Da rückte die Feuerwehr in die Friedrich-Engel-Straße aus. Dort hatten Bauarbeiter im Rahmen einer Renovierung alte Rauchmelder in eine Mülltonne geworfen, welche immer wieder auslösten. |gus

Mutmaßlicher Dieb überführt

Kaiserslautern (ots) – Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag des Diebstahls überführt worden. Der Mann steht im dringenden Verdacht, einen Roller in der Carl-Sonnenschein-Straße entwendet zu haben. Zuvor hatte ein Zeuge gemeldet, dass sich ein Unbekannter an mehreren Fahrzeugen zu schaffen mache.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen aufgreifen. In seinem Rucksack wurden neben Aufbruchswerkzeug auch Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Auch den Roller stellten die Beamten sicher. Der Mann muss sich nun aufgrund des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. |gus

Gesuchter wird geschnappt

Kaiserslautern (ots) – Ein per Haftbefehl gesuchter Mann konnte durch Polizeibeamte am Mittwoch als Beifahrer eines Pkw erkannt werden. Die Polizisten eröffneten ihm den Haftbefehl und brachten ihn anschließend zur nächsten Dienststelle.

Nach zahlreichen Telefonaten wurde die ausstehende Geldbuße von 1.590 Euro durch einen Bekannten bezahlt. Somit blieb dem 29-Jährigen die Fahrt zur Justizvollzugsanstalt erspart. |gus

Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf SV Elversberg

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, dem 18.08.2023, steht auf dem Betzenberg das nächste Heimspiel der „Roten Teufel“ an. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den SV Elversberg. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 18:30 Uhr.

Informationen zur An-und Abreise: Die Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Betzenberg und im Stadtgebiet. Das gilt sowohl für die An- als auch für die Abreise, zumal die Anreisezeit mit dem üblichen Feierabend- und Wochenendverkehr zusammenfällt.

Heimfans, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird abgeraten, auf dem Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden. Speziell während der

Abreisephase ist erfahrungsgemäß mit Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich für Autofahrer zu rechnen.

Die Polizei empfiehlt, den „Park & Ride“ Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Die Stadtwerke informieren unter https://s.rlp.de/oTpBf im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Fritz-Walter-Stadion.

Gästefans wird empfohlen, über die A6 den Messeplatz als Parkplatz anzusteuern. Von der A6, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz. Von dort aus sind es etwa 15 Minuten zu Fuß ins Stadion.

Baustellen in und um Kaiserslautern: Für die An- und Abreise über das Stadtgebiet ist insbesondere die Baustellensituation im Bereich der Trippstadter-Straße bei der Technischen Universität zu beachten. Dort ist die Fahrbahn voll gesperrt.

Eine Übersicht der Baustellen auf den weiteren Anfahrtsstrecken finden Sie im „Mobilitätsatlas“ des Landesbetriebs Mobilität unter https://lbm.rlp.de/de.

Zu den Baustellen im Stadtgebiert informiert die Stadt Kaiserslautern über

https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen/ im Internet.

Die Polizei empfiehlt: Planen Sie für Ihre An-und Abreise ausreichend Zeit ein!

Informationen für Bahnreisende: Aufgrund des Fußballspiels ist am Freitag zu dem bereits bestehenden Regelzugverkehr mit zusätzlichem Reiseaufkommen nach Kaiserslautern zu rechnen. Daher empfiehlt die Polizei allen Besuchern, auch hier genügend Zeit für eventuelle Verzögerungen einzuplanen.

Für die An-und Abreise werden seitens der DB AG zusätzliche Züge eingesetzt. Die

veröffentlichte Fahrbahnauskunft kann unter https://s.rlp.de/F5MbV eingesehen werden.

Regeln in und um das Stadion: Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion.

Bei Verstößen drohen den Verantwortlichen Strafanzeigen, insbesondere wegen Körperverletzung, beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn und/oder einem bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Weitere Informationen zu den Stadionregeln beim Heimspiel des 1. FCK gegen SV Elversberg finden Sie unter https://s.rlp.de/4FaA3 auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine gute An-und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |gus

Kreis Kaiserslautern

Pkw landet im Graben

Otterberg (ots) – Im Straßengraben ist ein Autofahrer am Mittwochmorgen gelandet. Der 20-Jährige war mit seinem Pkw auf der L382 in Richtung Otterberg unterwegs, als er gegen 06:05 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Opel kam im Straßengraben zum Stehen.

Der junge Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde zwecks medizinischer Versorgung ins Westpfalzklinikum verbracht. Angaben zum Unfallhergang konnte der 20-Jährige nicht machen. Unfallursache war vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit. |gus