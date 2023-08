Stauende übersehen

A 61/Daxweiler (ots) – Leicht verletzt wurde ein 80-jähriger Fahrer eines PKW, der am 16.08.2023 gegen 16:40 Uhr in der Baustelle zwischen Stromberg und Rheinböllen ein Stauende übersah. Dabei befuhr der 80-Jährige die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz, als ein LKW vor ihm aufgrund des dichten Verkehres bis zum Stillstand abbremsen musste.

Der 80-Jährige übersah offensichtlich das Stauende und kollidierte mit dem Anhänger des LKW-Gespanns, das von einem 34-jährigen Fahrer gesteuert wurde. Anschließend kollidierte der Senior noch mit der rechten Schutzplanke. Am PKW des 80-Jährigen lösten die Airbags aus. DiePolizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Der Mann wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus zur medizinischen Untersuchung verbracht. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Der LKW war noch fahrbereit.

Aufgrund des Unfalls entstand ein erheblicher Rückstau auf der A 61 über mehrere

Kilometer. Gegen 18:50 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Wohnwagenbrand

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstag 12.08.2023 brannte ein Wohnwagen in der Badenheimer Straße vollständig ab und ein unmittelbar daneben stehender zweiter Wohnwagen wurde durch den Brand ebenfalls total beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Nach Abschluss der Untersuchungen am Brandort durch Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Bad Kreuznach konnten keine Hinweise auf eine technische Brandursache festgestellt werden.

Die Ermittlungen werden wegen Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung gegen den Nutzer des Wohnwagens geführt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben die Ermittlungen nicht. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 5.000 Euro liegen.

Brand mehrerer Mülltonnen

Bad Sobernheim (ots) – Im Bereich der Saarstraße/Alter Weg kam es in der Nacht von Mittwoch, den 16.08.2023 auf Donnerstag, den 17.08.2023 gegen 02:40 Uhr zum Brand mehrerer Restmülltonnen, welche durch die Feuerwehr Bad Sobernheim schnell gelöscht werden konnten. Durch das Feuer wurden die Mülltonnen zum Teil totalbeschädigt.

Die Polizei Kirn ermittelt aktuell wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Zeugen die Hinweise zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall – LKW flüchtig

Kirn (ots) – Am Mi., 16.08.2023 zwischen 11:30 – 11:50 Uhr kam es im Wörther Weg in Kirn zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der Außenspiegel eines geparkten PKW beschädigt. Unfallverursacher war vermutlich ein LKW, welcher sich im Wörther Weg festfuhr und rückwärts wieder herausfahren musste. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kirn unter Tel. 06752-1560 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Hochstetten-Dhaun (ots) – In der Nacht zwischen Mo, 14.08.23 und Dienstag, 15.08.23 wurde ein in der Kirner Straße im Ortsteil Schloß-Dhaun geparkter PKW im Bereich der Heckklappe durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Dieser entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbeten an die Polizei in Kirn, Tel. 06752-1560.