Fahrzeug von Parkplatz entwendet

Eschborn (ots)-(fh) – Zwischen Dienstag 15.08.2023, 18:00 Uhr und Mittwoch 16.08.2023, 08:00 Uhr, wurde einem Eschborner das Fahrzeug entwendet. Seinen braunen Toyota RAV4 mit dem amtlichen Kennzeichen „MTK-NF 358“ hatte der Mann am Dienstag gegen 18:00 Uhr vor seinem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße geparkt.

Am Mittwochmorgen fehlte von dem rund 25.000 Euro teuren Fahrzeug jede Spur. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis wegen Diebstahl eines Kraftfahrzeugs und nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Langfinger stehlen Gegenstände aus Pkw

Bad Soden (ots)-(eh) – In der Nacht von Dienstag 15.08.2023, 16:00 Uhr auf Mittwoch 16.08.2023, 08:30 Uhr, kam es in der Falkenstraße in Bad Soden am Taunus zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug.

Unbekannte öffneten das Auto und entwendeten aus der Mittelkonsole eine Geldbörse der Marke Louis Vuitton samt Personalausweis, Führerschein, Bankkarten sowie Bargeld. Anschließend entkamen die Unbekannten samt Diebesgut in Höhe von ca. 700EUR unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196/9695-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Flörsheim am Main, Elisabeth-Jakobi-Straße

(lt) In der Nacht von Sonntag, 13.08.2023, 22:00 Uhr auf Montag, 14.08.2023, 07:30 Uhr, kam es in der Elisabeth-Jakobi-Straße in Flörsheim zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Ein Unbekannter zerkratze mithilfe eines nicht näher bekannten Gegenstandes einen geparkten schwarzen 2er BMW.

Der Sachschaden an dem PKW beträgt ca. 1.000 Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145/5476-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen