Darmstadt-Dieburg

Ansammlung osteuropäischer und zentralasiatischer Lastwagenfahrer auf Autobahnraststätte

Gräfenhausen (ots) – Seit dem 18.07.2023 sind wiederholt zahlreiche osteuropäische und

zentralasiatische Lastwagenfahrer zu einer Ansammlung im Bereich der Tank- und Rastanlagen Gräfenhausen zusammengekommen. Bereits im Frühjahr 2023 erreichten Fahrer einer polnischen Spedition auf ähnliche Weise die Auszahlung ausstehender Löhne von ihrem Arbeitgeber.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich aktuell um Fahrer, die unter anderem aus Georgien, Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan, Kirgisien und weiteren Ländern stammen und für eine Spedition in Polen tätig sind.

Mittlerweile hat der polnische Unternehmer bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt Anzeige gegen die Lastwagenfahrer erstattet und erhebt hierbei den Vorwurf der Erpressung. Die Würdigung, ob überhaupt und möglicherweise welche strafrechtliche Belange berührt sein könnten, obliegt der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Für eine abschließende rechtliche Beurteilung des Sachverhalts sind weitere Ermittlungen und Strafprozessuale Maßnahmen notwendig. Die Staatsanwaltschaft hat daher die Polizei mit den weiteren Ermittlungen beauftragt.

In einem ersten Schritt erhob die Polizei am Mittwoch (16.08.2023) zunächst die Personalien der auf der Raststätte befindlichen Fahrer und erläuterte ihnen ihre Rechte. Zur besseren Verständigung waren auch Dolmetscher anwesend. Während der gesamten Einsatzmaßnahmen setzte die Polizei auf Kommunikation.

Auch wurde konsularischen Vertretungen der Länder, aus denen die Fahrer stammen, und auch

den Vertretern der Berufsvertretungen, die sich für die Belange der Fahrer einsetzen, die Möglichkeit geboten, die Personalien Feststellung zu begleiten.

In einem zweiten Schritt soll den Lastwagenfahrern in den nächsten Tagen rechtliches Gehör gewährt werden, um anschließend im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zu prüfen, ob und inwiefern Straftatbestände erfüllt sein könnten.

Die Fahrer haben im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen die Möglichkeit ihre Forderungen an das Speditionsunternehmen plausibel darzulegen, die Berechtigung ihrer Forderungen zu untermauern sowie entlastende Beweise für sich geltend zu machen.

Dieb im Haus – Täter erbeutet Geldbörsen mit Bargeld

Schaafheim (ots) – Am Mittwoch 16.08.2023 hat ein noch unbekannter Täter im Müllerweg sein Unwesen getrieben. Zwischen 11.30-12.30 Uhr nutzte er offenbar unverschlossene sowie offen stehende Türen eines Einfamilienhauses, betrat die Räume und schnappte sich 2 Geldbörsen. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel: 06071/96560 entgegen.

Darmstadt

Polizei und Zoll kontrollieren Gaststätten

Darmstadt (ots) – Einsatzkräfte des 1. Polizeireviers haben in der Nacht zum Donnerstag (16.-17.8.), zwischen 21.30 Uhr und 1 Uhr, zusammen mit Beamten des Hauptzollamts Darmstadt Gaststättenkontrollen in der Bismarckstraße und in der Saalbaustraße durchgeführt. Dabei lag das Augenmerk der Ordnungshüter auf der Bekämpfung des illegalen Glücksspiels.

In einer Spielothek wurde aufgrund eines nicht zugelassenen Spielautomaten dieser Verdacht begründet. Die Beamten beschlagnahmten das Gerät und stellten zudem mehr als 800 Euro Bargeld sicher, welches mutmaßlich aufgrund des illegalen Betriebes erwirtschaftet wurde.

Zudem konnte eine Mitarbeiterin keine gültige Anmeldung ihrer Tätigkeit vorzeigen, was

weitere Ermittlungen des Zolls wegen des Verdachts der Schwarzarbeit nach sich

zog. Die weiteren Kontrollen verliefen ohne weitere Beanstandungen.

Kupferkabel im Visier Krimineller

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Auf Kupferkabel im Wert mehrerer Tausend Euro hatten es

Kriminelle offenbar am Mittwoch (16.8.) in der Zeit zwischen 16.30-23.30 Uhr abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu einem ehemaligen und umfriedeten Klinikgelände in der Heidelberger Landstraße, schnitten zahlreiche Kabelstränge aus dem Gebäude heraus und legten ihre Beute zum Abtransport bereit.

Aus noch nicht bekannten Gründen ließen sie dann von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Grund hierfür könnten mögliche Zeugen sein, die die Täter störten? Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Hinweisgeber, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

Unwetter zieht über Darmstadt hinweg

Feuerwehr Darmstadt – Am 16.08.2023 in den Abendstunden zog ein Unwetter über Darmstadt. Hierzu mussten die Kräften der Feuerwehr Darmstadt 43 x im gesamten Stadtgebiet ausrücken. Während hauptsächlich vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume für Einsätze sorgten, mussten gleichzeitig zwei Feuermeldungen abgearbeitet werden, die sich glücklicherweise als Fehlalarm herausstellten.

Durch das Unwetter kam es zu keinem Personen- und erwähnenswerten Sachschäden. Der Deutsche Wetterdienst hatte rechtzeitig amtliche Wetterwarnungen herausgegeben.

Neben der Berufsfeuerwehr waren alle 4 Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.

Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Dienstag 15.08.2023, ereignete sich gegen 07:45 Uhr ein Unfall . Ein 65-jähriger Mann stürzte im Einmündungsbereich der Otto-Röhm-Straße zur Straße Im Tiefen See aufgrund einer unbekannten Substanz auf der Fahrbahn und verletzte sich dabei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ursache/dem Verursacher der Verschmutzung auf der Straße geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-96941210) zu melden.

Groß-Gerau

Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Raunheim (ots) – Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Nacht zum Donnerstag (17.08.) hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Zwischen 24-03 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein Fenster ins Innere des Anwesens in der Frankfurter Straße ein. Hier durchsuchten die Kriminellen mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem Geld und Parfüm. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel: 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Groß-Rohrheim (ots) – Am 16.08.2023, gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L3111 bei Groß-Rohrheim kurz vor dem Jägersburger Wald, hierbei stießen zwei PKW frontal zusammen. Ein 29-Jähriger Unfallbeteiligter aus Bensheim und seine zwei Beifahrer fuhren mit einem gemieteten PKW Hyundai in Fahrtrichtung Einhausen.

Die 72-Jährige Unfallverursacherin aus Groß-Rohrheim fuhr mit ihrem PKW Renault in entgegen gesetzter Richtung und wollte Wetter bedingt am linken Fahrbahnrand halten, dabei fuhr sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Hyundai.

Beide Fahrzeuge wurden hierdurch erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000 EUR. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Die L3111 war zwischen Groß-Rohrheim und Einhausen aufgrund der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

