Friedberg: Die Polizei-News

Friedberg: Diebstahl aus Audi

Aus einem vermutlich unverschlossenen grauen Audi entwendeten Diebe am gestrigen Mittwoch im Mühlweg Tankkarten, eine Sonnenbrille und ein Messer im Gesamtwert von etwa 250 Euro. Nach dem Diebstahl zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr flüchteten sie unerkannt. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: Randale in Bar

Drei unbekannte Personen randalierten Mittwochabend in einer Bar. Gegen 22 Uhr beschädigten sie verschiedene Möbelstücke und schlugen anschließend mit einem Barhocker sowie mit Fäusten von außen auf die Fenster ein, wobei sich wohl einer von ihnen verletzte und blutete. Anschließend flüchteten die nicht näher beschriebenen Unbekannten in Richtung Kaiserstraße.

Der entstandene Schaden beträgt geschätzt 1.000 Euro. Zeugen des Vorfalls, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies nachzuholen (Tel. 06031/6010).

Friedberg: Bei Diebstahl aus Auto erwischt

Ein 22-jähriger, in Darmstadt lebender Mann machte sich am gestrigen Mittwoch an einem kurzzeitig unverschlossen stehengelassenen Audi in der Kaiserstraße zu schaffen. Gegen 19 Uhr bemerkte der Besitzer den Dieb in seinem PKW und schnappte sich ihn.

Bei dem folgenden Gerangel entstanden Schäden an der Motorhaube und dem Dieb gelang die Flucht. Die war jedoch nur von kurzer Dauer, da hinzugerufene Polizeibeamte ihn in der Nähe vorläufig festnahmen. Sie fanden bei ihm mehrere Gegenstände, die sich im weiteren Verlauf als Diebesgut aus einer Handtasche darstellten. Aufgrund fehlender Haftgründe durfte der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

