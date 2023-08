Heuchelheim: Renitenter Fahrgast greif Polizisten an

Gestern Abend bat ein Busfahrer die Gießener Polizei um Hilfe. Der Bus stand gegen 20.00 Uhr an einer Haltestelle in der Rodheimer Straße. Ein Fahrgast hatte den Busfahrer beleidigt und wollte den Bus nun nicht verlassen.

Beim Eintreffen der Streife befand sich der 31-jährige Mann noch in dem Bus. Den Kollegen gelang es ihn zu überreden auszusteigen. Kaum ausgestiegen, schlug er unvermittelt in Richtung der beiden Polizisten. Diese wehrten den Angriff ab und drückten den Gießener zu Boden. Hierbei verletzte sich einer der Polizisten leicht, konnte seinen Dienst jedoch weiterführen. Befreiungsversuche des Mannes scheiterten, er musste mit auf eine Gießener Wache.

Nach den polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Ordnungshüter. Auf den 31-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands sowie Beleidigung zu.

Mann mit gestohlenem Bike im Bahnhof – Eigentümer gesucht

Gießen (ots) – Wegen Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei ermittelt seit 16.8.2023, die Bundespolizeiinspektion Kassel. Tatverdächtiger ist ein 28-Jähriger Asylbewerber aus Algerien. Der Mann hatte zuvor versucht das Fahrrad im Wert von rund 3000 Euro im Bahnhof der Universitätsstadt einem Zeugen zu verkaufen.

Diesem kam das verdächtig vor und er meldete den Vorfall den Beamten vom Bundespolizeirevier Gießen. Der 28-Jährige konnte für das mitgeführte Mountainbike der Marke Haibike (Modell-SDURO 7.0, Hardseven, Rahmennummer: AV1960677) keinen Eigentumsnachweis erbringen.

Da das Rad offensichtlich gestohlen wurde, stellten die Bundespolizisten das Bike sicher. Ein Strafverfahren gegen den 28-jährigen Algerier wurde eingeleitet.

Der Besitzer des Fahrrades oder wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen: E-Bike verschwunden

In der Braugasse schlugen Fahrraddiebe in einer Tiefgarage zu. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag, gegen 12.30 Uhr und Mittwoch gegen 05.45 Uhr Zutritt zu dem Parkdeck und ließen das dort abgestellte und mit einem Faltschloss gesicherte Fahrrad mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des grau-blauen E-Bikes der Marke „Bulls“ im Wert von rund 4.500 Euro nimmt die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: Audi durchwühlt

Eine Sonnenbrille im Wert von rund 15 Euro erbeuteten Diebe im Asterweg aus einem Audi. Der schwarze A3 stand zwischen Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 09.00 Uhr im Innenhof der Hausnummer 38. Es gibt keine Anzeichen darauf, dass der Audi gewaltsam geöffnet wurde. Der Täter durchwühlte sämtliche Ablagen und das Handschuhfach nach Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter bei seinem Diebstahl beobachteten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Klinik-Parkhaus

Nach einem Parkplatzrempler im Parkhaus der Uniklinik Gießen in der Gaffkystraße, bittet die Polizei um Mithilfe. Am Freitag, zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr stand dort in der fünften Ebene ein gelber Suzuki Vitara. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der flüchtige Unfallfahrer den SUV auf der Beifahrerseite. Und ließ am hinteren Kotflügel einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Dieb droht mit Messer – Festnahme

Pohlheim-Watzenborn-Steinberg (ots) – Am Dienstag 15.08.2023 nahm eine Streife der Gießener Polizei einen 26-Jährigen fest. Der angedrohte Einsatz eines Distanz-Elektroimpulsgerätes brachte den wohnsitzlosen Mann zur Vernunft. Gegen 17:20 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Johannes-Rau-Straße die Polizei.

Ein bis dahin Unbekannter hatte zuvor im Netto-Markt mehrere Lebensmittel gestohlen. Von dem Mitarbeiter angesprochen, zog er ein Messer und drohte „ihn abzustechen“. Der Marktarbeiter flüchtete sich in den Laden zurück und alarmierte die Polizei.

Auf dem Parkplatz trafen die herbeigeeilten Polizisten auf den 26-Jährigen. Auf Ansprache, zog der Dieb ein Messer. Die Ordnungshüter drohten ihm den Einsatz des DEIG an, worauf er sich widerstandslos festnehmen ließ. Ein Alkoholtest bei dem Tatverdächtigen erbrachte einen Wert von über 2 Promille. Er sitzt derzeit in den Gewahrsamszellen der Polizei ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 26-Jährige einem Richter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen den dringend Tatverdächtigen an. Der Mann sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen