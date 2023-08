Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen trug eine 26-jährige Mitarbeiterin eines Restaurants in der Waldstraße, am Dienstag 15.08.2023 nach einem Hundebiss davon. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei, wurde die Frau im Außenbereich des Restaurants von einem Hund in die Hand sowie in den Kopfbereich gebissen, als sie eine Schüssel Wasser für das Tier abstellte.

Vor dem Angriff lag der 3-jährige Rhodesian-Ridebag angeleint unter einem Tisch.

Zur Behandlung ihrer Verletzungen musste die Geschädigte stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden von der Polizeihundeführerstaffel geführt.