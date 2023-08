Weinheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 15.08.2023, verließ eine 28-jährige Frau eine Bar in der Hauptstraße. Sie kam mit einem bislang unbekannten Mann ins Gespräch, mit dem sie in einen nahe gelegenen Park ging. Als der Mann sie anschließend zu sexuellen Handlungen aufforderte und die 28-Jährige dies verneinte, griff der Mann sie unvermittelt an.

Er überwältigte die 28-Jährige und vollzog gegen ihren Willen den Geschlechtsverkehr.

Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die 28-Jährige begab sich zurück in Richtung Hauptstraße, wo ihr ein Zeuge zu Hilfe kam, nachdem sie sich ihm anvertraute.

Täterbeschreibung:

Männlich, 25-30 Jahre, ca 170-185 cm groß, schlank, helle Haut. Er trug dunkle kurze Haare, einen Dreitagebart und war mit einem schwarzen T-Shirt sowie dunklen Jeanshose bekleidet.

Das Dezernat 9.2 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.