Marburg- Ockershausen: Dieb im Wiesenweg entwischt

Ein Zeuge wachte Dienstagnacht vom Geräusch der Alarmanlage seines Autos im Wiesenweg auf, ging daraufhin runter und schaltete sie aus. Zurück in der Wohnung sah er nochmal aus dem Fenster und bemerkte eine fremde Person in einem anderen PKW. Er rannte gegen 3.55 Uhr wieder runter und zerrte den Dieb aus dem zweiten Fahrzeug heraus. Mit 3,50 Euro Diebesgut gelang dem Langfinger anschließend aber die Flucht, auch die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der Mann war 170 bis 175cm groß und 30 bis 35 Jahre alt, schlank, hatte einen Vollbart, dunkle Haare, ein ungepflegtes Erscheinungsbild, sprach Deutsch und war dunkel gekleidet, eventuell mit einer Regenjacke, deren Kapuze er übergezogen hatte. Er hatte eine Tasche oder einen Rucksack bei sich, zudem fiel seine verwaschene Aussprache auf- wahrscheinlich war er alkoholisiert. An den beiden Fahrzeugen entstanden ersten Erkenntnissen zufolge keine Schäden. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Uhren aus PKW entwendet

Aus einem vermutlich unverschlossenen schwarzen VW entwendeten Diebe in der Turmstraße unter anderem mehrere neuwertige Armbanduhren im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht auf letzten Montag, zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: An Parkscheinautomat gescheitert

Unbekannte versuchten in der Straße Krummbogen zwischen Dienstag, 8. August, und dem Dienstag darauf einen Parkscheinautomaten aufzubrechen und verursachten dabei einen etwa 300 Euro hohen Schaden. An das enthaltene Geld gelangten sie offenbar aber nicht. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Bad Endbach- Dernbach: Tödlicher Verkehrsunfall

Eine Zeugin fand am gestrigen Dienstag gegen 10.30 Uhr einen gestürzten Radfahrer auf dem Feldweg der Verlängerung von der Straße „Am alten Friedhof“ zwischen Dernbach und Bottenhorn. Reanimationsmaßnahmen der hinzugerufenen Rettungskräfte verliefen erfolglos, sie konnten nur noch den Tod des 65-Jährigen aus Gladenbach feststellen. Wie es zu dem Sturz kam und ob möglicherweise eine medizinische Ursache zu Grunde liegt, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte liegen derzeit nicht vor. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Biedenkopf zu melden (Telefonnummer 06461/92950).