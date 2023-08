Lich – Fahrräder geklaut

In der Nacht von Montag (14.08.2023) auf Dienstag (15.08.2023) stahlen Unbekannte zwei Mountainbikes „Am Mühlacker“. Dort waren die Fahrräder über Nacht vor dem Einfamilienhaus abgestellt. Das eine Bike war mit einem Bügelschloss an einem Baugerüst gesichert, das Zweite mit einer Wegfahrsperre. Der Schaden beläuft sich auf 2.300 Euro. Wer kann Hinweise zu den Dieben, die zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr zuschlugen, geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0.

Gießen- Opel in der Meerschweinstraße durchwühlt

Eine Tankkarte, sowie eine Sporttasche mit Sportkleidung stahl ein bisher Unbekannter aus einem blauen Astra. Auf noch unbekannte Weise öffnete der Dieb zwischen 19:30 Uhr am Montag (14.08.2023) und 09:45 Uhr am Dienstag (15.08.2023) das verschlossene Fahrzeug, durchwühlte es und flüchtete samt Diebesgut. Die Polizei beziffert den Schaden mit 100 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen- in Audi gegriffen

Montagnacht (14.08.2023), im Zeitraum zwischen 01:20 Uhr und 05.55 Uhr, öffneten Diebe einen, vermutlich nicht verschlossenen, grauen A6 im Tannenweg. Aus dem Inneren stahlen sie eine JBL Box 310 und verschwanden damit. Der Lautsprecher hat einen Wert von rund 500 Euro. Wem sind verdächtige Personen, die sich an dem Audi zu schaffen machten, aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen- Diebe auf Baustelle

Zwischen dem 02.08.2023 und Montagfrüh (14.08.2023), 08:00 Uhr ließen Diebe verschiedene Baumaterialien von der Baustelle, die sich derzeit in der Willy-Brandt-Schule befindet, mitgehen. Neben verschiedenen Leitern, stahlen sie eine Belagbrücke und weiteres. Der Schaden wird mit rund 3.400 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zu den Dieben in der Carl-Franz-Straße geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen- Rausch in Zelle ausgeschlafen

Ein offenbar alkoholisierter Mann randalierte gestern Abend (15.08.2023) an der Haltestelle in der Robert-Sommer-Straße. Mit einer Flasche schlug er mehrfach gegen die Scheibe der Bushaltestelle und beschädigte diese. Gegen 20:55 Uhr wurde deshalb die Polizei auf den Plan gerufen. Im Anschluss machte sich der 31-Jährige an einem Bagger zu schaffen, versuchte diesen zu starten. Nachdem dies offenbar misslang, machte er sich fußläufig auf den Weg, über die Hindemithstraße, weiter in Richtung Frankfurter Straße. Dabei lief er mittig auf der befahrenen Straße, hinderte Fahrzeuge am Weiterfahren. Die Beamten trafen den stark alkoholisierten Gießener an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte es auf über vier Promille. Der 31-Jährige musste mit zur Gießener Wache. Seinen Rausch musste er in den Gewahrsamszellen der Polizeistation ausschlafen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Linden: Gegen Steinpfosten gefahren

Am Donnerstag (10.August) gegen 11.30 Uhr fuhr ein Unbekannter rückwärts in eine Einfahrt in der Sudetenstraße in Großen-Linden. Dabei beschädigte der Unbekannte den Steinpfosten eines Gartenzauns und entfernte sich anschließend. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich offenbar um einen weißen Mercedes LKW mit GI-Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.