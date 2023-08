Zwei Kennzeichendiebstähle in Schwebda; Polizei sucht Zeugen

In der Wolfbornstraße in Meinhard haben Unbekannte von einem schwarzen Opel Grandland das hintere amtliche Kennzeichen ESW-IS 33 im Wert von 15 Euro geklaut. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 09.00 Uhr, wobei laut Zeugen gegen etwa 23.45 Uhr verdächtige Geräusche auf der Straße wahrgenommen worden waren, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten. In unmittelbarer Nachbarschaft kam es zu einem weiteren Vorfall, wonach Unbekannte bei einem schwarzen Mercedes Benz ebenfalls das hintere amtliche Kennzeichen, hier ESW-FO 97 (gleicher Stehlwert), abmontierten und entwendeten. Tatörtlichkeit war in dem Fall die Straße „Am Sportplatz“. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Dienstag 21.00 Uhr und Mittwoch 09.00 Uhr. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Handbremse vergessen anzuziehen; Schaden 1000 Euro

Einen Unfallschaden hat eine 32-jährige Autofahrerin aus Eschwege heute Morgen gegen 08.35 Uhr verursacht, als sie in der Straße „Am Baumesrain“ in Richtung Niederhoner Straße fahrend von der Polizei zu einer Verkehrskontrolle angehalten wurde. Vor ihr befand sich eine 23-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw, die ebenfalls zu Kontrollzwecken angehalten worden war. Beide Frauen verließen ihr Fahrzeug, die 32-Jährige sicherte ihr Auto aber nicht genügend gegen ein Wegrollen, so dass der Wagen vorwärts gegen das Auto der 23-Jährigen rollte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von je 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag haben Unbekannte in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen ein weißes E-Bike (Pedelec) der Marke Cube (Modell: Stereo Hybrid) von einem Firmenparkplatz geklaut. Das Rad im Wert von 4500 Euro war mittels Faltschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Die Tat geschah zwischen 07.00 Uhr und 16.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Alkoholisiert Unfall verursacht; Schaden 4000 Euro

Am Dienstagmorgen ist die Eschweger Polizei zur Unfallaufnahme in die Augustastraße in Eschwege gerufen worden. Hier war gegen 10.40 Uhr ein aus der Kreisstadt stammender 65-jähriger Autofahrer beim Rückwärtsausparken gegen den geparkten Wagen einer 45-Jährigen aus Eschwege gefahren. Wie sich vor Ort herausstellte, stand der Verursacher zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 2 Promille. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, den Führerschein behielten die Beamten ein. Die Schäden an den beiden Autos belaufen sich auf 1500 Euro am Wagen des Verursachers und 2500 Euro an dem anderen Pkw.

61-Jähriger stürzt alkoholisiert mit Pedelec und verletzt sich leicht

Am Dienstagabend ist in der Eschweger Innenstadt ein 61-jähriger Mann mit seinem E-Bike (Pedelec) gestürzt. Der aus Eschwege stammende Mann war um kurz nach 21.00 Uhr mit dem Fahrrad vom Obermarkt in Richtung Herrengasse unterwegs und kam dann ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Wie durch die hinzugerufene Polizei und die verständigten Rettungskräfte festgestellt wurde, stand der 61-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest mit 1,9 Promille bestätigte dann den Verdacht, so dass der Mann sich neben einer medizinischen Behandlung wegen einer Gesichtsverletzung auch noch einer Blutentnahme unterziehen musste. In der Folge laufen gegen den 61-Jährigen nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Bei dem Sturz entstand am Fahrrad des Mannes ein Schaden von 200 Euro.

Beim Ausparken mit geparktem Auto kollidiert; Schaden 4000 Euro

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Meißner ist am frühen Dienstagabend beim Ausparken aus einer Grundstückseinfahrt in Meißner-Vockerode aus Unachtsamkeit mit einem geparkten Pkw kollidiert. Beide Autos wurden dabei mit je 2000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Wildunfall

Ein noch nicht abschließend bezifferter Sachschaden entstand am Mittwochmorgen am Auto eines 52-Jährigen Autofahrers aus Eschwege, der gegen 06.10 Uhr auf der B 250 von Wanfried in Richtung Treffurt ein Reh erfasst hatte. Das Tier war später nicht mehr auffindbar.

Illegal Müll entsorgt; Polizei sucht Zeugen

Wegen eines Umweltdeliktes hat die Polizei in Eschwege aktuell Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Wie den Beamten in Eschwege am Montagmorgen um kurz nach 10.00 Uhr mitgeteilt wurde, sei zwischen Reichensachsen und Langenhain (Langenhainer Straße, später Hundsrückstraße) nahe eines Strommastes eine größere Menge Hausmüll illegal entsorgt worden. Durch die vor Ort entsandten Beamten konnten an der beschriebenen Örtlichkeit mehrere unterschiedliche Müllsäcke und Kartons sowie auch Teile eines Schranks aufgefunden werden. Hinweise auf den Verursacher des illegal abgelagerten Mülls haben sich bislang nicht ergeben. Zeugen, die Hinweise zu der Müllablagerung geben können werden gebeten mit der Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 Kontakt aufzunehmen.

Polizei Sontra

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben bei einem weißen Renault Master (Kleinbus) die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-E 178 und die vordere Kennzeichenhalterung im Wert von 50 Euro geklaut. Dazu richteten die Täter einen Sachschaden von etwa 35 Euro an der hinteren Kennzeichenhalterung an. Ereignet hat sich der Diebstahl am Montag zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Göttinger Straße in Sontra, wo das Auto auf dem Gelände eines Autohandels geparkt stand. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Wildunfall

Nachgemeldet wird ein Wildunfall vom frühen Dienstagmorgen, wonach ein 46-jähriger Autofahrer aus Sontra gegen 04.30 Uhr auf der Husarenallee (K 28) aus Richtung Lindenau kommend mit einem Dachs kollidierte. Das Tier verschwand nach der Kollision von der Unfallstelle. Der Schaden am Pkw des 46-Jährigen wird auf 1000 Euro beziffert.

Nach Streit zugeschlagen; Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Sontra in der Straße „Niedertor“ sind am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr zwei aus Sontra stammende Männer in Streit geraten. Anfangs noch verbal ausgetragen, schlug im Verlauf des Streits ein 39-Jähriger zu und verletzte einen 43-Jährigen dadurch im Gesicht. Für die Verletzungen des Geschädigten wurde ein Rettungswagen angefordert, eine Behandlung lehnte der Geschädigte aber letztlich ab. Gegen den 39-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung.

Polizei Witzenhausen

Auto beim Zurücksetzten übersehen; Schaden 2500 Euro

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen ist gestern aus Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren mit einem anderen Pkw kollidiert. Die junge Frau war mit einem Postzustellerfahrzeug auf der Mündener Straße in Richtung „Vor dem Rabensberg“ unterwegs. Als sie mit ihrem Fahrzeug zurücksetzte, übersah sie eine ebenfalls aus Witzenhausen stammende 55-Jährige, die mit ihrem Pkw vom Gelände einer Tankstelle kommend auf die Mündener Straße einfuhr. Am Auto der 55-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Das andere Fahrzeug blieb augenscheinlich unbeschädigt.