Fahrrad-Codieraktion am 5. September beim Polizeirevier in Vellmar: Anmeldung erforderlich

Vellmar (Landkreis Kassel): Das Polizeirevier Nord bietet am Dienstag, dem 5. September 2023, in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion in Vellmar vor dem Polizeirevier, Am Hopfenberg 5, an. Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, ist eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe erforderlich. Interessierte können sich unter Tel. 0561/ 910- 2235 (Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr) bei der „Schutzfrauen vor Ort“ des Polizeireviers Nord, Julia Stumpf und Silke Konrad, anmelden.

Zum Termin muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vor der Terminvergabe bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

Trickdieb täuscht Interesse an Büchern und Schallplatten vor: Kripo sucht Zeugen im Vorderen Westen

Kassel-Vorderer Westen: Ein dreister Trickdieb hat am gestrigen Dienstagnachmittag eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Kasseler Reginastraße bestohlen. Der bislang unbekannte Täter hatte gegen 16:30 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses geklingelt und vorgegeben, Interesse am Kauf alter Bücher und Schallplatten zu haben. Da er zudem glaubhaft angab, dass er den verstorbenen Ehemann der hochbetagten Frau kannte, ließ sie den Mann in die Wohnung und zeigte ihm einige Sachen. Unter dem Vorwand, Geld aus dem Auto für die beabsichtigten Ankäufe zu holen, verschwand der Täter zu Fuß in Richtung Querallee und kam auch nach längerer Zeit nicht zurück. Anschließend stellte die Seniorin den Diebstahl von mehreren Schmuckstücken aus dem Schlafzimmer fest. Das Opfer meldete sich am heutigen Mittwochmorgen bei der Polizei und beschrieb den Kriminalbeamten der EG SÄM, die die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen, einen Mann zwischen Ende 40 und Anfang 50 mit normaler Statur, kurzen schwarzen Haaren (Seiten sehr kurz) und südosteuropäischem Erscheinungsbild, der ein eierschalenfarbenes Langarmhemd, darunter ein weißes T-Shirt und eine weiße Hose trug. Er sprach mit Berliner Dialekt, so die Seniorin.

Wer am gestrigen Dienstag in der Reginastraße und angrenzenden Straßen verdächtige Personen gesehen hat und den Ermittlern der Kasseler Kripo Hinweise auf den Trickdieb geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Gelber Minibagger und Schaufeln von Baustelle in Nieste gestohlen: Zeugenhinweise erbeten

Nieste (Landkreis Kassel): Zum Diebstahl eines Minibaggers und zweier Baggerschaufeln von einer Baustelle in Nieste wurde eine StreifKassel (ots)

Kassel (ots)waren. Der auffällig gelbe Minibagger des Herstellers LiuGong und die Schaufeln der selbstfahrenden Arbeitsmaschine im Gesamtwert von ca. 30.000 Euro standen noch am späten Montagnachmittag auf der Baustelle in der Witzenhäuser Straße, Ecke „Klagesbreite“. Wie die Streife nach der Anzeigenaufnahme ermitteln konnte, hatte ein Anwohner die Tat am Montagabend sogar beobachtet. Seiner Schilderung zufolge hatten zwei Männer den Bagger und die Schaufeln gegen 21:15 Uhr auf die Ladefläche eines Transporters geladen. Da ihr Vorgehen professionell wirkte, ging der Zeuge nicht von einem Diebstahl aus, sondern vermutete, dass die Täter Berechtigte sind, die den Bagger abholen. Es soll sich um zwei 25 bis 30 Jahre alte, ca. 1,80 Meter große und schlanke Männer mit kurzen dunklen Haaren gehandelt haben, die beide schwarz gekleidet waren. Der Transporter hatte eine große Ladefläche, eventuell vom Hersteller Volvo, an dem vermutlich ausländische Kennzeichen angebracht waren, so der Anwohner.

Zeugen, die am Montagabend in Nieste verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Nach Einbrüchen in Eisdiele und Pizzabringdienst: Täter-Trio plündert erbeutete Kasse im Königstor; Zeugen gesucht

Kassel-Mitte: Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in eine Eisdiele und einen Pizzabringdienst in der Wilhelmshöher Allee in Kassel, Ecke Ulmenstraße, eingebrochen und haben unter anderem eine Kasse erbeutet. Diese transportierten die Einbrecher anschließend in einen Hinterhof in der Straße „Königstor“, Ecke Karthäuserstraße, wo sie die Kasse aufbrachen und plünderten. Als die drei Männer bemerkten, dass sie von einem Mitarbeiter aus dem Fenster eines Geschäftsgebäudes entdeckt worden waren, ließen sie die geplünderte Kasse liegen und ergriffen unerkannt die Flucht. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben und Täterhinweise geben können.

Anwohner waren durch verdächtige Geräusche auf die Einbrüche aufmerksam geworden und hatten gegen 1:50 Uhr die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen führte nicht mehr zum Erfolg. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren die Täter zunächst über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Eisdiele eingebrochen. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten sie wieder über den Hinterhof nach draußen, bevor sie in den benachbarten Pizzabringdienst einstiegen. Hierzu kletterten die Einbrecher auf das Vordach an der Wilhelmshöher Allee und schlugen eine Scheibe hinter der Werbeanzeige des Geschäfts ein. Mit der Ladenkasse verließen sie die Geschäftsräume auf dem gleichen Weg und flüchteten schließlich in die Ulmenstraße in Richtung Königstor. Nachdem die Täter in dem Hinterhof die Kasse mit einem Brecheisen geöffnet hatten und ertappt wurden, flüchteten sie über eine Mauer und weiter in unbekannte Richtung. Es soll sich um drei 20 bis 30 Jahre alte und schlanke Männer gehandelt haben, die dunkel gekleidet waren.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugenhinweise zu den Einbrüchen werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.