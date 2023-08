Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Nach Einbruch bittet die Kripo um Zeugenhinweise – Offenbach

(jm) Ein Unbekannter brach am Dienstagmorgen in ein Cafe in der Hermannstraße (einstellige Hausnummern) ein. Der Täter schob zunächst einen Rollladen nach oben und schlug daraufhin die Scheibe einer Tür ein, um sich Zutritt ins Innere zu verschaffen. In einem Nebenraum hebelte er einen Spielautomaten auf und entwendete Bargeld. Anschließend verließ er das Objekt durch ein Fenster und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Hauptbahnhof. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen 1,80 Meter großen Mann mit athletischer Figur handeln. Er war bekleidet mit einer Hose, Langarmshirt und einer Basecap (alles in schwarz). Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die zwischen 2.45 und 3.15 Uhr Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Weißer Toyota Kleinwagen beschädigt – Unfallverursacher flüchtig – Offenbach

(cb) Am Samstag wurde der weiße Toyota Aygo einer 58 Jahre alten Frau beschädigt. Das Fahrzeug war am Straßenrand in der Blücherstraße (einstellige Hausnummern) ab geparkt, als ein bisher unbekannter Unfallverursacher zwischen 12.30 und 16.30 Uhr das Auto dermaßen im Bereich der hinteren beiden Radkästen beschädigte, dass am Kleinwagen ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstand. Bei dem Zusammenstoß wurde der Toyota um 25 cm in der Parkbucht verschoben. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen des geschilderten Vorfalles, diese melden sich bitte unter deren Rufnummer 06183 91155-0.

Nach Unfallflucht im Parkhaus sucht die Polizei einen bestimmten Zeugen – Offenbach

(jm) Die Polizei sucht einen ganz bestimmten Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag in einem Parkhaus in der Waldstraße (einstellige Hausnummern). In der Zeit zwischen 14.50 und 16.50 Uhr stellte die Eigentümerin ihren silbernen BMW 320 D in der Ebene 1 ab. Als sie zurückkam, teilte ihr ein Zeuge mit, dass ein anderes Fahrzeug gegen ihren BMW gefahren wäre. Der Zeuge habe ein Foto gefertigt. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro an der vorderen rechten Stoßstange. Die Polizei hat erste gute Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und bittet nun den bestimmten Zeugen von dem keine nähere Beschreibung vorliegt sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Unfallfluchtgruppe zu melden.

Verkehrsschild beschädigt – Zeugen gesucht – Rodgau

(cb) Einen Schaden von etwa 2.500 Euro verursachte ein Autofahrer indem er ein größeres Verkehrsschild mit seinem Kleinwagen der Marke Fiat beschädigte. Der Unfallverursacher befuhr zwischen Freitag und Montag die Weiskirchener Straße, als er im Kreuzungsbereich Weiskirchener Straße/Alfred-Delp-Straße von der Fahrbahn abkam und frontal gegen das Straßenschild fuhr. Hinweise erbittet die Polizei Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 69080.

Wer kann Hinweise geben? – In Bistro eingebrochen und Spielautomaten aufgebrochen – Neu-Isenburg

(cb) In ein Bistro in der Waldstraße (120er Hausnummern) wurde zwischen Samstagabend (23 Uhr) und Montagnachmittag (16.30 Uhr) eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter hebelten die Eingangstür zum Bistro auf um dann im Bistro zwei Spielautomaten sowie einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Diebe erbeuteten Bargeld und Zigaretten im Wert von etwa 9.000 Euro. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

Diebe bauten Scheinwerfer aus – Dietzenbach

(jm) Diebe stahlen in der Nacht zum Dienstag von einem in der Tannenstraße geparkten Porsche die Frontscheinwerfer. In der Zeit zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, bauten die Täter beide Scheinwerfer aus und verschwanden. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main Kinzig

Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Motoradfahrer auf der Bundesautobahn 45 – Gemarkung Neuberg

(jm) Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Bundesautobahn 45, bei dem ein 64-Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wurde (wir berichteten) sucht die Polizei noch Zeugen. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Langenselbold-West und Hammersbach in Richtung Gießen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Autobahnpolizei in Langenselbold.