Wiesbaden: Die Polizei-News

Mehrere Schockanrufe,

Wiesbaden, 15.08.2023,

(pl)In Wiesbaden kam es am Dienstag zu mehreren betrügerischen Anrufen. Während

die Betrüger in fünf Fällen scheiterten, wurde ein Wiesbadener mit der Masche

des sogenannten „Schockanrufs“ um hochwertige Schmuckstücke und Goldmünzen

gebracht. Die Kriminellen gaukelten dem Angerufenen vor, seine Tochter habe

einen schweren Verkehrsunfall verursacht, befinde sich aufgrund dessen in

Untersuchungshaft und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf

freien Fuß. Durch die Täuschung und die professionelle Vorgehensweise brachten

die Betrüger den geschockten Geschädigten schließlich dazu, die Wertsachen vor

der Tür seines Wohnhauses in der Reisstraße für einen Abholer zu deponieren. Bei

dem Abholer soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten und ca. 1,60-1,70 Meter

großen Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Getragen habe er eine blaue

Weste und eine blaue Hose. In einem anderen Fall hatte sich die Angerufene schon

zu ihrer Bankfiliale begeben, wo der Betrug dann aber glücklicherweise aufflog.

Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine

Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort

und wählen anschließend den Notruf 110. Im vorliegenden Fall bittet die

Wiesbadener Kriminalpolizei um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Mit Reizstoff besprüht,

Mainz-Kastel, Philippsring, 16.08.2023, 01.55 Uhr,

(pl)Im Philippsring in Mainz-Kastel wurde in der Nacht zum Mittwoch ein

29-jähriger Mann von zwei unbekannten Tätern mit Reizstoff besprüht. Der

29-Jährige wollte um kurz vor 02.00 Uhr mit einem Mercedes von der Kostheimer

Landstraße in den Philippsring einbiegen. Währenddessen sollen zwei Personen zu

Fuß die Straße überquert und mit der Hand gegen seinen Pkw geschlagen haben. Als

der Autofahrer daraufhin aus seinem Fahrzeug ausstieg, um die beiden Männer zur

Rede zu stellen, sollen diese ihm Reizstoff ins Gesicht gesprüht haben und

anschließend in Richtung Admiral-Scheer-Straße davongelaufen sein. Die Angreifer

sollen etwa 20-30 Jahre alt gewesen sein. Einer der beiden wurde als klein,

tätowiert, mit kurzen blonden Haaren und mit einem weißen Tanktop bekleidet

beschrieben. Der andere habe ein schwarzes T-Shirt und eine blaue Jeans

getragen. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2240 entgegen.

Diebstahl aus Tiefgarage,

Wiesbaden, Storchallee, Montag, 14.08.2023, 09:00 Uhr bis Dienstag, 15.08.2023,

09:00 Uhr

(lt) In dem Zeitraum von Montag, 14.08.2023, 09:00 Uhr bis Dienstag, 15.08.2023,

09:00 Uhr, kam es in der Storchallee in Wiesbaden zu einem Diebstahl aus einer

Tiefgarage. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in

die Garage und beschädigten dabei den Schließmechanismus. Die Einbrecher stahlen

zwei Pedelecs der Marke Haibike, Model Sduro Nduro 7.0 in den Farben weiß-blau

und silber-grün, einen Reisekoffer der Marke Samsonite in korallfarben, drei

schwarze Klapptische und Fahrradzubehör. Der Gesamtwert aller gestohlenen

Gegenstände beträgt circa 6.000 Euro. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Hinweise zur Tat nimmt das 5. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 /

345-2540 entgegen.

Verkehrskontrolle,

Mainz-Kastel, Biebricher Straße, 15.08.2023,

(pl)Der regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat am Dienstag mit

Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei in der Biebricher Straße im

Bereich der Kaiserbrücke Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 08.40 Uhr und

15.30 Uhr wurden insgesamt 39 Fahrzeuge kontrolliert und 24

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der traurige Spitzenreiter wurde mit 86

km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Den BMW-Fahrer erwartet ein Bußgeld von 260

Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Des Weiteren wurde ein

E-Scooter-Fahrer angehalten und kontrolliert, bei welchem ein Drogenvortest ein

positives Ergebnis zeigte. Es folgte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des

E-Scooters und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Darüber hinaus

ahndeten die Kontrollkräfte 10 Gurtverstöße und in einem Fall die Nutzung eines

Handys während der Fahrt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem,

Wiesbaden-Igstadt, Medenbacher Straße, Dienstag, 15.08.2023, 23:50 Uhr

(eh) Am späten Dienstagabend kam es in der Medenbacher Straße in

Wiesbaden-Igstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Autofahrer.

Der 29-jährige Wiesbadener befuhr gegen 23:50 Uhr mit seinem Mitsubishi die

Medenbacher Straße vom Friedhof kommend in Richtung St.-Walbertus Straße. Aus

bislang unbekannten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug

und stieß mit einem an der rechten Fahrbahnseite ordnungsgemäß geparkten Ford

Focus zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßes überschlug sich der Wagen des

29-jährigen Wiesbadeners. Hierbei touchierte er die linke Fahrzeugseite eines

weiteren geparkten Mini Coopers, ehe der Pkw auf seinem Dach zum Stehen kam. Der

verletzte 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstanden

Sachschäden in Höhe von circa 40.000EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Dieseldiebe auf Baustelle unterwegs,

Taunusstein-Wingsbach, Scheidertalstraße, Dienstag, 15.08.2023, 17:00 Uhr bis

Mittwoch, 16.08.2023, 06:45 Uhr

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte mehrere Liter

Kraftstoff auf einer Baustelle in Wingsbach abgezapft. Wohl zur Nachtzeit

suchten die Diebe das Baustellengelände in der Scheidertalstraße auf und machten

sich an einer dort geparkten Baumaschine zu schaffen. Aus dem Tank entwendeten

sie mehrere Liter Diesel und suchten anschließend mit ihrer flüssigen Beute das

Weite.

Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 erbeten.

Alkoholisierter Fahrer übersieht Radfahrer, Rüdesheim am Rhein,

Hugo-Asbach-Straße, / Kaiserstraße, Dienstag, 15.08.2023, 23:20 Uhr

(fh)Am späten Dienstagabend wurde ein Fahrradfahrer in Rüdesheim bei einem

Zusammenstoß mit einem alkoholisierten Autofahrer verletzt. Gegen 23:20 Uhr fuhr

der 29 Jahre alte Opel-Fahrer aus Rüdesheim die Kaiserstraße entlang und stieß

im Kreuzungsbereich zur Hugo-Asbach-Straße mit einem vorfahrtsberechtigten

44-jährigen Radfahrer zusammen. Dieser kam zu Fall und verletzte sich. Aufgrund

seiner Verletzungen musste er anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Währen der Unfallaufnahme stellten die herbeigerufenen Polizeibeamten fest, dass

der 29-jährige Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war, ein Test

ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille und nahmen ihn mit zur Polizeistation.

Dort wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein

sichergestellt. An beiden Verkehrsmitteln entstand ein Gesamtschaden von etwa

1.700 Euro.

Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall, L 3026, Idstein-Dasbach, Dienstag,

15.08.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend ereignete sich auf der L 3026 bei Idstein-Dasbach ein

Verkehrsunfall, bei dem sieben Insassen leicht verletzt wurden. Gegen 20:00 Uhr

befuhr eine 59 Jahre alte Niederseelbacherin mit ihrem VW Polo die besagte

Landesstraße von Idstein nach Niedernhausen. Kurz nach der Abfahrt nach

Idstein-Dasbach fuhr die 59-Jährige auf einen vorausfahrenden Opel Corsa einer

30-jährigen Idsteinerin auf. In dem Fahrzeug befanden sich darüber hinaus eine

weitere Erwachsene sowie vier Kinder. Bei dem Zusammenstoß wurden alle sieben

Beteiligten leicht verletzt die Insassen des Opel kamen allesamt zur weiteren

Abklärung in ein Krankenhaus. Da sich im Opel entgegen der Vorschriften zu viele

Insassen befanden wurde hier seitens der Polizei ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Opel war nicht mehr fahrbereit

und musste abgeschleppt werden. Dem Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp

7.500 Euro.