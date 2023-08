Bergstrasse

Lautertal OT Gadernheim – Werkstatt in Vollbrand – Ergänzungsmeldung

Lautertal (ots) – Seit Dienstag (15.08.), 22:30 Uhr, brannte im Lautertaler

Ortsteil Gadernheim, in einem Betrieb ein Werkstattgebäude (wir hatten

berichtet). Zwischenzeitlich konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus

Lautertal mit Ortsteilen und Lindenfels mit Ortsteilen das Übergreifen der

Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindert werden. Das Feuer ist

mittlerweile unter Kontrolle und seit 00:40 Uhr gelöscht. Derzeit finden noch

Nachlöscharbeiten statt, welche noch eine geraume Zeit andauern werden. Die

Anwohner werden weiterhin gebeten, Fenster und Türen weiterhin vorsorglich

geschlossen zu halten. Hierzu hatte die Zentrale Leitstelle des Kreises

Bergstraße neben der bestehenden Rundfunkwarnmeldung auch eine KATWARN-Meldung

veranlasst. Bislang wurde im Zuge der Löscharbeiten niemand verletzt.

Vorsorglich waren auch zwei Rettungswagen und zeitweise ein Notarzt

bereitgestellt worden. Die Bundesstraße 47 bleibt wegen der andauernden

Löscharbeiten weiterhin gesperrt. Die Polizei in Bensheim hat die Ermittlungen

zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Nach ersten Schätzungen dürfte

ein Schaden von über einer Million Euro entstanden sein. Zur Brandursache kann

noch keine Aussage getroffen werden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.:

06151/969-40312

Lautertal Ortsteil Gadernheim – Werkstattgebäude brennt

Lautertal (ots) – Seit Dienstag (15.08.), 22:30 Uhr brennt es in einem Betrieb

im Lautertaler Ortsteil Gadernheim. Der Firmeninhaber hatte kurz zuvor

Rauchgeruch wahrgenommen, den Brand bemerkt und sofort über Notruf Hilfe

angefordert. Aktuell ist die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Bislang

wurde niemand verletzt. Die Bundesstraße 47 ist im Bereich des Brandortes voll

gesperrt. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst. Es wird nachberichtet.

Darmstadt

Darmstadt: Büroräume nach Stehlgut durchsucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (15.-16.8.) haben Kriminelle die

Geschäftsräume eines Bürogebäudes nach Stehlgut durchsucht. Zuvor hatten sie

sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge

wurden sie nicht fündig. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich derzeit auf

mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 an

die ermittelnden Kripobeamten des Kommissariats 21/22 erbeten.

Darmstadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Darmstadt

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch(15.-16.08.)kam es im Donnersbergring

zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand parkender weißer

Nissan Leaf von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der

Schaden im Bereich der linken Heckseite wird derzeit auf mehrere Hundert Euro

geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei

den Unfallermittlern des 2. Polizeireviers in Darmstadt zu melden (Rufnummer

06151/969-41210).

Arheilgen: Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt / Auto kollidiert mit Hauswand / Unbekannter Fahrer flüchtet / Beifahrerin schwer und Mitfahrer leicht verletzt / Hubschrauber im Einsatz

Arheilgen (ots) – Am frühen Mittwochmorgen (16.8.) kam es zu einer

Verfolgungsfahrt, die im Bereich der Frankfurter Landstraße/ Weiterstädter

Straße ihren Anfang nahm und in der Messeler Straße endete. Gegen 1 Uhr hatte

ein Zeuge zunächst die auffällige Fahrweise eines schwarzen BMWs, besetzt mit

mutmaßlich drei Personen gemeldet, der in der Weiterstädter Straße gegen einen

Bordstein geprallt sein und sich augenscheinlich fast überschlagen haben soll.

Als die hinzueilende Streife das beschriebene Auto anhalten und den Fahrer

kontrollieren wollte, trat dieser sofort die Flucht an. Dabei beschädigte er das

Auto eines weiteren Verkehrsteilnehmers im Frontbereich. Die Beamten nahmen

umgehend die Verfolgung auf, wobei das Auto für kurze Zeit außer Sicht geriet,

bis es im Rahmen der Suche, nach der Kollision mit der Hauswand eines Anwesens

in der Messeler Straße, aufgefunden wurde.

Zu diesem Zeitpunkt fehlten von dem Fahrer und einem weiteren Mitfahrer jede

Spur. Zurück blieb eine schwer verletzte 20-jährige Beifahrerin, die umgehend

ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Zuge der weiteren

Fahndung, in die zudem ein Polizeihubschrauber involviert war, konnte der

19-jährige Mitfahrer gestellt und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund seiner

leichten Verletzungen kam auch er zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein

Krankenhaus. Der Fluchtwagen wurde sichergestellt. Die Höhe des verursachten

Gesamtschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 12.000 Euro.

Die Ermittlungen zu dem flüchtenden Fahrer dauern derzeit an. Alle in diesem

Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe von

der Direktion Verkehrssicherheit entgegen. Wer Hinweise zu der Identität des

Fahrers geben kann, oder den mutmaßlich ebenfalls Verletzten in der Nacht

beobachten konnten, wird gebeten, sich mit den zuständigen Unfallermittlern,

unter der Rufnummer 06151/87560, in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Eberstadt: Unbekannter entwendet Tageseinnahmen und flüchtet auf E-Scooter / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter, der auf etwa 60 Jahre und eine

Körpergröße von circa 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt sowie als „schlank“

beschrieben wurde, hatte am Dienstagmittag (15.8.) in der Heidelberger

Landstraße, nahe Ecke Schwanenstraße, nichts Gutes im Sinn. Ersten Erkenntnissen

zufolge betrat er dort gegen 12.30 Uhr ein Schreibwarengeschäft, verschaffte

sich widerrechtlich Zutritt zu dem Büroraum und schnappte sich dort die

Tageseinnahmen. Als er dabei von einer Mitarbeiterin ertappt, angesprochen und

ihm der Beutel zunächst abgenommen wurde, entriss er ihr die Beute und flüchtete

auf einem E-Scooter in Richtung Wartehalle. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine

Jogginghose mit schwarzem Muster und einen schwarzen Pullover. Er wirkte

insgesamt ungepflegt, hatte eine „kleine“ Tätowierung am Hals und trug eine

dunkle Basecap auf dem Kopf.

Das Kommissariat 43 ermittelt und hat ein Verfahren wegen des Verdachts des

räuberischen Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang

sachdienliche Hinweise zu dem flüchtenden noch Unbekannten geben können, werden

gebeten, sich bei den Beamten, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Nicht weit gekommen / 34-Jähriger nach Raub in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots) – Ein 34-Jahrer alter Mann sitzt seit seiner Vorführung vor

einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt in einer Justizvollzugsanstalt. Der

34-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, am Samstag (12.8.) zuvor, einen 51

Jahre alten Darmstädter in einem Hausflur in der Kasinostraße geschlagen und

seines Halsschmuckes beraubt zu haben. Nach der Anzeigenerstattung gerieten die

Ermittler rasch auf die Spur des Tatverdächtigen. Er wurde festgenommen und

zudem stellten die Ordnungshüter Beweismaterial sicher. Nachdem er den Sonntag

im Gewahrsam verbrachte, erfolgte am Montag (14.8.), auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt, die Vorführung des bereits mehrfach polizeilich in

Erscheinung getretenen Mannes. Diese endete mit dem Erlass eines Haftbefehls.

Gross-Gerau

Gernsheim,geparktes Fahrzeug angefahren, hoher Sachschaden, Verursacher flüchtet

Zwischen Dienstag (15.08.) 17.00 h und Mittwoch (16.08.) 06.00 h wurde in Gernsheim, Starkenburger Straße / Breubergstraße ein geparktes Fzg. angefahren und stark beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend. Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben ??

Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim (Unfallflucht-Ermittlung) unter 06258-93430

Riedstadt-Goddelau: Aufmerksame Zeugin verhindert Diebstahl

Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstagabend (15.8.) einen E-Scooter Diebstahl in der Bahnhofsallee verhindern können. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte ein unbekannter Mann gegen 18 Uhr einen dort abgestellten Elektroroller zu entwenden, in dem er sich an dem Schloss zu schaffen machte. Die Passantin beobachtete das Treiben des Kriminellen, woraufhin er aufhörte und das Weite suchte. Der Flüchtige soll zwischen 1.60 und 1.65 Meter groß gewesen sein. Er wurde als schlank beschrieben und soll kurze Haare gehabt haben. Er trug ein T-Shirt und eine Hose. Am Schloss des Rollers ist ein Schaden im niedrigen zweistelligen Bereich entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Nauheim: Baumaschinen entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Nachdem in der Nacht zum Dienstag (15.8.) bislang unbekannte Kriminelle mehrere Baumaschinen einer Firma in der Rüsselsheimer Straße entwendet haben, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste unter Gewalteinwirkung auf das Gelände der Firma. Dort machten sie sich an einem Mercedes zu schaffen, woraus sie mehrere Baumaschinen, unter anderem eine Fräsmaschine, erbeuteten. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

