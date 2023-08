Beschädigung einer Fensterscheibe an einer Moschee

Wiesloch (ots) – Unbekannte haben Montagabend gegen 22:15 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein Fenster einer Moschee in „In den Auwiesen“ beschädigt. Zeugen konnten ein lautes Geräusch wahrnehmen und stellten kurz darauf eine zersprungene Fensterscheibe fest. Allerdings konnte vor Ort niemand mehr angetroffen werden.

Bei dem beschädigten Fenster handelt es sich um ein Seitenfenster, das sich gegenüber der „In den Auwiesen“ befindlichen Gemeinschaftsunterkunft befindet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 300 Euro.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist von einer Sachbeschädigung auszugehen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, melden dies unter Tel: 0621/ 174-4444.

Gestohlenes Katzenzubehör bei Fahrzeugkontrolle festgestellt

St.Leon-Rot/BAB 6 (ots) – Den richtigen Riecher bewies eine Streife der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf als sie am Dienstag um 14:30 Uhr einen Mercedes auf der BAB 6 kontrollierten. Das Auto konnte auf der Höhe von St. Leon-Rot aus dem fließenden Verkehr auf den Parkplatz Weißer Stock gelotst werden.

Es stellte sich heraus, dass der 40-jährige Fahrer keinen gültigen Führerschein besaß. Auffällig war, dass sich im Inneren des Fahrzeugs eine große Menge an Tierbedarf befand. Als der Fahrer und der Beifahrer zu den Gegenständen, insbesondere zu knapp 100 Wohlfühlduftzerstäubern für Katzen befragt wurden, konnten sie weder erklären woher sie die Artikel hatten, noch für was diese gedacht waren.

In Verbindung mit dem ebenfalls aufgefundenen mutmaßlichen Diebeswerkzeug bestand der Verdacht, dass die Gegenstände mit einem Gesamtwert von über 3.000 Euro aus Straftaten stammen. Das Diebesgut wurde sichergestellt und eine Weiterfahrt auf Grund der fehlenden Fahrerlaubnis beider Personen untersagt.

Gegen den Fahrer und seinen 37-jährigen Beifahrer wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls sowie der Hehlerei ermittelt.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Neckargemünd (ots) – Am Dienstag, um 14:30 Uhr, übersah ein 85-Jähriger in der Neckarsteinacher Straße das Rotlicht einer Ampel. Dies hatte zur Folge, dass er einen 13-jährigen Jungen, der die Straße überqueren wollte, erfasste. Der Junge wurde glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt, musste allerdings zur medizinischen Abklärung/Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Der 85-Jährige muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall mit 9-jährigem Radfahrer

Wiesloch (ots) – Am Dienstag gegen 19:15 Uhr, befuhr ein Suzuki-Fahrer die Straße „In den Breitwiesen“ und beabsichtigte, an der Einmündung in die Schwetzinger Straße abzubiegen. Hier übersah er die Vorfahrt eines 9-jährigen Radfahrers, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Fahrradstreifen in der Schwetzinger Straße unterwegs war.

Der 9-Jährige kam bei dem Zusammenstoß zu Fall, verletzte sich jedoch hierbei nicht.

Der Sachschaden am Auto kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zum

Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel: 06222/5709-0 zu melden.