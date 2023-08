Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung wegen Ruhestörung

Mainz (ots) – Nach einer lautstarken und körperlichen Auseinandersetzung wegen Ruhestörung gab es am frühen Mittwochmorgen, gegen halb vier einen öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz in der Boppstraße in der Mainzer Neustadt. Da die Hintergründe der Auseinandersetzung zunächst unklar waren und in den Notrufen von einer blutenden Person berichtet wurde, sind von der Leitstelle der Polizei zunächst mehrere Streifenwagen entsendet worden.

Am Einsatzort konnte ein am Kopf blutender 23-Jähriger und eine 55-Jährige, welche über Schmerzen am Arm klagte, angetroffen werden. Hintergrund der Verletzungen sei, dass ein vermeintlicher Nachbar sich über eine Ruhestörung aufregte, welche von diesen beiden Personen ausgegangen sein soll und er diese aufsuchte. In der folgenden lautstarken Auseinandersetzung sei es dann zu einem Handgemenge gekommen, bei welchem er mit einer Pistole, auf den jungen Mann einschlug.

Aufgrund des Hinweises auf eine Pistole, legten einige Einsatzkräfte eine weitere Schutzausstattung an und hielten Maschinenpistolen bereit. Der in Verdacht stehende 38-jährige Nachbar verließ nach Aufforderung durch die Polizei seine Wohnung und konnte widerstandslos festgenommen werden.

In seiner Wohnung wurde eine ungeladene Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Dem 38-Jährigen wurde, aufgrund seiner Alkoholisierung und des Verdachtes auf Drogenkonsum eine Blutprobe entnommen. Da er nicht an der Örtlichkeit wohnhaft ist, sondern in einem nördlicheren Stadtteil, erhielt er für den Bereich der Neustadt einen Platzverweis.

Er muss nun mit Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz rechnen. Die beiden geschädigten Personen sind offensichtlich nur leicht verletzt und in medizinischer Behandlung.

Kreis Mainz-Bingen

Raub auf Sportsbar Zeugen gesucht

Nieder-Olm (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Raub auf eine Sportsbar in Nieder-Olm. Nach derzeitigem Kenntnisstand betraten gegen 00:34 Uhr zwei vermummte Täter über den Hinterhof das Lokal in der Bahnhofstraße. Einer der beiden Männer ging auf die Servicekraft der Bar zu und forderte die Frau unter Vorhalt einer Waffe

auf, die Einnahmen auszuhändigen.

Im Anschluss flüchten beide Männer zu Fuß, erneut durch den Hinterausgang der Bar, über die Bahnhofstraße weiter in unbekannte Richtung. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen aller umliegenden Polizeidienststellen sowie der Autobahnpolizei führten bislang nicht zum Ergreifen der Täter.

Die genaue Höhe des Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt.

Die Mainzer Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, Körpergröße ca.178cm, schlanke Statur, ausländischer Akzent, schwarze Kleidung, schwarze Woll- oder Motorradmütze als Maskierung, mit Selbstladepistole (Farbe Schwarz mit Silber) bewaffnet.

Täter 2: männlich, etwas kleiner als Täter 1, schwarze Kleidung, schwarze Woll- oder Motorradmütze als Maskierung, führte eine Tüte mit sich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Übergriff auf Jugendlichen im April – Zeugen gesucht

Budenheim (ots) – Bereits am Sonntag, den 09. April 2023 kam es in der Binger Straße zu einem Übergriff auf einen Jugendlichen, durch 3 ebenfalls heranwachsende junge Männer. An besagtem Sonntag konnte durch eine aufmerksame Zeugin gegen 16:45 Uhr in Höhe der evangelischen Kirche beobachtet werden, wie ein junger Mann einen anderen zunächst in den Schwitzkasten nahm und anschließend dessen Taschen durchsuchte.

Zwei weitere Jugendliche standen vor dem Geschehen, vermeintlich um die Tathandlung abzuschirmen. Die womöglich strafrechtliche Handlung wurde bis heute nicht zur Anzeige gebracht. Auch die Identität des jungen Mannes, der möglicherweise Opfer einer Straftat wurde, ist bis heute nicht bekannt.

Einer der drei jugendlichen Täter trug einen auffälligen, gelben Pullover mit einer schwarzen Steppweste darüber.

Der junge Mann, der womöglich Opfer einer Straftat wurde, konnte durch die Zeugin wie folgt beschrieben werden:

Ca. 17 Jahre, trug eine schwarze kurze Hose, hatte eine sportliche Statur und dunkle Haare.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit dem gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der L400

Bingen (ots) – Am Abend des 15.08.2023 gegen 21:27 Uhr befährt ein 22-jähriger Fahrer mit seinem PKW die L400 in Fahrtrichtung Bingen. An der Einmündung zur Auffahrt der A61 beabsichtigt er links abzubiegen. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden 31-jährigen Fahrer eines Kleintransporters.

Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch es zu einer erheblichen Beschädigung beider Fahrzeuge kommt. Beide Fahrer werden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Fahrbahn musste zeitweilig zwecks Räumung der Unfallstelle und Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe gesperrt werden.

Verkehrsunfallflucht in Guntersblum

Guntersblum (ots) – In der Nacht von Dienstag, dem 15.08.2023 auf Mittwoch, den 16.08.2023 wurde ein geparkter silberner Kleinwagen an der L437 Ortsausgang Guntersblum in Richtung Eimsheim auf Höhe des dortigen Friedhofs stark beschädigt.

Die hinterlassenen Reifenspuren vor Ort deuten auf einen LKW hin. Weitere Informationen liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.