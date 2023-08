Widerstand gegen Polizei

Römerberg (ots) – Am Dienstag gegen 06:20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem weißen BMW die Berghauser Straße und bog nach links in die Eisenbahnstraße ein. Hierbei kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr einen Grünstreifen und streifte eine Hauswand, an welcher er zum Stehen kam. Hierbei entstand ein Schaden an der Fahrzeugfront in Höhe von ca. 5.000 Euro, die Schadenhöhe ist noch unklar.

Am Unfallgeschehen unbeteiligte Zeugen riefen die Polizei. Die eintreffende Polizeistreife traf den 19-jährigen Fahrer sowie seinen 18-jährigen Freund am Unfallort an. Der Fahrer war unkooperativ und zeigte Anzeichen auf einen akuten Alkoholeinfluss, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Die Beamten versuchten, den 19-Jährigen zu fesseln, um ihn gefahrlos nach gefährlichen Gegenständen durchsuchen und anschließend transportieren zu können.

Hiergegen wehrte er sich durch Winden seines Oberkörpers, Wegziehen und Verschränken seiner Arme, weswegen die Beamten ihn zu Boden brachten. Am Boden trat er nach den Beamten, kratzte einen Beamten an der Hand und verschränkte weiter seine Arme. Ein Beamter wurde durch den Kratzer leicht verletzt. Den Beamten gelang schließlich die Durchsuchung des 19-Jährigen.

Hierbei fanden sie ein Kunststoffröhrchen mit einem weißen Pulver, das sich bei späterer Wiegung und Stoffbestimmung als 0,56 Gramm Kokain herausstellte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten unter anderem 2 für den Fahrer Zugriff bereite Messer und stellten diese sicher.

Die Beamten veranlassten die Blutentnahme bei dem Fahrer. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Zeugenangaben zufolge entfernten sich zwei junge Frauen von der Unfallstelle. Deren Bezug zum Geschehen ist bislang unklar. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel: 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Streit in Partnerschaft

Mutterstadt (ots) – Am gestrigen Abend kam es in einem Mehrfamilienhaus im Medardusring zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Lebenspartnern (25 und 31 Jahre alt). Während des Verlaufs begab sich der 25-Jährige leicht bekleidet auf die Terrasse. Dies nutzte der 31-Jährige und schloss von innen die Terrassentür.

Der 25-Jährige trat daraufhin die Scheibe ein und verletzte sich hierbei, sodass eine ärztliche Versorgung in einem Krankenhaus nötig wurde.

Gegen den 31-Jährigen wird wegen Nötigung ermittelt.

Autofahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Neuhofen (ots) – Am 15.08.2023, gegen 23:35 Uhr, wurde eine 37-jährige PKW-Fahrerin in der Industriestraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden Hinweise auf eine Beeinflussung von Alkohol und Drogen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ein Drogenschnelltest verlief ebenfalls positiv.

Der Dame wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall benachrichtigt.

Verdächtiger Fahrstil weist auf fehlende Fahrerlaubnis hin

Dudenhofen (ots) – Am Dienstag gegen 17:30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen unsicher fahrenden 7,5-Tonner-LKW auf der B39 und anschließend im Ortsgebiet Dudenhofen. Einer Polizeistreife gelang es schließlich, den LKW in der Berghauser Straße einer Kontrolle zu unterziehen.

Hierbei stellten die Beamten bei mehreren Tests keine Anhaltspunkte für einen aktuellen Rauschmitteleinfluss bei dem 59-jährigen Fahrer fest. Allerdings bemerkten die Beamten, dass die Fahrerlaubnis des 59-Jährigen zurückliegend gerichtlich entzogen worden war.

Überdies stellten die Beamten Mängel bei der Ladungssicherung fest. Der 59-Jährige äußerte als Grund für seine Fahrweise die Nutzung seines Mobiltelefons. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein und untersagten die Weiterfahrt.

Unterschlagung von Multimediageräten – Zeugenaufruf

Bobenheim-Roxheim (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Unterschlagung gegen den Besitzer eines inzwischen geschlossenen Multimediageschäftes Im Südring 2 werden noch weitere Geschädigte gesucht, welche ihre Multimediageräte, vornehmlich der Marke Apple, in der Zeit von Anfang 2023 bis April 2023 dort in Reparatur gegeben haben und nicht zurückbekommen haben.

Die Betroffenen werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.