Verkehrsunfallflucht mit fünf beschädigten Fahrzeugen

Frankenthal (ots) – Am 13.08.2023 zwischen 03.50-04.00 Uhr, kam es in der Elisabethstraße, zwischen Foltzring und Schmiedgasse, zu einer Verkehrsunfallflucht wobei insgesamt 5 Fahrzeuge beschädigt wurden.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr die Elisabethstraße in Richtung Schmiedgasse und streifte hierbei die ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeige.

Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 9.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.