Schreckschuss erschreckt Unbeteiligte

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 13:30 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Heinrich-Heine-Straße an der Kreuzung zum Emanuel-Geibel-Weg einen Mann, der mit einer Kurzwaffe mehrere Schüsse auf einen anderen Mann abgab. Da der Mann, auf den geschossen wurde, sich anschließend bester Gesundheit erfreute, kombinierte der Zeuge, dass es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt hatte.

Außerdem erweckte die Situation den Anschein auf den Zeugen, dass sich die beiden Männer kannten. Der augenscheinlich unverletzte Geschädigte fuhr auf einem E-Scooter davon und wurde von Polizeibeamten nicht mehr angetroffen. Den Tatverdächtigen allerdings erblickten hinzugerufene Polizeibeamte in der Ludwig-Uhland-Straße und verfolgten ihn zu Fuß. Ihm gelang allerdings die Flucht im Bereich der verwinkelten Grünflächen der Wohnblöcke im Bereich des Theodor-Storm-Wegs.

Er ist ca. 20-25 Jahre alt, von südländischem Erscheinungsbild, trug mittellange, wellige dunkle Haare, eine dunkelblaue Jogginghose mit weißen Streifen, ein dunkles Shirt, eine schwarze Umhängetasche sowie eine schwarze Pistole. Der Geschädigte wird als ebenso alt, stämmig und mit Vollbart beschrieben. Er hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei fand passende Schreckschusskartuschen am Tatort auf und ermittelt u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Wer kann Angaben zur Identität der beiden Beteiligten und den Tatumständen machen? Zeugen werden um sachdienliche Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gebeten.

Sprinter kommt auf B9 von Fahrbahn ab

Speyer (ots) – Ein 53-jähriger Mann befuhr am Dienstag gegen 12 Uhr die B9 in Richtung Germersheim und kam zwischen den Anschlussstellen Römerberg und Schwegenheim aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hiernach kam er im Grünstreifen zum Stehen und zog sich eine Schürfwunde an der rechten Hand zu.

Anhaltspunkte für eine Fremdbeteiligung oder für eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit des 53-Jährigen liegen nicht vor. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Einbruch in Grundschule im Vogelgesang

Speyer (ots) – In der Zeit von Montagnachmittag, 17:30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür zum Schulgebäude in der Kardinal-Wendel-Straße auf und verschafften sich hierdurch Zugang zum Gebäude, in welchem sie weitere Türen aufhebelten hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 1.600 Euro anrichteten.

Ob die Täter darüber hinaus Beute machten, steht bislang nicht fest. Zeugen werden um sachdienliche Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gebeten.

Mehrere Einbrüche in Kleingartenparzellen am Woogbach

Speyer (ots) – Zwischen Montag und Dienstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu sieben Parzellen der Kleingartenanlage im Woogbachtal, indem sie teilweise Zugangstore aufbrachen oder über Zäune kletterten. In den Parzellen suchten die Täter in den Gartenschuppen nach Diebesgut und entwendeten eine Musikbox der Marke JBL.

In einem Fall durchtrennten die Täter eine mittels Vorhängeschloss gesicherte Stahlkette und entwendeten aus einem Häuschen einen Stromgenerator, eine Heckenschere, einen Rasenmäher sowie zwei elektrische Rasentrimmer im Gesamtwert von ca. 800 Euro.

Zeugen werden um sachdienliche Hinweise an die Polizei Speyer unter Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gebeten.