Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Dienstag im Stadtgebiet festgenommen. Der 30-Jährige wurde durch Polizeibeamte in der Pariser Straße festgestellt. Da den Beamten bekannt war, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde er verhaftet.

Der 30-Jährige war zu einer Geldstraße von 900 EUR oder einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt worden. Da er den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde der Gesuchte in die Justizvollzugsanstalt gebracht. |gus

Regungsloser Mann

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer regungslosen Person sind Polizei und Rettungsdienst am Dienstagmittag in die Mannheimer Straße gerufen worden. Eine Passantin meldete eine auf dem Boden liegende und reglose Person. Wie sich herausstellte, hatte der 31-Jährige lediglich dem Alkohol zu stark zugesprochen und war deswegen auf der Straße eingeschlafen.

Eine medizinische Versorgung wurde von ihm abgelehnt. Nachdem sich die Einsatzkräfte bereits entfernt hatten, konnten sie den Mann kurze Zeit später dabei beobachten, wie dieser an eine nahe gelegene Hauswand urinierte.

Für seine „Wildpinkel-Aktion“ erhält der 31-Jährige eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. |gus

Bei Kontrollen Drogen und Schlagstock gefunden

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann. Der 17-Jährige hatte in der Nacht zu Mittwoch die Aufmerksamkeit einer Streife auf sich gezogen, da er sich bei deren Erblicken ruckartig umdrehte und in eine andere Richtung lief.

Bei der Personenkontrolle und anschließenden Durchsuchung konnte bei dem Jugendlichen

eine Plastikfolie mit brauner Substanz gefunden werden. Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Rauschgift handelt, wurde das Tütchen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Auch muss sich ein 14-Jähriger aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Bei einer Personenkontrolle wurde bei ihm ein Schlagstock sichergestellt. Die Mutter des 14-Jährigen wurde über die Feststellung informiert. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahme wurde er der Mutter überstellt. |gus

Hausfriedensbruch: Mann fällt unangenehm auf

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch ermittelt die Polizei gegen einen 49-Jährigen. Trotz eines bestehenden Hausverbots hielt er sich am Dienstagabend in einer Supermarktfiliale auf. Aufgrund zurückliegender Diebstähle war dem Mann dort bereits ein Hausverbot ausgesprochen worden. Auf erneute Ansprache verließ er jedoch nicht die Örtlichkeit.

Nach Eintreffen der Beamten und schriftlicher Aushändigung des Hausverbots durch den Filialleiter verließ der 49-Jährige den Supermarkt. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf.|gus

Europaweite Verkehrskontrollen – Kontrollwoche im August

Kaiserslautern (ots) – Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligte sich ebenfalls, wie andere Präsidien, an der europaweiten Kontrollwoche „ROADPOL Operation Speed“. Konkret wurden in der Woche vom 7. bis 13. August 2023 Fahrzeugführer bezüglich möglicher Geschwindigkeitsüberschreitungen überprüft. Das Ziel: Rasern entgegenzuwirken sowie das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer für potenzielle

Risiken von überhöhter Geschwindigkeit zu schärfen.

Insgesamt wurden in der Kontrollwoche die Fahrgeschwindigkeiten von mehr als 250.000 Fahrzeugen gemessen. Davon wurden über 5.000 Fahrer als Raser entlarvt.

Dies erfolgte zum Großteil automatisiert durch Blitzer. Aber auch Polizeibeamte hielten an ausgewählten Kontrollpunkten Fahrzeuge an und konfrontierten die verantwortlichen Fahrer persönlich mit ihrer jeweiligen Geschwindigkeitsüberschreitung. Dabei machten die Polizisten auch auf die Folgen

der Tempoverstöße aufmerksam und kündigten ihnen an, mit welchen Bußgeldern und Fahrverboten sie zu rechnen haben.

Wie man in der Verkehrsunfallstatistik des Jahres 2022 https://s.rlp.de/YSXrl sieht, zeigen die Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen der Polizei Wirkung. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit der Ursache Geschwindigkeit ist in den vergangenen Jahren deutlich rückläufig. Im Vergleich des Jahres 2022 zu 2019 ist die Anzahl der Unfälle um 24,5 Prozent gefallen. Die Jahre 2020/21 sind dabei

nicht berücksichtigt, da sie aufgrund der Corona-Pandemie weniger aussagekräftig sind. Allerdings konnte man auch hier einen Rückgang der Verkehrsunfälle feststellen.

Ziel des europaweiten Polizeinetzwerks ROADPOL, das die Kontrollwochen koordiniert, ist, die Zahl der Verkehrsunfälle Jahr für Jahr zu senken. Laut der „Vision Zero“ soll es bis zum Jahr 2050 keine Verkehrsunfallopfer mehr geben. |ksr

Kreis Kaiserslautern