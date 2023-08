Ludwigshafen (ots) – Fünf illegale Arbeitnehmer ohne Aufenthaltstitel wurden in der letzten Woche auf Grund von Hinweisen durch die Polizei, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe, bei einer Baustellenkontrolle in Ludwigshafen aufgegriffen. Die 5 illegalen Arbeitnehmer aus Weißrussland sind bei einer Firma mit Sitz in Polen angestellt.

Sie sind im Besitz eines polnischen Visums, dass sie zum Aufenthalt und der Arbeitsaufnahme in Polen berechtigt. Aktuell führt diese polnische Firma jedoch in Deutschland einen Auftrag durch, für das die 5 Arbeitnehmer kein Visum besitzen und somit illegal eingereist und erwerbstätig geworden sind.

Gegen die 5 Arbeitnehmer wurden vor Ort entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthalts im Bundesgebiet eingeleitet.

Die Pässe wurden einbehalten und an die zuständige Ausländerbehörde übergeben.

Zusatzinformation:

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vernichten dauerhaft legale Arbeitsplätze, erhöhen damit die Arbeitslosigkeit und bringen den Staat um Steuern und die Sozialversicherungen um Beiträge. Über 8.600 Zöllner gehen bundesweit gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vor.