Haiger-Sechshelden: Hakenkreuz auf Feldweg geschmiert –

Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei bittet um Mithilfe, nachdem Unbekannte ein Hakenkreuz auf einem Feldweg bei Sechshelden schmierten. Am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr entdeckten Spaziergänger das etwa 70 x 70 cm große nationalsozialistische Symbol in der Verlängerung der Straße „Im Höfchen“, oberhalb des Schützenhauses. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler des Staatsschutzes unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Driedorf: Kinderfahrrad gestohlen / Polizei ermittelt Dieb –

Umfangreiche Ermittlungen der Herborner und der Hachenburger Polizei überführten am Freitag vergangener Woche einen Fahrraddieb. Der hatte als Schrottsammler das neuwertige Kinderfahrrad aus einem Hof in der Straße „Zum Höllberg“ gestohlen. Gegen 12.30 Uhr meldete sich die Besitzerin des Fahrrades bei der Herborner Polizei. Vor Ort zeigte sie der Streife ein Film der Überwachungskamera, die den Diebstahl aufgenommen hatten. Dort war zu sehen, wie gegen 09.00 Uhr ein Mann aus einem weißen Sprinter mit rumänischer Zulassung ausgestiegen war, in den Hof ging und das rund 400 Euro teure gelbe Kinderfahrrad mitgehen ließ. Die rumänischen Halterdaten führten zu einem in einer Westerwaldgemeinde gemeldeten Mann. Kollegen der Polizei in Rheinland-Pfalz übernahmen die Ermittlungen an der Wohnanschrift. Diese führten zu zwei 41 und 24 Jahre alten Männer, die mit dem Diebstahl konfrontiert wurden. Am Abend brachten die Diebe das Fahrrad wieder nach Driedorf und stellten es in den Hof zurück. Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls.

Waldsolms-Kröffelbach: Dreister Einbrecher unterwegs –

Ein dreister Einbruch gestern Nachmittag in ein Haus in der Brandoberndorfer Straße beschäftigt derzeit die Wetzlarer Kriminalpolizei. Gegen 14.45 Uhr brach ein Mann über ein Kellerfenster in das Haus ein. Offensichtlich ging er davon aus, dass kein Bewohner anwesend war. Vom Keller aus ging er in den Wohnbereich und traf in der Küche auf die betagte Bewohnerin. Ihr erklärte er, dass er Hunger habe. Die Seniorin schaute nach Essen für den Unbekannten – dies nutzte er aus, um aus dem Haus zu verschwinden. Die Seniorin beobachtete noch, wie der Mann in Begleitung einer Frau das Grundstück in Richtung Ortsmitte verließ.

Wertsachen ließ der Einbrecher nicht mitgehen. Er war ca. 25 Jahre alt, etwa 180 groß, von schlanker Statur, hatte dunkle Haare und war von südländischer Herkunft. Er trug ein weißes Hemd, eine hellbeige karierte Hose und sprach Deutsch.

Die Ermittler der Kripo suchen Zeugen und fragen:

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Kröffelbach noch aufgefallen? Wem sind sonst in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge in

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Nach Verkehrsunfallfluchten in Herborn, Katzenfurt und Wetzlar sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeuge machen können. Hinweise nehmen die entsprechenden Dienststellen unter den genannten Telefonnummern entgegen.

Ehringshausen-Katzenfurt: Einen Schaden von mindestens 5.000 Euro ließ ein Unfallfahrer am Sonntagmorgen an einem Fahrzeug in der Frankfurter Straße zurück. In Höhe der Hausnummer 45 parkte am Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Edingen, ein grauer dreier BMW. Gegen 07.30 Uhr schreckte ein lauter Knall die Anwohner auf. Als sie nachschauten, entdeckten sie einen frischen Unfallschaden am Heck des BMW. Der Wagen war durch die Wucht das Aufpralls gut 12 Meter nach vorne geschoben worden. An der Unfallstelle blieb das vordere Kennzeichen des Unfallfahrers zurück, dieser hatte mit seinem ebenfalls demolierten Wagen in Richtung Edingen das Weite gesucht. Das Kennzeichen gehört zu einem grauen Skoda Octavia, der auf einen Halter in einem Ehringshäuser Ortsteil zugelassen ist. An der Halteranschrift öffnete niemand – den stark demolierten Octavia entdeckten Polizisten letztlich im Industriegebiet „Ober der Reinwies“, das an der Bundesstraße zwischen Katzenfurt und Edingen liegt. Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß des grauen Skodas mit dem grauen 3er BMW am Sonntagmorgen in der Frankfurter Straße beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin zum Unfallzeitpunkt machen? Wer hat das Abstellen des grauen Skodas im Industriegebiet kurz nach dem Unfall beobachtet? Wer kann sonst Angaben zum Unfallfahrer oder zur Unfallfahrerin machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Am Mittwochmorgen prallte ein flüchtiger Unfallfahrer gegen einen auf dem Netto-Markt Parkplatz in der Bürgermeisterwiese abgestellten schwarzen Skoda Fabia. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Flüchtige beim Rangieren gegen den hinteren Kotflügel und die hintere Stoßstange auf der Fahrerseite stieß. Die Höhe des Blechschadens schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Auf dem Parkplatz eines Sanitätshauses auf dem Gelände des Wetzlarer Krankenhauses, beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen schwarzen Seat Ibiza. Am Freitag, zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr touchierte der Flüchtige den Ibiza auf der Fahrerseite und ließ einen Schaden von rund 3.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Nach einem Parkplatzrempler am Sonntagnachmittag auf dem Obi-Parkplatz im Dillfeld, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Zwischen 14.20 Uhr und 17.50 Uhr stand dort ein blauer 3er BMW. Der Unfallfahrer prallte gegen das Heck des BMW. Die Reparatur des Schadens wird etwa 3.500 Euro kosten. Der mutmaßliche Unfallfahrer ließ einen Zettel an der Windschutzscheibe des BMW mit einer Telefonnummer zurück, die nicht ausgegeben ist. Die Polizei bittet zum einen Zeugen des Unfalls und zum anderen den Unfallfahrer selbst sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.