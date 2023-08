Gießen: Diebe am Tabakgeschäft

In der Freitagnacht (11.08.2023), gegen 03:05 Uhr, machten sich zwei Personen an der Tür des Tabak-Geschäft am Kreuzplatz zu schaffen. Nachdem der Alarm auslöste, flüchteten die Beiden in Richtung Elefantenklo. Polizisten trafen die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer an und nahmen sie vorläufig fest. Auf die Zwei kommen nun Anzeigen wegen versuchten Einbruchs zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften sie die Polizeiwache wieder verlassen.

Gießen- Diebstähle begangen – Festnahme

Gegen 04:10 Uhr meldete am Montagmorgen (14.08.2023) eine aufmerksame Zeugin Diebe im Anneröder Weg. Die Zeugin konnte zwei, der mutmaßlich drei, Autoaufbrecher beschreiben. Sofort herbeigeilte Beamte der Gießener Polizei nahmen einen der Diebe im Stadtgebiet fest. Bei dem festgenommenen 28-Jährigen fanden die Ordnungshüter Gegenstände, die er offensichtlich zuvor aus insgesamt drei Autos im Anneröder Weg und im Fasanenweg gestohlen hatte. Neben Mobiltelefonen und einem Navigationssystem stellten die Ermittler einen Bluetooth-Transmitter sicher. Der aus Marokko stammende Asylbewerber musste mit zur Polizeiwache. Auf ihn kommen Anzeigen wegen des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeistation verlassen. Die Ermittlungen hinsichtlich seiner zwei Komplizen dauern an.

Lich-Birklar: in VW gegriffen

Wegen eines Autokaufs war ein 34-Jähriger am Montag (14.08.2023) in der Carl-Benz-Straße unterwegs. Seinen weißen VW stellte er offensichtlich unverschlossen an der Straße ab. Ein Unbekannter nutzte den Moment und stahl aus dem Crafter eine hochwertige Tasche, in der sich mehrere tausend Euro Bargeld befanden. Weiterhin waren Ausweispapiere und Bankkarten in der Tasche. Der Dieb flüchtete unerkannt. Hinweise zu dem bislang Unbekannten erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0.

Gießen / Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg: vor Polizei geflüchtet – Anzeigen folgen

Am 08.08.2023, gegen 12:35 Uhr fiel den Beamten am Neustädter Tor ein Motorroller auf, den sie einer Kontrolle unterziehen wollte. Beim Erblicken des Funkwagens nahm der Fahrer auf seinem Zweirad reiß aus und flüchtete über eine Fußgängerbrücke an der Lahn im Bereich des Lahnfensters. Am 09.08.2023, gegen 19:30 Uhr erkannten die Beamten, den tags zuvor geflüchteten Rollerfahrer, in Wettenberg wieder. Auch diesmal flüchtete er. Nach einer Verfolgung über einen unbefestigten Wiesenweg, gelang dem Zweirad-Fahrer letztendlich die Flucht über einen bepollerten Rad-und Fußweg. Ein paar Tage später…. Gestern (14.08.2023) bemerkten die Ermittler den bereits zweimal geflüchteten Rollerfahrer in der Kattenbachstraße. Diesmal gelang ihm die Flucht nicht. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Polizeiwache. Der Grund der Fluchten war schnell klar. Der aus dem Landkreis Gießen stammende Mann besitzt keinen Führerschein. Zudem stand er offenbar unter Drogeneinfluss. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Auf ihn kommen nun Anzeigen unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss zu.