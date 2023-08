Verdacht des Versuchs der schweren Brandstiftung, Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr

Tatzeit: Montag, 14.08.2023, 18:00 Uhr Montag, 14.08.2023, 23:45 Uhr

Am Montagabend (14.08.2023) kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in der Nürnberger Straße in Melsungen. Ein Zeuge hatte in einem dortigen kombinierten Wohn- und Geschäftshaus eine Rauchentwicklung festgestellt und hatte daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte kein offener Brand im Objekt festgestellt werden. Bei der Begehung des Objektes stießen die Einsatzkräfte im 1. Obergeschoß auf starke Verrußungen im Hausflur. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wird davon ausgegangen, dass im benannten dem Bereich eine brennbare Flüssigkeit abbrannte. Andere Gebäudeteile beziehungsweise Einrichtungsgegenstände fingen kein Feuer, sodass das Feuer selbstständig wieder erlosch. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich ein Bewohner in seiner Wohnung. Dieser blieb unverletzt. Die polizeilichen Ermittlungen richten sich derzeit gegen einen 38-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bereich Melsungen.

Im weiteren Verlauf der unmittelbar durchgeführten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 38-jährige Tatverdächtige kurz vor dem geschilderten Brandgeschehen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes(ebenfalls Nürnberger Straße) mit Körpergewalt auf einen 19-jährigen Melsunger einschlug und diesen leicht verletzte.

Der Tatverdächtige konnte noch am gleichen Abend durch eine Streife der Polizeistation Melsungen, alkoholisiert auf einem Fahrrad, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen werden wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, Körperverletzung sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr geführt und dauern an.

Insgesamt entstand durch das geschilderte Brandgeschehen ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.