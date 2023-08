Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen – Diebstahl von Kupferspulen – Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag, 10. August, 17:30 Uhr auf Freitag, 11. August, 05:35 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zum Gelände einer Elektro-Firma in der Straße ‚Wilkfeld‘ in Bad Arolsen. Die Täter durchtrennten hierfür zunächst einen Metallzaun und drangen dann in eine dortige Lagerhalle ein. Hier entwendeten sie mehrere Kupferdrahtspulen. Die Höhe des Schadens liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Aufgrund der Stehlgutmenge ist davon auszugehen, dass ein größeres Fahrzeug für den Abtransport benutzt wurde. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Wahrnehmungen in Bad Arolsen gemacht haben, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/971-0 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.