Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Festnahmen dank eines Zeugenhinweises – Offenbach

(jm) Polizeibeamte nahmen am Dienstagmorgen zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest. Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 3.15 Uhr ein offenes Fenster eines Kindergartens in der Waldstraße und zwei verdächtige Männer, die offenbar „Schmiere“ stehen würden. Anschließend liefen wohl insgesamt vier Personen in Richtung Bahnunterführung weg. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte schließlich zwei der mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Vor Ort stellten die Beamten ein aufgebrochenes Fenster und durchwühlte Räume des Kindergartens fest. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter Bargeld. Die 22 und 25 Jahre alten Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Die Verdächtigen sollen sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten. Die Ermittlungen dauern an. Zu den geflüchteten Komplizen liegt derzeit keine nähere Personenbeschreibung vor. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 bei der Polizei in Offenbach.

Kripo bittet um Hinweise zu versuchtem Raubüberfall auf Einkaufsmarkt – Offenbach

(jm) Nach einem versuchten Raubüberfall am Montagabend auf einen Einkaufsmarkt im Landgrafenring (30er-Hausnummern) bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. Kurz vor 21.30 Uhr betrat ein 30 bis 40 Jahre alter, 1,80 bis 1,90 Meter große Mann das Geschäft und forderte unter Vorhalt eines Reizstoffsprühgerätes zur Herausgabe von Bargeld auf. Als ihm dies verweigert wurde, flüchtete er ohne Beute. Der Täter hatte eine Glatze und soll mit einer Plastiktüte maskiert gewesen sein. Er trug schwarze Schuhe, eine schwarze Hose, ein graues T-Shirt sowie einen blauen Kapuzenpullover. Zudem führte er eine Tasche mit. Die Kripo ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Unfallflucht in der Waldstraße – Offenbach

(jm) Auf rund 1.000 Euro schätzen Beamte den Schaden, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Montagnachmittag in der Waldstraße verursacht hat. Ein 30 Jahre alter Mann aus Rodgau hatte seinen Skoda Octavia gegen 14 Uhr in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt. Als er um 15.25 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, bemerkte er die Schäden an der Heckstoßstange. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Wer fuhr gegen den blauen Transit? – Offenbach

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in einem Parkhaus in der Waldstraße (40er-Hausnummern) sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 1.000 Euro geschätzten Schadens an einem blauen Ford Transit. Dieser parkte rückwärts mit dem Heck zur Wand. In der Zeit zwischen Samstag, 9 Uhr und Sonntag, 6 Uhr fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere Stoßstange des geparkten Wagens. Hinweise nimmt die Polizei in Offenbach telefonisch unter 069 8098-5100 entgegen.

Mann bei Alleinunfall schwer verletzt – Offenbach

(jm) Bei einem Alleinunfall am Dienstagmorgen auf der Mühlheimer Straße wurde ein 27 Jahre alter Mann aus Hanau schwer verletzt. Gegen 1.15 Uhr befuhr der Hanauer mit seinem 3er BMW die Mühlheimer Straße aus Richtung Offenbach kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe der 400er-Hausnummern im Bereich des Friedhofs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Dabei wurde der Hanauer schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Da der Verdacht besteht, dass der 27-Jährige mutmaßlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden wird auf 47.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

Werkzeug aus Auto entwendet – Wer kann Hinweise geben? – Offenbach

(cb) Offenbar hatten es bislang unbekannte Diebe auf das hochwertige Werkzeug abgesehen, welches sich in dem weißen Transporter in der Oberhofstraße (einstellige Hausnummern) befand. In der Zeit von Sonntagmittag (13 Uhr) bis Montagmorgen (06.10 Uhr) schlugen die Täter die hintere Scheibe auf der Fahrerseite des Firmenwagens ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum zwei Presslufthammer im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Schaden am VW Caddy beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Unfallflucht im fließenden Verkehr – Offenbach

(cb) Am Samstag befuhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem blauen BMW die Berliner Straße aus Richtung Kaiserlei-Kreisel in Richtung Innenstadt. Im Kurvenbereich des Max-Willer-Platzes wurde das Fahrzeug von einem schwarzen Kraftrad überholt. Beim Überholvorgang streifte das Motorrad den blauen BMW und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel. Der Motorradfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Zeugen melden sich bitte auf der Wache des Polizeirevieres in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100.

Unfall mit vier Autos und zwei Verletzten – Kreisstraße 174/Gemarkung Rodgau

(jm) Auf der Kreisstraße 174 ereignete sich am Montagmorgen ein Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 9.40 Uhr waren ein Skoda Karoq, ein Opel Corsa sowie ein VW Golf in dieser Reihenfolge auf der Kreisquerverbindung in Richtung Dietzenbach unterwegs und mussten in Höhe der Einmündung zum Kieswerk aufgrund einer dortigen rot zeigenden Lichtzeichenanlage anhalten. Ein 24 Jahre alter Mann aus Rodgau, der in seinem Skoda Octavia unterwegs war, bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den VW Golf auf. Durch den Aufprall wurden der Golf, der Opel und der Skoda Karoq zusammengeschoben. Bei dem Zusammenstoß wurden der Rodgauer sowie ein 55 Jahre alte Golf-Fahrer leicht verletzt. Der 55-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzten 43.000 Euro. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Jugendliche werfen Dose auf vorbeifahrendes Auto – Zeugen gesucht – Obertshausen

(cb) Am Montagabend gegen 19.15 Uhr fuhr ein 53-jähriger Autofahrer auf der Bundestraße 448 von Offenbach in Richtung Obertshausen. Er bemerkte 3 Jugendliche auf der Fußgängerbrücke über der Bundesstraße, etwa in Höhe der Leipziger Straße. Einer der Jugendlichen warf gezielt eine Dose in Richtung des vorbeifahrenden Fahrzeuges. Es entstand, zum Glück, kein Sach- oder Personenschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

Parkendes Auto beschädigt- Wer kann Hinweise geben? – Obertshausen

(cb) Bereits am Montag, dem 07.08.23, zwischen 09.15 und 09.50 Uhr wurde der schwarze Skoda einer 73-jährigen Dame beschädigt. Sie parkte das Fahrzeug in der Schulstraße (einstellige Hausnummern). Nachdem sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie Beschädigungen im Bereich der Fahrertür fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von schätzungsweise 2.100 Euro. Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Einbruch in Kiosk am Badesee – Rodgau / Nieder-Roden

(jm) Unbekannte brachen in der Nacht zum Montag in den Kiosk eines Badesees in der Seestraße ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Süßigkeiten. In der Zeit zwischen 19.30 und 6.45 Uhr verschafften sich die Eindringlinge Zutritt zum Gelände und hebelten den Rollladen des Kiosks auf. Anschließend brachen sie eine Holzverkleidung auf, rissen das dortige Gitter aus der Verankerung und gelangten in den Verkaufsraum. Hier durchwühlten die Einbrecher die Schubladen, brachen zudem einen Schrank auf und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Kripo sucht Zeugen – Einbruch in Gaststätte – Langen

(cb) In der Nacht von Sonntag (23.10 Uhr) auf Montag (10 Uhr) brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Südlichen Ringstraße (70er Hausnummern) ein und entwendeten eine größere Summe Bargeld. Die Kriminalpolizei Offenbach sucht nun Zeugen zu dem Vorfall, diese melden sich telefonisch unter der 069 8098-1234

Bereich Main-Kinzig

„Heißes Ende“ einer mehrjährigen Beziehung – Langenselbold

(neu) Mit einem Gummiknüppel und mit brennendem Haarspray soll eine 29 Jahre alte Frau am Montagabend angeblich versucht haben, ihre mehrjährige Liebesbeziehung zu einem Mann aus Offenbach zu beenden. Das Paar hatte sich gegen 19.10 Uhr am Langenselbolder Bahnhof zu einer vermeintlich friedlichen Aussprache getroffen, weil es sich trennen wollte. Dieses wohl gut gemeinte Ansinnen eskalierte allerdings bereits nach wenigen Minuten. Direkt nach dem Aufeinandertreffen sollen sich Beide lautstark gestritten und gegenseitig beleidigt haben. Die als klein und zierlich beschriebene Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis habe nach Schilderungen des 30 Jahre alten Mannes einen Gummiknüppel aus ihrem Auto geholt und sei damit auf ihren Noch-Partner losgegangen. Dieser wiederum rannte sofort weg und teilte der Polizei über Notruf mit, seine Freundin würde gerade durchdrehen und auf ihn einschlagen. Zudem habe er die Befürchtung, sie wolle ihn sogar anzünden, da sie ihn zuvor mit einer unbekannten Flüssigkeit bespritzt habe und jetzt mit einem Feuerzeug verfolge. Beim Eintreffen der Polizei war die Frau bereits verschwunden. Der Offenbacher selbst blieb bis auf ein paar Schürfwunden am Arm und Kratzern im Gesicht zum Glück weitgehend unverletzt; eine Behandlung in einem Rettungswagen war nicht erforderlich. Auf die 29-Jährige kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu. Sie wurde von einer Polizeistreife noch in der gleichen Nacht angetroffen, wollte sich aber zum Sachverhalt nicht weiter äußern.