Roller entwendet

Fulda. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag (14.08.) einen schwarzen Roller des Herstellers Peugeot, der auf einem Abstellplatz in der Rabanusstraße geparkt war. Derzeitigen Erkenntnissen nach schlossen sie diesen kurz und fuhren zur Lindenstraße, wo sie das Zweirad wieder abstellten und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Zweirad

Eichenzell. Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer und seine 16-jährige Beifahrerin – beide aus Ebersburg – wurden bei einem Unfall am Montag (14.08.) schwer verletzt. Der 17-Jährige befuhr gegen 17.45 Uhr die Gersfelder Straße aus Richtung Welkers kommend in Fahrtrichtung Fulda. Im Einmündungsbereich Gersfelder Straße / Munkenstraße kam es aus bislang unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einer 27-jährigen Audi-Fahrerin, welche die Munkenstraße befuhr und nach aktuellem Kenntnisstand auf die Gersfelder Straße in Fahrtrichtung Welkers einfahren wollte. Der Krad-Fahrer und seine Sozia wurden mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Mit Fahrrad gestürzt

Künzell. Bei einem Unfall am Montag (14.08.) erlitt eine 31-jährige Fahrradfahrerin aus Fulda leichte Verletzungen. Sie befuhr gegen 21 Uhr die Turmstraße aus Richtung L 3377 kommend in Richtung Künzeller Straße. In Höhe der Hausnummer 15 a wollte sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Hierbei rutschte sie aus unklarer Ursache mit ihrem Fahrrad auf der regennassen Fahrbahn aus und stürzte. Die 31-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Fulda. Ein schwarzer BMW 430 d wurde am Sonntag (13.08.) von einem unbekannten Fahrzeugführer an der linken hinteren Seite beschädigt. Das Auto war nach vorliegenden Erkenntnissen in der Zeit von 15.45 Uhr bis 19.20 Uhr in einer Parkbox auf dem Domplatz ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Samstag (12.08.), gegen 19 Uhr, bis Sonntag (13.08.), gegen 10 Uhr, parkte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Burghaun seinen schwarzen Daimler CLA 220 CDI im Bereich des Parkplatzes Europaallee (Fuldasee) im Bereich der Unterführung BAB 4. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das abgestellte Fahrzeug in diesem Zeitraum und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Angersbach. Am Donnerstag (10.08.), gegen 6.30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Kleintransporter die Landenhäuser Straße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Rudloser Straße einbiegen. Dabei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Zweiradfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Fahrradfahrerin gestürzt

Schlitz. Am Samstag (12.08.), gegen 9.15 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Sprinter der Marke Daimler rückwärts die Straße „Zum Steg“. Eine 50-jährige Fahrradfahrerin befuhr derzeitigen Erkenntnissen nach ebenfalls die Straße „Zum Steg“ und musste, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, bremsen. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Frontalzusammenstoß mit fünf schwer verletzten Personen

Schlitz. Am Dienstag (15.08.), gegen kurz nach 10 Uhr, kam es auf der L3140 zwischen Hutzdorf und Queck zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda mit einem Citroen die Landstraße von Queck in Richtung Schlitz. Aus bisher noch unklarer Ursache kam er dabei vermutlich nach rechts auf die Bankette, lenkte gegen und stieß in der Folge auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem Toyota einer Fahrerin aus Lauterbach zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der minderjährige Beifahrer des Citroen aus dem Fahrzeug geschleudert und schwerstverletzt. Die Lauterbacherin sowie ihre beiden 53 und 28-jährigen Beifahrerinnen mussten durch die Feuerwehr aus dem Toyota befreit werden.

Alle fünf Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern und -wagen in Kliniken verbracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und im Rahmen der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn bis etwa 14 Uhr vollgesperrt.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der durch den Unfall entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich ersten vorläufigen Schätzungen nach im mittleren fünfstelligen Bereich.

Brand in Restaurant in Homberg (Ohm) mit einer verletzten Person

Homberg/Ohm (ots)

Am Montag (14.08.), um 19:18 Uhr, kam es in der Küche eines Restaurants in Homberg (Ohm) zum Brand einer Dunstabzugshaube. Nach ersten Ermittlungen bildete sich beim Anzünden des Gasherdes eine Stichflamme, welche die darüber installierte Dunstabzugshaube in Brand setzte. Der Brand konnte durch einen Nachbarn mittels Feuerlöscher schnell abgelöscht werden, wodurch ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden konnte. Der Helfer musste jedoch wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung durch einen Krankenwagen in eine Klinik verbracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vor Ort durch eine Streife der Polizeistation aufgenommen.

Marienstatue wieder bei Besitzer

Hünfeld (ots)

Sie lag einsam und verlassen im Panoramaring, jetzt ist die Marienstatue wieder zurück bei ihrem Besitzer.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Hünfeld gingen nach der untenstehenden Pressemitteilung zahlreichen Hinweisen nach. Wie sich inzwischen glücklicherweise herausgestellt hat, wurde die aufgefundene Statue aus keiner Mariengrotte oder Ähnlichem entwendet. Stattdessen stammt sie aus einer privaten Grotte in einem Schrebergarten. Da diese nach Aussagen des Besitzers nun ihren Standort wechseln sollte, wurde die rund 20 Kilo schwere Statute kurzzeitig während des Transports am Straßenrand im Gras abgelegt. Ein aufmerksamer Passant hatte – wie wir berichteten – diese kurz darauf gefunden und der Polizei übergeben. Nach einigen ungeplanten Zwischenstationen ist die Marienstatue nun also wieder bei ihrem rechtmäßigen Besitzer.

Ursprungsmeldung:

Marienstatue aufgefunden – Hinweise erbeten

Hünfeld. Durch einen aufmerksamen Bürger wurde am Donnerstagvormittag (27.07.) im Panoramaring Hünfeld eine Marienstatue am Straßenrand aufgefunden. Es handelt sich dabei um einen Betonguss mit einer Höhe von etwa 80 Zentimetern und einem Gewicht von rund 20 Kilogramm. Durch den verwitterten Zustand der Statue wäre es möglich, dass diese in einem Außenbereich – eventuell einer Mariengrotte – aufgestellt war. Erste Ermittlungen der Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Hünfeld verliefen jedoch ohne Erfolg und lieferten keine Anhaltspunkt über die Herkunft der Figur. Wer kann Hinweise geben, ob und wo die Marienstatue möglicherweise entwendet worden ist? Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652 / 96580.