Diebstahl von Bierkästen,

Brechen, Bahnhofstraße, Freitag, 11.08.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 14.08.2023, 05:00 Uhr

(kd)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte in Brechen Ladung von einem Sattelschlepper gestohlen. Der oder die Täter öffneten die Plane des in der Bahnhofstraße abgestellten Sattelaufliegers und entwendeten 85 volle Getränkekisten von der Ladefläche. Die Täter ergriffen mit ihrer Beute im Gesamtwert von circa 1.500 Euro die Flucht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Fahrradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt, Weilburg, Frankfurter Straße, Montag, 14.08.2023, 18:40 Uhr

(kd)Am Montagabend wurde in Weilburg ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der 28-jährige Weilburger war auf der Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Sturz so schwere Kopfverletzungen zu, dass er in die Intensivstation eines nahegelegenen Krankenhauses aufgenommen werden musste. Es ergaben sich Hinweise, dass der 28-Jährige unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und bei dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Kabeldiebe in Limburg,

Limburg, Neumarkt, Samstag, 12.08.2023, 12:30 bis Montag, 14.08.2023, 10:00 Uhr

(kd)Am vergangenen Wochenende haben Diebe in Limburg mehrere Kabelrollen aus einer Baustelle gestohlen. Der oder die Täter begaben sich auf unbekannte Weise auf das Baustellengelände in Straße „Neumarkt“ und entwendeten vier 25-Meter-Rollen Stromkabel. Anschließend flüchteten sie mit ihrem Diebesgut im Wert von etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Werkzeugdiebe in Beselich,

Beselich, Marienhof, Donnerstag, 10.08.2023 bis Sonntag, 13.08.2023

(kd)In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte Werkzeug aus einer Baustelle. Der oder die Täter betraten einen unverschlossenen Schuppen auf dem Baustellengelände in der der Straße „Marienhof“ und entwendeten mehrere Werkzeuge. Es wurden unter anderem Akkus, ein Trennschleifer und ein Laubsauger gestohlen. Anschließend ergriffen die Täter mit den Werkzeugen im Wert von ungefähr 500 Euro unerkannt die Flucht. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.