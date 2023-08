Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher suchen Pfarramt auf, Flörsheim am Main, Hauptstraße, Freitag, 11.08.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 14.08.2023, 07:45 Uhr

(fh)Das katholische Pfarramt in Flörsheim ist am vergangenen Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Der oder die Täter suchten das Haus der Kirche in der Hauptstraße auf und machten sich an einem Fenster im Erdgeschoss zu schaffen. Das Fenster hielt jedoch den Hebelversuchen stand, sodass den Tätern auf diesem Wege kein Zugang in das Gebäude gelang und sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Einbruch in Wohnung, Hofheim am Taunus, Kurhausstraße, Mittwoch, 09.08.2023, 06:30 Uhr bis Montag, 14.08.2023, 20:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen kam es in der Kurhausstraße in Hofheim zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen Mittwoch und Montag hatten Einbrecher die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und waren unbemerkt in die die Wohnung im ersten Obergeschoss eingestiegen. Ersten Ermittlungen zufolge blieben Hebelversuche an der Terrassentür zunächst erfolglos, sodass sich die Täter dazu entschieden die komplette Scheibe einzuschlagen. Im Anschluss wurden mehrere Räume durchsucht und im Anschluss unerkannt das Weite gesucht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Fahrrad aus Keller entwendet, Sonntag, 06.08.2023, 00:00 Uhr bis Montag, 14.08.2023, 17:30 Uhr Bad Soden-Neuenhain, Rother Weingartenweg,

(fh)In der vergangenen Woche sind Zweiraddiebe in den Keller eines Neuenhainer Mehrfamilienhauses eingestiegen. Am Montagnachmittag stelle ein Bewohner aus der Straße „Rother Weingartenweg“ fest, dass Unbekannte in den zurückliegenden Tagen seinen Kellerverschlag aufgebrochen und daraus ein grau / schwarzes Mountainbike der Marke „Canyon“ im Wert von knapp 1.600 Euro. Mit ihrer Beute gelang ihnen anschließend unbemerkt die Flucht.

Die Polizeistation Eschborn erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0.