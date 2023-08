Bergstrasse

Verkehrsunfallflucht in Lorsch

Lorsch (ots) – Am Samstag, den 13.08.2023, gegen ca. 11:00-11:30 wurde ein

schwarzer Mitsubishi beschädigt. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom

Unfallort. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die

Polizeistation Heppenheim unter Tel. 06252 7060 wenden.

Verkehrsunfallflucht in Wahlen

Grasellenbach (ots) – Eine 41-jährige Fahrerin aus Gras-Ellenbach befuhr mit

ihrem Pkw am Montag, 14.08.2023, gegen 23:05 Uhr die L 3105 aus Richtung

Gras-Ellenbach kommend in Richtung Wahlen. Kurz vor der Ortseinfahrt von Wahlen

fuhr ein heller Kastenwagen, ähnlich dem eines Hähnchenwagens, von rechts aus

einer Hofeinfahrt kommend, auf die L 3105 auf. Die Gras-Ellenbacherin konnte

einen seitlichen Anstoß mit dem Kastenwagen nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug

der Gras-Ellenbacherin entstand ein Schaden von ca. 3.000,- Euro. Ohne sich um

den entstandenen Sachschaden zu kümmern, flüchtete der Kastenwagen, ohne

anzuhalten in Richtung Gras-Ellenbach, von der Unfallstelle. Dieser müsste im

Frontbereich links beschädigt sein.

Zeugen, des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeistation

Wald-Michelbach, Tel.: 06207 / 94050, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Neckarsteinach (ots) – Am Montag, den 14.08.2023, gegen 14:55 Uhr kam es in

69239 Neckarsteinach, auf der Schönauer Straße Höhe Bushaltestelle

„Lederfabrik“, im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall. Der

Unfallverursacher, ein orangefarbener Pkw Cabrio der Marke BMW, flüchtete. Es

entstand ein Sachschaden von min. 3000 Euro.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Hirschhorn, tel. 06272-9305-0 oder jede

andere Polizeidienststelle.

Lampertheim: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Ein blauer BMW, der in einer Parkbucht im Weidweg parkte,

ist am Montag (14.08.), in der Zeit zwischen 19.15 und 20.25 Uhr, von

Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem

sich die Täter über das Stoffdach Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen

sie Fahrzeugzubehör und eine Tasche samt Inhalt mitgehen.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird

an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

Viernheim: Berauscht auf gestohlenem E-Scooter unterwegs und Drogen dabei

Viernheim (ots) – Einen 41 Jahre alten E-Scooter-Fahrer und seine 54 Jahre alte

Begleiterin, kontrollierten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums

Südhessen am Montagnachmittag (14.08.), gegen 15.40 Uhr, in der Mannheimer

Straße. In einem Rucksack des Mannes fanden die Beamten anschließend über 50

Gramm Marihuana und eine geringe Menge Crack und bei der Frau wenige Gramm

Haschisch. Die Fahnder beschlagnahmten die Drogen. Der 41-Jährige musste sich

zudem einer Blutentnahme unterziehen, weil sich beim deutliche Anzeichen von

vorherigem Drogenkonsum zeigten. Im Rahmen einer Überprüfung stellte sich

weiterhin heraus, dass der E-Scooter als gestohlen registriert war. Das Gefährt

wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Frau und der Mann wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder

auf freien Fuß gesetzt. Sie werden sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu

verantworten haben.

Darmstadt

Darmstadt: Einbruch in Kindergarten / Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Darmstadt (ots) – Einen Kindergarten hatten Kriminelle am vergangenen Wochenende

im Visier.

Zwischen etwa 16 Uhr am Freitag (11.8.) und 6 Uhr am Montag (14.8.) verschafften

sich bisher unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt durch das Fenster einer

Kindertagesstätte in der Mina-Rees-Straße.

Im Innenraum angekommen, durchsuchten die Unbekannten diverse Räume und

beschädigten dabei mehrere Fächer und Schränke. Fündig wurden sie in einem

Getränkeautomaten, den sie gewaltsam öffneten, um daraus mehrere Getränke zu

entwenden und anschließend das Weite zu suchen. Der entstandene Schaden beläuft

sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 / 969 – 0 beim Kommissariat 43 der Polizei in Darmstadt zu

melden.

Darmstadt: Kontrolle mündet in Festnahme und Durchsuchung / 40-Jähriger wird einem Haftrichter vorgeführt

Darmstadt (ots) – Unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels wird sich

ein 40-Jähriger nach seiner Kontrolle am Montag (14.8.), die zu seiner

vorläufigen Festnahme sowie zur Durchsuchung seiner Wohnung führte,

strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 17 Uhr hatte der Darmstädter, in einer Parkanlage im Nikolaiweg, die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Bei seiner anschließenden

Überprüfung stellten die Ordnungshüter Drogen sicher, darunter eine Vielzahl von

Plomben, gefüllt mit Kokain. Zudem führte er ein Taschenmesser, Tierabwehrspray

und mehr als 300 Euro Bargeld mit sich.

Da sich im Laufe der Kontrolle der Verdacht des Drogenhandels erhärtete, wurde

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Bleibe des Mannes, die zu keinem

weiteren Auffinden von Beweismitteln führte, durchsucht. Nach seiner Festnahme

verbrachte der Tatverdächtige die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Weil er kein

Unbekannter und bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung

getreten ist, wird er noch am heutigen Dienstag (15.8.), auf weiteren Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt, einem Haftrichter vorgeführt.

Mit den weiterführenden Ermittlungen ist das Kommissariat 34 von der Darmstädter

Kriminalpolizei betraut (Rufnummer: 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Schwarzer BMW beschädigt / Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Griesheim (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen

Montagabend (14.8.), 20.45 Uhr, und Dienstagmorgen (15.8.), 6.15 Uhr, zugetragen

hat, sucht die Polizeistation in Griesheim nach Zeugen. Der BMW war auf einem

Parkplatz, gegenüber eines dortigen Supermarkts, abgestellt. Als der Besitzer

zurückkehrte, konnte er nur noch die Schäden im Frontbereich seines schwarzen

Wagens feststellen. Diese werden auf circa 2.000 Euro geschätzt. Wie sich der

Unfall genau zugetragen hat, muss noch ermittelt werden. Die Polizeistation in

Griesheim geht aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass es sich bei dem

Fahrzeug des unbekannten Verursachers um einen Kleintransporter oder Lastwagen

handeln könnte. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat

oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den

Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06155/8385-0 zu melden.

Weiterstadt: Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Weiterstadt (ots) – Am frühen Montagmorgen (14.8.) haben zwei noch unbekannte

Täter ihr Unwesen „Am Dornbusch“ getrieben und sind in eine Gaststätte

eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Kriminellen die Eingangstür

des Ladens auf und betraten auf diesem Weg die Räume. Bisherigen Erkenntnissen

zufolge machten sie keine Beute und flüchteten. Das Kommissariat 21/22 von der

Darmstädter Kripo ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 Hinweise von Zeugen, die das verdächtige Duo möglicherweise

beobachten konnten, entgegen.

Seeheim: Presslufthammer entwendet

Seeheim-Jugenheim (ots) – Zwischen Samstag (12.8.) und Montag (14.8.) haben

Diebe auf einer Baustelle in der Schulstraße ihr Unwesen getrieben und einen

Presslufthammer im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Das Kommissariat 42

in Pfungstadt ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06157/95090 sachdienliche

Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute entgegen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

In der Zeit zwischen Donnerstag (10.08.) und Montag (14.08.) haben sich Einbrecher über ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Matthias-Grünewald-Straße verschafft. In den Räumen suchten sie nach Wertgegenständen. Der Umfang und Wert der gemachten Beute ist derzeit noch nicht abschließend bekannt. Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen zu den Tätern unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Raunheim: Grauer Mini entwendet (M-MM 1486)/Kripo ermittelt und sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Samstag (05.08.) und Montag (14.08.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf einen grauen Mini One im Wert von rund 15.000 Euro abgesehen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen M-MM 1486 war in der Ringstraße abgestellt.

Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen und wer kann Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Mini geben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Gernsheim: Einbruch in Tierheim/Hoher Schaden

In der Nacht zum Montag (14.08.) hatten es Kriminelle auf das Tierheim „An der Nachtweide“ abgesehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Tatzeit zwischen 20.00 Uhr am Sonntagabend und 7.50 Uhr am Montagmorgen eingrenzt. In diesem Zeitraum verschafften sich die Täter über einen Zaun Zugang auf das Gelände und brachen dort Türen von drei Gebäuden auf und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Dabei fiel den Unbekannten lediglich eine geringer Geldbetrag in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher aber einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei in Gernsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06258/9343-0 sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, entgegen.