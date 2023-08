Dreister Versuch ging leer aus

Ludwigshafen-Süd (ots) – Ein 60-Jähriger aus Ludwigshafen wurde am 14.08.2023, gegen 14:30 Uhr, in der Pranckhstraße von einem Mann in einem BMW angesprochen. Dieser gab sich als Bekannter des 60-Jähirgen aus und konnte ihn durch geschickte Gesprächsführung schließlich überzeugen, dass man sich bereits zuvor einmal kennengelernt haben muss.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs begleitete der Unbekannte den 60-Jährigen nach Hause und bat diesen schließlich, eine größere Menge Bargeld kurzzeitig für ihn zu verwahren, da er selbst ins Ausland müsse. Er würde am Folgetag erneut kommen, um das Geld wieder abzuholen.

Zunächst zeigte der Unbekannte dem 60-Jährigen tatsächlich Geld, übergab ihm schließlich aber einen geschlossenen Briefumschlag in dem sich lediglich Taschentücher befanden. Dies bemerkte der Ludwigshafener sofort und konfrontierte den Mann, der daraufhin sofort die Wohnung verließ.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

178 cm groß, kurze schwarze Haare mit rasierten Seiten, kräftige Statur, er sprach akzentfreies Deutsch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Streit unter Kindern eskaliert

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Im Gräfenaupark kam es am 14.08.2023 gegen 21 Uhr zu einem Streit zwischen 3 Kindern im Alter von 12-14 Jahren. Der verbalen folgte eine körperliche Auseinandersetzung in deren Verlauf einer der Jungen eine Glasflasche zerbrach und einen anderen mit dieser leicht im Gesicht verletzt.

Ein 18-Jähriger, der die Auseinandersetzung gesehen hatte, griff ein und nahm den Jungen mit der Flasche in den „Schwitzkasten“. Dieser wurde hierdurch ohnmächtig, fiel zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Getränkeautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In einem Hotel in der Bahnhofstraße wurde in der Zeit von Sonntag 13.08.2023 um 22 Uhr bis Montag 14.08.2023 um 07 Uhr, ein Getränkeautomat aufgebrochen. Ob hieraus etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Am Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Auch an einer Wohnung und dem dazugehörigen Kellerabteil in der Amtsstraße kam es zu einem Einbruchsversuch. Dieser dürfte sich zwischen dem 01.08.2023 und dem 14.08.2023 ereignet haben. Zu einem nennenswerten Sachschaden kam es dabei nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrraddieb beobachtet

Ludwigshafen (ots) – Aufmerksame Zeugen beobachteten am Montag 14.08.2023 gegen 19:50 Uhr, wie ein bislang Unbekannter am Bahnhof Mitte versuchte, ein Fahrrad zu stehlen. Sie reagierten absolut geistesgegenwärtig und informierten die Polizei. Es gelang dem Unbekannte nicht, das Fahrradschloss des Mountainbikes zu öffnen sodass er ohne das Rad flüchtete.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 40 Jahre als, Glatze, korpulente Statur. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und ein grauweißes T-Shirt.

In Schule eingedrungen

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Unbekannten verschafften sich zwischen Freitag 11.08.2023 um 15 Uhr und Montag 14.08.2023 um 8:25 Uhr, Zutritt zu einer Schule in der Schlesier Straße. Im Innern verwüsteten sie mehrere Räumlichkeiten und zerstörten einige Gegenstände, darunter Glasscheiben, mutwillig. Der Außenbereich wurde mit Farbe beschmiert. Zudem wurden mehrere Fenster beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zu den Unbekannten aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Unter Einfluss berauschender Mittel gefahren

Ludwigshafen-West (ots) – In der Valentin-Bauer-Straße wurde am 15.08.2023 gegen 02:45 Uhr, ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des jungen Mannes. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf THC. Zudem hatte der 28-Jährige rund 40 Gramm Marihuana bei sich. Dieses wurde sichergestellt.

Der 28-Jährige wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

Bereits um 00:30 Uhr am 15.08.2023, war ein 18-Jähriger im Brüssler Ring einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Er war mit einem Kleinkraftrad ohne Kennzeichen gefahren. Während der Kontrolle räumte der 18-Jährige ein, dass das Kleinkraftrad nicht angemeldet sei und er auch keinen Führerschein besitze. Zudem sei er alkoholisiert.

Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Er wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er wurde von seinem Vater abgeholt. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Auto beschädigt

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Brändstörmstraße wurde zwischen dem 11.08.2023 um 20 Uhr und dem 14.08.2023 um 10 Uhr, ein VW-Touran zerkratzt sowie die Frontscheibe beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bilanz der ROADPOL-Kontrollwoche „Speed“ vom 07.-13.08.2023

Ludwigshafen (ots) – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten Kontrollwoche, um überhöhte Geschwindigkeit zu bekämpfen und zu verhindern. In der Woche 07.-13.08.2023 fanden deshalb vermehrt Geschwindigkeitskontrollen statt. In dieser Woche wurden insgesamt rund 15.000 Fahrzeuge überprüft. 1.195 davon waren zu schnell unterwegs.

Neben der Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen sollen durch die Verkehrskontrollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und diese nochmals verdeutlichen. In Kontrollstellen wurden die Betroffenen deshalb von Polizeikräften auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen.

Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt weiter eine Hauptunfallursache: 2022 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 1.896 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2021 waren dies noch 1.792 Verkehrsunfälle. Die Verkehrsunfallstatistik 2022 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl .

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

Die Kontrollwoche wurde von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken.