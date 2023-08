Kraftstoffdiebe in Tiefgarage festgenommen

Mainz-Altstadt (ots) – Dank eines Zeugenhinweises konnten am Montagabend gegen 20 Uhr, zwei mutmaßliche Diebe in einer Tiefgarage in der Münsterstraße festgenommen werden. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er 2 verdächtige Personen mit ihrem Auto in der Tiefgarage gesehen hätte.

Durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 konnten eben diese Personen dort angetroffen und kontrolliert werden. Es handelte sich hierbei um einen 37-jährigen Mainzer und einen wohnsitzlosen 53-Jährigen. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeuges stellte sich heraus, dass es mit Einbruchswerkzeug und Kraftstoffkanistern bestückt war.

Zudem konnten in der Tiefgarage mehrere Fahrzeuge mit aufgebrochenen Tankdeckeln festgestellt werden, unter denen sich teilweise auch frische Kraftstoffpfützen befanden.

Bei der Personalienüberprüfung wurde zudem festgestellt, dass gegen den 53-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Die beiden Männer haben nun mit Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder gar selbst geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter Tel: 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfälle mit E-Scooter Beteiligung

Mainz (ots) – Gleich zu zwei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von

E-Scootern kam es am gestrigen Montag.

Der erste Fall trug sich am Montag gegen 15 Uhr in der Hattenbergstraße zu. Ein

18-jähriger E-Scooter Fahrer befuhr den Radweg der Hattenbergstraße in Richtung

Zwerchallee. An der Straßenbahnhaltestelle fuhr er dann über die für ihn rot

zeigende Fußgänger/Fahrradfahrer Ampel.

Ein 27-jähriger vorfahrtsberechtigter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig

abbremsen und touchierte den E-Scooter Fahrer, welcher daraufhin zu Fall kam und

durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Montagnacht gegen 24 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mainzer mit seinem Fahrrad den

Gehweg des Kaiser-Wilhelm-Ring in Richtung Bahnhof, während ihm ein 51-jähriger

Rheinhesse mit seinem E-Scooter entgegenfuhr. Als der Fahrradfahrer aus seiner

Gruppe zum Überholen ausscherte, wollte der E-Scooter Fahrer ausweichen und

stürzte hierbei, ohne dass es zur Kollision kam.

Der 51-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen, brach sich mehrere Zähne ab und

wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Jugendliche von Pferd geworfen – Autofahrer flüchtet

Mainz-Hechtsheim (ots) – Wie erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, ritt am 09.08.2023 gegen 11:30 Uhr eine 16-jährige Mainzerin mit ihrem Pferd auf einem Feldweg parallel der A60 von Hechtsheim in Richtung Marienborn.

Von hinten habe sich der Reiterin ein hupender, weißer Kleinlieferwagen (ähnlich einem VW Caddy) mit hoher Geschwindigkeit genähert und sie sehr knapp rechts überholt. Dadurch sei das Pferd durchgegangen und habe die Reiterin abgeworfen. Die Mainzerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Das Pferd fand selbstständig zurück zum Stall und blieb unverletzt.

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. das Fahrzeug beschreiben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel: 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen, oder per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de.

Schussgeräusch führt in der Nacht zur Sperrung des Bahnhofplatzes

Mainz (ots) – Am frühen Montagmorgen gegen 02 Uhr, meldet eine 5-köpfige Gruppe, welche auf dem Bahnhofplatz steht, dass soeben ein Schussgeräusch zu hören gewesen und eine Glasflasche zersprungen sei. Einsatzkräfte der Polizei Mainz und der Bundespolizei sperrten daraufhin den Bahnhofplatz und suchten diesen ohne Ergebnis ab.

Es konnte kein Projektil oder sonstige Hinweise auf einen Schuss festgestellt werden, auch gingen keine weiteren Meldungen dazu ein. Da die Personengruppe zuvor für eine Ruhestörung verantwortlich war und dies von einem Anwohner gemeldet wurde, suchten Einsatzkräfte diesen auf und befragten ihn. Ein Verdacht gegen diesen ergab sich nicht.

Weitere Hinweise auf ein Schussgeräusch haben sich nicht ergeben. Die Sperrung des Bahnhofplatzes dauerte ca. 2 Stunden an. Reisende konnten in dieser Zeit das Bahnhofsgebäude über Nebeneingänge nutzen.

Kreis Mainz-Bingen

Gasaustritt durch Bauarbeiten

Bingen (ots) – Am Montag 14.08.2023 gegen 13.15 Uhr wurden in 55242 Münster-Sarmsheim in der Hochstraße Bau- bzw. Baggerarbeiten durchgeführt. Hierdurch wurde versehentlich die Gasleitung beschädigt, so dass es zu einem Gasaustritt gekommen ist.

Aufgrund dessen mussten alle Anwohner der Hochstraße ihre Häuser verlassen und die Straße wurde gesperrt. Für einen geraumen Zeitraum wurde das Gas auch abgestellt bis die Leitung wieder Instand gesetzt wurde. Nach der Behebung des Gaslecks konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen/Häuser zurückkehren. Ein Personenschaden ist nicht entstanden.