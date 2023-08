Worms

Germersheim (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Germersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

A 61/A 63 Rheinhessen (ots) – Gleich in 2 Fällen stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Vormittag des 15.8 2023 fest, dass Führer von Kraftfahrzeugen nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügten.

Bei der Überprüfung eines Gliederzuges gegen 10:30 Uhr auf der A 63 bei Alzey, der wegen einer Reifenpanne liegengeblieben war, stellte die Streife fest, dass die Fahrerlaubnis des 60-jährigen Truckers abgelaufen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen 12:45 Uhr konnte ein entsandter Ersatzfahrer die Fahrt fortsetzen.

Gegen 11:30 Uhr stellten die Polizisten auf der A 61 bei Alzey bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle fest, dass für den 45-jährigen Fahrer eines PKW eine Fahrerlaubnissperre bestand. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die beiden Männer müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Kontrollen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

A 61/A 63 Rheinhessen (ots) – Bei Kontrollen des fließenden Verkehrs auf den Autobahnen A 61 und A 63 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim stellten Beamte der Polizeistation am 14.8.2023 zwischen 09-12 Uhr gleich mehrere Verstöße fest. In zwei Fällen wurden PKW-Fahrer wegen zu geringem Abstand auf vorausfahrende KFZ beanstandet, in einem weiteren Fall fuhr ein LKW zu dicht auf.

Einen LKW-Fahrer kontrollierten die Beamten, weil er das Überholverbot nicht beachtete. Auch zwei PKW mit Anhänger wurden bemängelt, weil sie trotz Verbot überholten. Außerdem wurde eine unzulässige Nutzung eines Smartphones während der Fahrt geahndet. Alle Personen müssen nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen.

Bei einer Standkontrolle an der L 400 bei Badenheim am Nachmittag stellten die Beamten bei zwei kontrollierten Fahrzeugen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis fest, weil technische Veränderungen nicht durch eine Prüforganisation abgenommen waren.

Den Fahrern wurde die Weiterfahrt jeweils nur noch zur Mängelbeseitigung und zur Abnahme beim TÜV gestattet. Auch hier erwartet die beiden Verantwortlichen ein entsprechendes Bußgeld.