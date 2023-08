Kerwe Hochspeyer – Einbruch in Getränkewagen

Hochspeyer (ots) – Auf der Kerwe in Hochspeyer kam es im Verlauf des frühen Montagmorgens zu einem Einbruch in einen Getränkewagen. Nach Angaben des 54-jährigen Geschädigten wurde neben Alkohol auch ein 4-stelliger Geldbetrag entwendet.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt nach den Tätern. Zeugen, die etwas gesehen haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369 2150 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. |gus

Nach Ehestreit um Tee-Box: Frau leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Montagmorgen kam es in einer Privatwohnung in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen Eheleuten. Ein 44-jähriger Mann und seine 36-jährige Ehefrau gerieten in Streit, da der Mann die Frau bezichtigte, die Tee-Box versteckt zu haben.

Während des Streits packte der 44-Jährige der 36-Jährigen fest an einer Hand, sodass diese einen Kratzer und eine Schwellung davontrug. Die Geschädigte meldete sich dann bei der Polizei, um eine Anzeige gehen ihren Ehemann zu erstatten. |gus

Lkw verursacht Unfall und fährt davon

Weilerbach (ots) – Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei in Weilerbach. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Pkw durch die Rummelstraße in Richtung Hauptstraße. Ein entgegenkommender Lkw touchierte ihren linken Außenspiegel. Im Anschluss flüchtete der Verursacher.

Die Geschädigte konnte sich jedoch das Kennzeichen des Lkw notieren. Wer den Lkw geführt hat, ist derzeit Inhalt weiterer Ermittlungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Lkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250

mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |gus

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Mit drogentypischen Anzeichen ist am Montagabend in der Ludwigstraße ein 27-Jähriger mit einem Elektroroller aufgefallen. Während einer Polizeikontrolle schöpften die Beamten Verdacht. Ein Drogentest bestätigte die Vermutung: Der 27-Jährige stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Fahrer des E-Scooter Cannabis konsumiert hatte. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. |gus