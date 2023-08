Unfall zwischen PKW und Motorrad

Römerberg (ots) – Am 14.08.2023 gegen 11.45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw die Heiligensteiner Straße. Hinter ihm fuhr ein 45-jähriger Motorradfahrer. Der Fahrer des PKW musste verkehrsbedingt wegen eines entgegenkommenden LKW anhalten. Um diesem die Durchfahrt zu ermöglichen, fuhr er ein Stück zurück und übersah dabei den hinter ihm befindlichen Motorradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß und der 45-Jährige stürzte mit seinem Motorrad auf die linke Seite. Ein herbeigerufener Rettungsdienst kümmerte sich um die Erstversorgung des Motorradfahrers. Das Krad musste abgeschleppt werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Brand auf Grundstück – Zeugen gesucht

Lambsheim (ots) – Bereits in der Nacht auf Samstag (12.08.2023) kam es zu zwei Bränden auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Römerstraße in Lambsheim. Gegen 03:30 Uhr bemerkten die Bewohner zwei, räumlich getrennte Brandherde im Garten des Anwesens. Beim Versuch die Brände zu löschen verletzte sich ein Bewohner leicht.

Ein Überspringen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden, die Fassade des Nachbarhauses wurde leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer hat zum Tatzeitpunkt im Bereich Römerstraße/Gerolfstraße etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl von PKW-Fußmatten

Mutterstadt (ots) – Am Montag 14.08.2023, saugte ein 60-Jähriger auf einem Tankstellengelände in der Speyerer Straße sein Fahrzeug aus. Hierfür legte der Mann zwei Fußmatten neben das Fahrzeug. Nachdem der 60-Jährige die Tankstelle gegen 11:20 Uhr verlassen hatte, bemerkte er, dass er die Fußmatten auf dem Tankstellengelände vergessen hatte.

Bei der Rückkehr gegen 11:30 Uhr, waren die Matten bereits entwendet. Abgegeben wurden die Fußmatten bei der Tankstelle nicht. Eine Videosicherung wurde veranlasst. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Schifferstadt telefonisch unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.