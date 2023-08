Fahrraddieb gestellt

Speyer (ots) – Am 14.08.2023 gegen 19.45 Uhr, kam eine 55-jährige Frau vom Einkaufen nach Hause und bemerkte an der Garage ihrer Mutter in der Iggelheimer Straße einen ihr unbekannten Mann mit einem abgeschlossenen Fahrrad. Sie sprach den 47-Jährigen an. Dieser stellte das Fahrrad auf dem Gehweg ab und entfernte sich.

Die Frau machte ein Foto von dem Mann und informierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung wird der 47-Jährige von einer Streife in der Bahnhofstraße angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen. Er macht keine Angaben. Anschließend wurde er auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt.

Geschwindigkeit nicht an Wetterverhältnisse angepasst

Speyer (ots) – Dem 35-jährigen Fahrer eines Mercedes wurde am Samstag gegen 15.00 Uhr seine an die vorherrschenden Witterungsverhältnisse nicht angepasste Geschwindigkeit zum Verhängnis. Er befuhr die BAB 61 in Richtung Speyer, als er aufgrund des starken Regens kurz nach der Rheinbrücke ins Schlingern geriet, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Leitschutzplanke kollidierte.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 35-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.