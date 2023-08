Kaiserslautern (ots) – Mit einem Kissen und einem Kuscheltier in der Hand, versuchte ein 10-jähriger Junge am Montagabend per Anhalter zu fahren. Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei ein Kind, das versuchte Autos anzuhalten.

Wie sich herausstellte, war der 10-Jährige in einer Jugendeinrichtung in der Südwestpfalz untergebracht. Der Junge gab an, sich dort unwohl zu fühlen und wollte deshalb zu seiner ehemaligen Pflegefamilie „trampen“. Nach Rücksprache mit der Jugendeinrichtung wurde er von einer Streife zurückgebracht |gus