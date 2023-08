Diebstahl aus Rettungswagen

Leimen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen Mitternacht in der Senefelder Straße zu einem medizinischen Rettungseinsatz, bei dem sich Rettungssanitäter um eine hilflose Person kümmern mussten. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter aus, um in den unverschlossenen Rettungswagen zu klettern, und aus einem dort abgelegten Geldbeutel eines Sanitäters das Bargeld zu entwenden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem/den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Streit endet in Handgreiflichkeit – Zeugenaufruf

Schwetzingen (ots) – Am Samstag, um 18:15 Uhr, pöbelte eine 41-Jährige zwei junge Frauen im Alter von 17- und 21 Jahren an, welche sich in der Parkanlage in der Carl-Theodor-Straße aufhielten. Grund hierfür war das die Mädchen auf der Parkbank saßen, weshalb die 41-Jährige sie aufforderte zu gehen. Die jungen Frauen verließen daraufhin die Örtlichkeit.

Kurze Zeit später mussten die Mädchen jedoch zurück zur Bushaltestelle laufen, als sie die 41-Jährigen passieren mussten. Diese beleidigte die jungen Frauen unvermittelt und griff sie

körperlich an. Eine der beiden Frauen wurde hierdurch leicht verletzt. Die andere junge Frau wurde in dem Zusammenhang zudem noch verbal bedroht.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen welche Angaben zum Sachverhalt und/oder der Täterin machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Einbruch in Jugendeinrichtung – Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots) – Einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich entwendete in der Zeit zwischen Sonntag, 16:00 Uhr und Montag, 11:15 Uhr eine unbekannte Täterschaft aus einer Jugendeinrichtung in der Stiftstraße. Die bisher Unbekannten verschafften sich Zutritt, indem diese zunächst den heruntergelassenen Rollladen im Erdgeschoss hochschoben und anschließend das Fenster mit einem Hammer einschlugen.

Über das Fenster gelangten die Täter bzw. Täterinnen sodann in das Innere der Einrichtung.

Anschließend öffnete die Täterschaft mit einem Schlüssel den Tresor, nahm das Diebesgut an sich und flüchtete über das Einstiegsfenster in unbekannte Richtung.

Durch die Ermittler wurden bereits erste Spuren gesichert. Diese werden nun ausgewertet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Personen in Tatortnähe wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich unter Tel: 07261/690-0 mit den Ermittlern des

Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen.

Radfahrer verpasst Radweg und landet auf der B 36

Schwetzingen (ots) – Ein 81-jähriger Rentner wurde am Montag um 12:30 Uhr durch eine Streife des Polizeirevier Schwetzingen aufgegriffen, als dieser sein Fahrrad auf der B 36, in Höhe eines Fitness-Studios schob.

Auf Nachfrage teilte der Rentner mit, auf dem Heimweg zu sein, und versehentlich den Radweg verpasst zu haben. Die Streife des Polizeireviers Schwetzingen begleitete den rüstigen

Rentner samt Fahrrad das kurze Stück nach Hause.

Vermeintliche Ölspur zog sich quer durch die Ortschaft

Schwanheim (ots) – Am Montag wurde dem Polizeiposten Aglasterhausen eine Ölspur gemeldet, die sich durch die gesamte Ortschaft Schwanheim ziehen sollte. Die eingesetzten Kollegen konnten im Bereich der Eberbacher Straße einen Bagger feststellen, dem die Hydraulikleitung

gerissen war.

Es befanden sich bereits Arbeiter am Bagger, welche sich um den Schaden kümmerten sowie die ausgelaufene Flüssigkeit notdürftig mit Sand abgebunden haben. Da sich die Spur quer durch Schwanheim zog, wurde die Straßenmeisterei Neckarbischofsheim zwecks erforderlicher Reinigungsmaßnahmen informiert.

Straßenlaterne durch rangierenden Lkw beschädigt

Schönbrunn (ots) – Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer übersah am Montag gegen 19:45 Uhr, beim rückwärtigem Rangieren in der Gartenstraße eine am Fahrbahnrand verankerte Straßenlaterne und kollidierte mit dieser. Hierbei wurde die Laterne leicht beschädigt.

An dem Lkw entstand ebenfalls ein Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag geschätzt.