Rund 11.000 Euro Sachschaden nach Fahrstreifenwechsel

Heidelberg (ots) – Am Montagnachmittag fuhr eine 33-jährige Peugeot-Fahrerin um 16:30 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Adenauerplatz entlang. Um einem von hinten heranfahrendem Pkw freie Bahn zu schaffen, wechselte die 33-Jährige von der mittleren auf die rechte Fahrspur und übersah hierbei eine parallel fahrende 53-jährige VW-Fahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall zog sich die 33-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 11.000 Euro.

Handy aus geparktem Auto gestohlen

Heidelberg (ots) – Ein 73-jähriger Mann stellte am Montag um 11:30 Uhr seinen VW

in einem Parkhaus in der Uferstraße ab. Allerdings vergaß er das Fenster der Fahrerseite zu schließen. Als er nach zwei Stunden zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine unbekannte Täterschaft sein Mobiltelefon, welches in der Mittelkonsole gelegen war, gestohlen hatte.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen Diebstahl.

Generell rät die Polizei: