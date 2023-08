Mannheim (ots) – Der Verkehrsdienst Mannheim kontrollierte am Montag um kurz nach 10 Uhr in der Helmholtzstraße den LKW einer Schrotthandlung. Das Fahrzeug wies 17 Beanstandungen auf. So war der Boden durchgerostet, die Bremsanlage beschädigt, das hintere Differential undicht, Reifen abgefahren und eine Achse wies Risse auf.

Die teils erheblichen Mängel, führten nach einer technischen Untersuchung durch einen Sachverständigen zu einer sofortigen Stilllegung des nicht mehr verkehrssicheren LKW.

Die Kennzeichen wurden noch vor Ort entstempelt.

Der 59-jährige Fahrer und der Halter müssen jeweils mit einem Bußgeld auf Grund der zahlreichen Mängel an dem Fahrzeug rechnen.