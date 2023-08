12 Jahre Haft für Kokain-Händler

Fahnder der Bundespolizei haben einen international gesuchten Drogenhändler festgenommen. Weil er mit Kokain gehandelt hat, muss der 40-jährige Brite nun seine Restfreiheitsstrafe von acht Jahren, sieben Monaten und 16 Tagen in Haft verbüßen. Er wurde seit Januar 2023 mit einem europäischen Haftbefehl von England gesucht. Doch damit nicht genug, bei seiner Einreise aus Dublin/Irland wurde ein Fahndungshinweis festgestellt, bei dem der Brite angeblich mehrfach unter falscher Namensangabe reiste. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke erhärtete sich der Verdacht. Denn die Daten, die sich daraus ergaben, stimmten nicht mit denen aus seinem Reisedokument überein. Somit wurde er zusätzlich wegen mittelbarer Falschbeurkundung angezeigt. Der Brite wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Lebhafter Freitag für die Feuerwehr Frankfurt – Mehrere Brände im Stadtgebiet

Es begann um 11:00 in Niederrad, dort brannte es in der Küche einer Wohnung in der Bruchfeldstraße. Ein Boiler brannte, die Einsatzkräfte löschten das Feuer und entrauchten das Gebäude. Es gab keine Verletzten, alle vom Ereignis betroffenen Menschen hatten sich in Sicherheit gebracht. Weiter ging es um 12:00 mit einem Kellerbrand in einem Gebäude auf dem Geländer der UniKlinik. Auch hier waren keine Menschen in Gefahr und die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zum Kellerraum, löschten den Brand und entfernten den Brandrauch. Dann gegen 15:25 ein weiterer Alarm, es geht auf die Autobahn BAB5, Darmstadt Richtung Kassel, Höhe Schwanheim, Europabrücke. Dort brennt ein Bus komplett. Der Busfahrer, der keine Passagiere dabei hatte konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, nachdem er den Bus am Autobahnrand angehalten hatte. Die Feuerwehrkräfte begannen umfangreiche Löscharbeiten mit Wasser und Schaumlöschmittel und hatten wenig später das Feuer unter Kontrolle und dann gelöscht. Die zu Beginn weithin sichtbare Rauchsäule bedingte zahlreiche Anrufe bei Polizei und Feuerwehr. Glücklicherweise kamen auch hier keine Menschen zu Schaden. Um 21:30 brennt es dann erneut in einem Kellerraum. Diesmal in einem Gebäude Heerstraße Ecke Ludwig-Landmann-Straße. In diesem Wohn- und Geschäftshaus leben viele Menschen, die durch Rauch und Feuer in Gefahr sind, daher kommen die Freiwillige Feuerwehr Praunheim und die Berufsfeuerwehr mit einem Großaufgebot(ca. 60 Feuerwehrleute mit 20 Fahrzeugen) an der Einsatzstelle an. Ein Teil der Einsatzkräfte kontrolliert alle betroffenen Wohnungen und evakuiert alle Bewohner, der andere Teil bekämpft den Brand, löscht das Feuer und entfernt den Rauch. Gegen Mitternacht ist der Einsatz abgeschlossen, später wurde noch einmal eine Nachschau durchgeführt. Und wieder gab es zum Glück keine Verletzten, die Polizei wird die Brandursache ermitteln.

Bundesautobahn 661: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstagnachmittag (12. August 2023) kam es auf der BAB

661 an der Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem

ein 24 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Der 24-Jährige befuhr gegen 16:00 Uhr die Rechtskurve der Abfahrt

Frankfurt-Eckenheim in Richtung Hügelstraße / Jean-Monnet-Straße. Nach

derzeitigen Erkenntnissen kam er im Kurvenbereich ohne Fremdeinwirkung nach

links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und stürzte von seiner

Honda. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der

Unfallstelle verstarb.

Ein Unfallsachverständiger wurde hinzugezogen und das Motorrad sichergestellt.

Die Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim war für die Maßnahmen an der

Unfallstelle vollgesperrt. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt – Griesheim: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.08.2023) kam es

in Griesheim zu einem Fahrzeugbrand.

Gegen 02:30 Uhr meldete ein Anwohner im Bingelsweg ein brennendes Auto. Als die

Einsatzkräfte der Feuer und Polizei eintrafen, stand ein Mazda bereits in

Vollbrand. Das Feuer griff bereits auf zwei angrenzende Wagen, einen Mercedes

und einen Toyota, über, welche ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Durch die Feuerwehr konnte schließlich der Brand gelöscht werden. Personen kamen

nicht zu Schaden.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro

geschätzt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Das

Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Bargeld geraubt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Freitag, den 11. August 2023, ereignete sich am

Francois-Mitterrand-Platz ein schwerer Raub, bei dem ein unbekannter Täter

Bargeld von einem 28 Jahre alten Mann erbeutete.

Der Geschädigte hielt sich gegen 17:15 Uhr am Francois-Mitterrand-Platz bei

einem Trinkbrunnen auf. Zu diesem Zeitpunkt erschien ein ihm unbekannter Mann

und bedrohte ihn mutmaßlich mit einem Messer. In der Folge zog dieser die

Geldbörse aus den Taschen und raubte ihm hundert Euro Bargeld. Bei der Tat fügte

der Unbekannte dem Geschädigten oberflächliche Schnittverletzungen zu.

Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung Niddastraße. Eine Fahndung nach

dem Täter verlief ohne Erfolg. Der 28-Jährige kam zur medizinischen Behandlung

in ein Krankenhaus.

Nach Angaben des Geschädigten kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

Männlich, Alter: Ende 20, arabische Erscheinung; trug schwarze Kleidung,

vermummt mit T-Shirt, möglicherweise mit Messer oder ähnlichem Gegenstand

bewaffnet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 069 / 755 – 51499 bei der Frankfurter Kriminalpolizei oder jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Innenstadt: 18-Jähriger mit Messer verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Sonntag (13. August 2023) kam es auf der

Zeil zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 18-Jähriger mit einem Messer

verletzt wurde. Der bislang unbekannte Täter entkam zu Fuß.

Nach derzeitigen Ermittlungen befand sich der Geschädigte gegen 02:00 Uhr auf

der Zeil und hielt sich vor einem Bekleidungsgeschäft nahe des Brockhaus-Brunnen

auf, als ihn ein Jugendlicher aus einer Gruppe heraus beleidigte. Im Verlauf

eines anschließenden Wortgefechts habe der Unbekannte ein Messer gezogen und mit

diesem den 18-Jährigen verletzt. Der Täter und die Gruppe ergriffen anschließend

die Flucht. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

Durch den Angriff erlitt der Geschädigte eine Stichverletzung im Oberkörper. Er

kam mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem Täter soll es sich um einen männlichen, circa 16 Jahre alten

Jugendlichen gehandelt haben. Dieser sei circa 170 cm groß und dunkel gekleidet

gewesen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten

Tötungsdeliktes. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem unbekannten Täter

und / oder dem Tatgeschehen werden geben, sich unter der Rufnummer 069 / 755 –

51199 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Innenstadt: Jugendlicher leistet im Schnellrestaurant Widerstand

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 15-Jähriger zog in der vergangenen Nacht (13.08.2023)

die Aufmerksamkeit von Zivilfahndern auf sich. An der Hauptwache geriet er mit

Mitarbeitern eines Schnellrestaurants aneinander. Die Beamten schritten ein, der

Jugendliche leistete Widerstand.

Aufmerksame Zivilfahnder bemerkten im Bereich der Innenstadt den späteren

Beschuldigten, als dieser zusammen mit einer weiteren Person an mehreren

geparkten Autos vergeblich versuchte, die verschlossenen Türen zu öffnen. Das

erfolglose Duo begab sich wenig später an der Hauptwache in ein

Schnellrestaurant. Nach kurzer Zeit trennten sich ihre Wege.

Um kurz vor 3 Uhr geriet der noch verbliebene 15-Jährige mit zwei

Sicherheitsmitarbeitern des Lokals verbal und körperlich aneinander, sodass die

Fahnder einschritten und sich zu erkennen gaben. Als die Beamten den

Jugendlichen hinausführen wollten, riss sich dieser los und baute sich vor ihnen

auf. Sie konnten den sich bevorstehenden Angriff mittels einfacher körperlicher

Gewalt unterbinden und brachten ihn zu Boden. Anschließend verbrachten sie ihn

zum Ausgang, wobei er sich durchgehend wehrte und in Richtung der Beamten trat.

Während des Transports zum Polizeirevier biss er einen Beamten in den Schuh.

Auch auf dem Revier fiel er mit unkooperativen Verhalten auf und spuckte immer

wieder auf den Boden der Dienststelle.

Der wohnsitzlose Jugendliche kam ins zentrale Polizeigewahrsam. Er soll heute

dem Jugendamt überstellt werden. Er muss sich aufgrund des Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte und wegen tätlichen Angriffs verantworten.

Frankfurt – Bornheim: Verdacht der versuchten Geldautomatensprengung – Täter flüchten auf Roller

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Montag (14. August 2023) versuchten zwei

unbekannte Täter in einer Bankfiliale in Frankfurt-Bornheim mutmaßlich einen

Geldautomaten zu sprengen. Eine Schutzvorrichtung löste aus, die Täter ergriffen

mit einem Roller die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten zwei Männer gegen 02:50 Uhr die

Bankfiliale in der Saalburgallee. Im weiteren Verlauf versuchten sie offenbar

Gas in einen Geldautomaten zu leiten. Dabei löste eine Nebelanlage aus, was das

Duo dazu veranlasste, ihr Vorhaben abzubrechen. Beide Männer verließen das

Gebäude und flüchten zu zweit auf einem Roller in Richtung Ratsweg. Eine

Fahndung nach ihnen verlief ohne Ergebnis.

Über die beiden Täter ist bislang lediglich bekannt, dass es zwei schlanke

Männer gewesen sein sollen, die dunkel gekleidet waren.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen

können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 52199 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Westend: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Reuterweg /

Grüneburgweg ist eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 26-jährige junge Radfahrerin am

Sonntagnachmittag den Grüneburgweg entlang in Richtung Eschersheimer Landstraße.

Die 58-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse befuhr den Reuterweg in Richtung

Bremer Platz.

An der Ampelkreuzung Grüneburgweg / Reuterweg kam es zum Zusammenstoß. Die

Radfahrerin wurde von dem Pkw erfasst und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt

auf. Die Geschädigte erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sie ist mittlerweile nicht mehr in

Lebensgefahr.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst erstversorgt.

Der Unfallhergang und die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden

Ermittlungen.

Frankfurt – Ostend: Festnahme nach versuchten Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht von Sonntag (13.August 2023) auf Montag (14.

August 2023) beobachtete ein aufmerksamer Bürger, wie ein Mann in der

Ostendstraße gewaltsam versuchte die Sicherung eines Fahrrades aufzubrechen. Der

Versuch, das Fahrrad widerrechtlich an sich zu nehmen, scheiterte, so dass der

Dieb von seinem Vorhaben abließ. Eine bereits alarmierte Polizeistreife konnte

den Tatverdächtigen festnehmen.

Der 47-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten

Fahrraddiebstahls verantworten.

Frankfurt – Sachsenhausen: Wohnungseinbruchsserie bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (dr) Zwischen Februar 2020 und Oktober 2022 kam es in

Frankfurt-Sachsenhausen zu sechs Einbruchsdiebstählen in ein und dieselbe

Wohnung sowie mehreren Einbruchsdiebstählen in das Fahrzeug eines Gastronomen.

Die Täter erbeuteten unter anderem hohe Bargeldsummen (insgesamt über 250.000

Euro) sowie Langwaffen.

Bei zwei Wohnungseinbrüchen (April 2021 & Juli 2021) konnten durch Kameras in

der Wohnung, am Haus sowie von Nachbarn die unbekannten Täter aufgezeichnet

werden.

Die Einbruchsserie wird am kommenden Mittwoch, den 16.08.2023, in der

ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY Ungelöst“ präsentiert.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat eine Belohnung von 2.500 Euro für

Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, ausgelobt.

Wer kann Hinweise zur Identität der unbekannten Person(en) geben?

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 52199 zu melden.

Bilder können unter dem nachfolgenden Link eingesehen werden:

https://k.polizei.hessen.de/781772553

Sendungshinweis „Aktenzeichen XY… Ungelöst“: https://www.zdf.de/gesellschaft/a

ktenzeichen-xy-ungeloest/aktenzeichen-xy-ungeloest-vom-16-august-2023-100.html

Frankfurt – Innenstadt / Westend: Zeuge überführt Räuber

Frankfurt (ots) – (dr) Ein aufmerksamer Zeuge überführte in der Nacht zu Sonntag

(13. August 2023) einen 19-jährigen Räuber, der einem 37-Jährigen dessen

Mobiltelefon gewaltsam entwendete und bei der Tat ein Reizstoffsprühgerät

einsetzte. Polizeibeamte nahmen den jungen Mann wenig später fest.

Der 37-jährige Geschädigte sprach gegen 02:10 Uhr Polizeibeamte an der

Hauptwache an und teilte ihnen mit, von einem ihm unbekannten Mann soeben im

Bereich der Taunusanlage ausgeraubt worden zu sein. ZunächsFrankfurt – Sachsenhausen: Sexualdelikt in Lokal

Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Samstag (12. August 2023) ereignete sich

in Alt-Sachsenhausen ein Sexualdelikt zum Nachteil einer 29-jährigen Frau.

Die Tat soll sich zwischen 04:20 Uhr und 04:50 Uhr im Toilettenbereich eines

Kneipenlokals in der Kleinen Rittergasse zugetragen haben. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand sollen mindestens zwei Täter sexuell übergriffig geworden sein.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den bislang unbekannten Tätern und / oder

dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 /

755 – 51399 zu melden.t habe ihn dieser

angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Als er verneinte, setzte sein

Gegenüber unvermittelt Pfefferspray gegen ihn ein und raubte ihm sein

Mobiltelefon. Rettungskräfte wurden hinzugezogen und behandelten den

Geschädigten aufgrund der erlittenen Augenreizungen.

Etwa zeitgleich, während der Befragung des Geschädigten, wurde bekannt, dass

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der B-Ebene der Taunusanlage einen Mann

festhalten würden, der kurz zuvor eine andere Person mit Reizstoff angegriffen

habe. Polizeibeamte trafen vor Ort auf den Sicherheitsdienst sowie einen

19-Jährigen Tatverdächtigen. Bei seiner Durchsuchung konnte tatsächlich ein

Tierabwehrspray aufgefunden werden. In diesem Moment gab sich ein Zeuge zu

erkennen, der das Raubdelikt zum Nachteil des 37-Jährigen beobachten konnte und

den Sicherheitsdienst sowie die Polizei verständigt hatte. Zudem hob er das

geraubte Mobiltelefon auf, welches der Tatverdächtige offenbar bei der Flucht

verloren hatte und händigte es den Beamten aus.

Für den 19-Jährigen ging es nach der Festnahme für die weiteren polizeilichen

Maßnahmen auf die Polizeiwache. Nach einer Wohnsitzüberprüfung in Rüsselsheim

wurde er entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes

verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der

Rufnummer 06142 / 696 -310 (ff. -311) bei der Kriminalpolizei in Groß-Gerau zu

melden.

Frankfurt – Sachsenhausen: Sexualdelikt in Lokal – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Samstag (12. August 2023) ereignete sich

in Alt-Sachsenhausen ein Sexualdelikt zum Nachteil einer 29-jährigen Frau.

Die Tat soll sich zwischen 04:20 Uhr und 04:50 Uhr im Toilettenbereich eines

Kneipenlokals in der Kleinen Rittergasse zugetragen haben. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand sollen mindestens zwei Täter sexuell übergriffig geworden sein.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den bislang unbekannten Tätern und / oder

dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 /

755 – 51399 zu melden.