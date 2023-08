Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Autos nicht verschlossen – leichtes Spiel für Diebe

Wetterau: Dutzende Diebstähle aus geparkten Pkw beschäftigen derzeit die Polizei in der Wetterau. Am Wochenende machten Diebe unter anderem in Bad Nauheim und Bad Vilbel Beute. Sie durchwühlten mehr als 20 Fahrzeuge und ließen Wertsachen mitgehen. Alleine in Nieder-Mörlen erstatteten knapp ein Dutzend Autobesitzer Strafanzeige. Auffällig ist, dass die Täter die Autos offensichtlich nicht aufbrechen mussten. Die Polizei geht vielmehr davon aus, dass sie an den Fahrzeugreihen entlanggingen und an den Türen die Verschlusssituation testeten. Diejenigen Autos, die nicht verschlossen waren, durchsuchten sie nach Wertsachen.

In Bad Nauheim und Nieder-Mörlen zugeschlagen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag rückten in Nieder-Mörlen Fahrzeuge, die in den Straßen „In den Nußgärten“ und „Am Haingraben“ sowie alleine sechs Autos, die in der Lorenz-Dey-Straße geparkt waren, in den Fokus der Diebe. In Bad Nauheim in der Heinrich-Franz-Möbs-Straße erwischte es eine BMW-Besitzerin und in der Taunusstraße vergriffen sich die Diebe an einem Toyota Yaris.

Bereits am Freitagabend, zwischen 20.00 Uhr und 22.07 Uhr, drückten die Täter ein nicht komplett geschlossenes Fenster eines in der Straße „An den Streuobstwiesen“ geparkten schwarzen Volvo Kombi nach unten, öffneten die Tür und griffen sich aus der Mittelkonsole eine Geldbörse. 3.000 Euro Bargeld erbeuteten die Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem in der Frankfurter Straße geparkten silberfarbenen VW Touran. Auch in diesem Fall drückten die Unbekannten eine Scheibe nach unten und suchten nach Wertsachen. Sie griffen sich eine Gucci-Sonnenbrille, eine Heiratsurkunde sowie einen Koran. Im Handschuhfach hatte der Besitzer 3.000 Euro Bargeld verstaut, welches die Diebe ebenfalls mitgehen ließen.

Duo in Dortelweil beobachtet

In Dortelweil beobachtete am frühen Samstagmorgen, gegen 02.40 Uhr eine Zeugin ein Duo, das Bargeld, Sonnenbrillen und Ladekabel aus einen unverschlossenen blauen Corsa im Milanweg mitgehen ließ. Die jugendlichen Täter waren zwischen 16 und 20 Jahre alt. Einer trug einen grauen Kapuzenpullover. Sein Komplize war insgesamt dunkel gekleidet und trug eine rote Basecap. Vermutlich sind die beiden Diebe auch für einen weiteren Diebstahl in der Milanstraße aus einem grauen Fiesta sowie für das Durchwühlen eines nicht verschlossenen Hyundai Kona und eines grauen Kia Sorrento im Kornblumenweg verantwortlich.

Ein Auto ist kein Safe / Verriegelung überprüfen

Die Ermittler appellieren an Fahrzeugbesitzer ihre Autos abzuschließen und dies anschließend nochmals an den Türen zu überprüfen. Zudem ist ein Auto kein Safe – lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug, weder offen in den Ablagen oder auf den Sitzen, noch im Handschuhfach oder im Kofferraum.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Diebe in Bad Nauheim, Nieder-Mörlen, Dortelweil oder Butzbach beobachteten oder die sonst Angaben zu deren Identität machen können, sich bei den Polizeistationen in Butzbach, Tel.: (06033) 40730, in Friedberg, Tel.: (06031) 6010 oder in Bad Vilbel, Tel.: (06101) 54600 zu melden.

Polizei Bad Nauheim codiert Fahrradrahmen – Terminvereinbarung erforderlich!

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipostens in Bad Nauheim bieten Fahrradbesitzern die Codierung der Rahmen an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten vorher telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

Am 21.08.2023 (Montag), zwischen 09.00 Uhr und 15.00 Uhr

Polizeiposten Bad Nauheim, Hauptstraße 54, 61231 Bad Nauheim

Eine vorherige telefonische Terminvergabe zu den Bürozeiten unter Tel.: (06031) 601 – 417 ist zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (WE), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, der Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten:

Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

Personalausweis ist mitzubringen.

Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / eine Rechnung

vorgezeigt werden.

vorgezeigt werden. E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku

mitzubringen.

mitzubringen. Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Bad Nauheim: Weißen Benz gestohlen –

Am Freitagmorgen schlugen Autodiebe an einer Parkbucht in der Bahnhofsallee zu. Gegen 10.00 Uhr stellte der Besitzer seinen weißen Mercedes GLA 250 4matic in Höhe der Hausnummer 2 ab. Als er gegen 11.00 Uhr zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Die Diebe hatten auf bisher unbekannte Art und Weise die Diebstahlsicherungen überwunden und sich mit dem rund 40.000 Euro teuren Benz aus dem Staub gemacht. An dem Wagen sind die Kennzeichen FB – XX 138 angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des weißen GLE nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Friedberg: Bürofenster hält Einbrechern stand –

Auf Beute aus den Büros einer Metallbaufirma hatten es Einbrecher in der Pfingstweide abgesehen. Sie hebelten an einem Fenster, schafften es aber nicht dieses aufzubrechen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Friedberg: Überschlag mit Mini-Van –

Mit Untersuchungen im Krankenhaus endete am Samstagabend ein Verkehrsunfall für eine 62-jährige Suzukifahrerin. Die Friedbergerin war gegen 21.00 Uhr auf der Bundesstraße 445 von Rosbach in Richtung Friedberg unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihren Mini-Van, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem Feld. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Blechschäden beziffert die Polizei auf mindestens 8.000 Euro.

Karben: Mit BMW abgehoben-

Am Kreisverkehr der Nordumgehung Karben verunglückte am frühen Samstagmorgen ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer. Gegen 01.35 Uhr war der 22-Jährige mit seinem BMW von Heldenbergen kommend in Richtung Karben unterwegs. Vor dem Kreisverkehr geriet der Oberurseler mit seinem Wagen auf eine Verkehrsinsel, überfuhr Verkehrsschilder und steuerte auf den Kreisverkehr zu. Diesen überfuhr er, hob ab und landete auf der gegenüberliegenden Seite. Dort schleuderte er zweimal gegen Leitplanken und kam letztlich zum Stehen. Mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen wurde er in eine Frankfurter Klinik eingeliefert. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,51 Promille. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Der BMW hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Eine Spezialfirma übernahm die Reinigung der Fahrbahn, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Auf den 22-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Altenstadt: In Firma eingestiegen –

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stiegen Einbrecher in eine Karosseriewerkstatt in der Straße „Zum Niddersteg“ ein. Zwischen 19.00 Uhr und 09.00 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und kletterten hinein. Anschließend durchwühlten sie die Firma nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber fehlt Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 200 Euro. Wer hat die Täter in der genannten Zeit beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Altenstadt – Oberau: Unfallflucht und Widerstand mit Promille –

Unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt die Büdinger Polizei seit Samstagnachmittag gegen eine 36-Jährige. Zeugen beobachteten, wie die Altenstädterin am Sonntagnachmittag in der Straße „Am Sportfeld“ einen Unfall verursachte und anschließend davonfuhr. Eine Streife der Büdinger Polizei suchte die mutmaßliche Unfallfahrerin zuhause auf. Bei der Befragung begann die stark alkoholisierte Altenstädterin die Polizisten zu beleidigen und zu bedrohen. Die Ordnungshüter legten ihr Handschellen an. Im Anschluss trat sie einem Polizisten gegen die am Oberkörper getragene Schutzweste. Der Kollegen blieb unverletzt. Auf der Fahrt zur Blutentnahme auf der Dienststelle setzte sie ihre Schimpf- und Beleidigungstirade gegen die Polizisten fort. An der Polizeistation angekommen, versuchte sie erneut nach den Kollegen zu treten. Ihr Alkoholtest brachte es auf 3,04 Promille. Im Anschluss an ihre Blutentnahme durfte sie die Büdinger Wache wieder verlassen.

Randstadt: Firma durchwühlt –

Ein metallverarbeitender Betrieb in der Straße „Im Schönhof“ rückte am Wochenende ins Visier unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Firma und durchwühlten Büros und Werkstatt. Von dort ließen sie die Fahrzeugschlüssel eines Mercedes Sprinter mitgehen. Diesen beluden sie mit Werkzeugen und Maschinen und machten sich mit ihrer Beute auf und davon. Angaben zur Beute können momentan noch nicht gemacht werden. An dem Sprinter sind die Kennzeichen FB-JW 2009 angebracht. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher im Zeitraum zwischen Freitagabend, gegen 18.00 Uhr und Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr in der Straße „Im Schönhof“ beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Sprinters mit der Zulassung FB-JW 2009 machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Ober-Mörlen: In Steuerbüro eingestiegen –

Am Samstagmorgen rückte die Polizei zu einem Einbruch in der Frankfurter Straße aus. Die Täter hatten in der Nacht zuvor die Tür zu dem Steuerbüro aufgebrochen und im Inneren Schränke und Kommoden durchwühlt. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber machten die Einbrecher keine Beute. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Butzbacher Polizei unter Tel.: (06033) 7043-0 entgegen.