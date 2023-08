Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Haftbefehl nach Raub

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 23-jährigen Mann wegen des Verdachts des Raubes. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte soll am Donnerstag, 10. August, zunächst gegen 12:15 Uhr einem neun Jahre alten Mädchen in Marburg eine sogenannte „Bauchtasche“ entrissen haben. Gegen 13:30 Uhr soll er sodann einen 13-jährigen Jungen nach einem kurzen Dialog geschlagen und versucht haben, ihm sein Mobiltelefon wegzunehmen, was jedoch nicht gelang, so dass er ohne Beute flüchtete.

Zivilbeamte der Kriminalpolizei nahmen den Beschuldigten nach intensiven Fahndungsmaßnahmen fest.

Er wurde am Freitag, 11. August, der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes sowie des versuchten Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung. Es besteht der Haftgrund der Wiederholungsgefahr.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290-222.

Kirchhain- in Lkw gegriffen

Einen günstigen Moment nutzte ein Dieb und griff am Freitag (11.08.2023) in einen Lkw. Der Fahrer hatte seinen Daimler Truck gegen 14:40 Uhr „Am Bahnhof“ abgestellt und stieg kurz aus. Diesen Moment nutzte offenbar ein Unbekannter und stieg über die Beifahrerseite in den unverschlossenen Lkw. Aus diesem stahl er zunächst ein Handy, welches sich in der angebrachten Halterung an der Windschutzscheibe befand und griff sich eine Geldbörse aus der Mittelkonsole. Gemeinsam, mit einem zweiten Unbekannten, der an einer Parkbank wartete, flüchtete er. Der Lkw-Fahrer, sowie ein Zeuge verfolgten die Beiden in Richtung Busbahnhof und Biegenstraße. Auf ihrer Flucht entsorgten die Diebe das Handy und die Geldbörse. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeug aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind die zwei Unbekannten, die laut Zeugenangaben als „Schwarzafrikaner mit schwarzer Kleidung“ beschrieben werden, aufgefallen? Wer hat den Diebstahl mitbekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 8930-0.

Marburg- Reifen an Cayenne zerstochen

In der Sudetenstraße machten sich Unbekannte am Samstag (12.08.2023) an einem schwarzen Porsche zu schaffen. Der Cayenne stand zwischen 02:00 Uhr und 12:45 Uhr in Höhe der Hausnummer 32. In diesem Zeitraum zerstachen die Vandalen alle vier Reifen. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg- Solarpenal geklaut

Vom Dach eines Tiny-House in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag (20.07.2023), 17:00 Uhr und Freitag (11.08.2023), 12:45 Uhr ein 1.500 Euro teures Solar-Penal. Samt dem Penal flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06441) 406-0.

Wohratal- Halsdorf: Vandalen unterwegs

In der Auestraße waren in der Nacht von Freitag (11.08.2023) auf Samstag (12.08.2023) Vandalen unterwegs. Sie rissen Bretter und eine LED-Beleuchtung von einem Gartenzaun. Weiterhin machten sie sich an einem Blumenkübel zu schaffen, aus dem sie die Blumen herausrissen. Hinweise zu den bislang Unbekannten, die zwischen 00:00 Uhr und 07:35 Uhr in der Auestraße wüteten, erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050.

Weimar- mehrere Anzeigen gegen 42-Jährigen

Samstagmorgen (12.08.2023) setzte sich ein 42-Jähriger mit Promille hinter das Steuer seines Renault und fuhr los. Gegen 09:00 Uhr fiel der aus Kassel stammende Fahrer den Polizeibeamten auf der B3 in Höhe Weimar auf. Sie hielten den Mann, für dessen Auto offenbar kein Versicherungsschutz bestand, an. Bei der Kontrolle stieg den Ordnungshütern Alkoholgeruch aus dem Scenic entgegen. Ein Atemalkoholtest brachte es auf über zwei Promille. Ein Drogenschnelltest wies zudem den Konsum von Kokain und Opiaten nach. Einen Führerschein konnte der Renault-Fahrer nicht vorzeigen, er besitzt offensichtlich keinen. Es folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. Der 42-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Marburg- Peugeot versucht kurzzuschließen

Samstagmittag (12.08.2023), gegen 13:30 Uhr, meldete die Besitzerin eines Peugeot einen versuchten Diebstahl des Pkws. Unbekannte hatten offenbar das hintere linke Ausstellfenster aufgezogen und durch dieses, die Fahrertür geöffnet. Anschließend rissen sie einen Kabelbaum unter dem Armaturenbrett heraus und versuchten den grauen 206 kurzzuschließen. Warum die Diebe von ihrem Vorhaben abließen, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Molkereistraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter Tel.: (06421) 4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Wehrda: Motorroller gestohlen

Auf einen Roller hatten es Diebe „In der Götzbach“ abgesehen. Dort stand der schwarze Motorroller des Hersteller Generic Motor zwischen 19:30 Uhr am Samstag (12.08.2023) und 12:00 Uhr am Sonntag (13.08.2023). In diesem Zeitraum begaben sich die Unbekannten in die Hofeinfahrt des Einfamilienhauses und stahlen das rund 1.500 Euro teure Gefährt. Hinweise erbittet in diesem Fall die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Angelburg-Frechenhausen: 17.000 Euro Gesamtschaden nach Frontalzusammenstoß

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws kam es Samstagmittag (12.08.2023) um 12:55 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war ein 68-Jähriger mit seinem Audi auf der Schelde-Lahn-Straße von Lixfeld kommend in Richtung Gönnern unterwegs. In einer Rechtskurve in Höhe der Hausnummer 120 kam dem A4 -Fahrer auf seiner Fahrspur ein silberner Seat entgegen. Der Ibiza kollidierte frontal mit dem Audi. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit 17.000 Euro beziffert. Der aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende Seat-Fahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Zudem stand der 45-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Er muss ich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Angelburg war zum Abbinden von ausgelaufenen Betriebsstoffen im Einsatz. Während der Einsatzmaßnahmen war die Ortsdurchfahrt Frechenhausen zweitweise voll gesperrt.

Breidenbach- in Zahnarztpraxis eingedrungen

Unbekannte zerstörten im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr am Mittwoch (09.08.2023) und 17:15 Uhr am Sonntag (13.08.2023) die Fensterscheibe einer Arztpraxis und stiegen in die Räumlichkeiten ein. In der Praxis durchwählten sie Schubladen, sowie Schränke und flüchteten im Anschluss unerkannt. Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Wem sind in der Bachstraße oder der Breslauer Straße verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Biedenkopf-Breidenstein: Unfallfahrer flüchtet

Ein 27-Jähriger stellte seinen Audi am 03.08.2023 gegen 17:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße „Untere Haide“ ab. Als er am nächsten Tag, um 15:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen 4.000 Euro teuren Schaden am Hecke des grauen Audi 80. Offenbar war ein Unbekannter gegen das Heck gestoßen und flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950.

Marburg: 23-Jährigen überfallen

Sonntagabend (13.08.2023) überfielen drei Unbekannte einen 23-Jährigen. Dieser war gegen 22:45 Uhr auf dem Fußweg unter der Konrad-Adenauer-Brücke, parallel zur Lahn unterwegs. Zuvor war er im Bereich der Konrad-Adenauer-Brücke aus dem Stadtbus gestiegen. Plötzlich kamen ihm zwei Personen entgegen und versperrten den Weg. Ein Dritter trat von hinten an ihn heran. Sie griffen den 23-Jährigen körperlich an und raubten ihm offenbar rund 70 Euro Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten. Rettungskräfte brachten den Verletzten 23-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

im Bereich des Fußwegs zwischen der Zeppelinstraße / Cappeler Straße und er B3 aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben, von denen einer 180 cm und etwa 18 bis 19 Jahre alt gewesen sein

soll? Er war bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug und trug eine schwarze Basecap. Wer hat den Überfall auf den in Marburg wohnhaften 23-Jährigen mitbekommen?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Marburger Kriminalpolizei unter Tel.: (06421) 4060 in Verbindung zu setzen.