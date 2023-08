Rentnerin stürzt ins Gleisbett

Linden (Landkreis Gießen) (ots) – Glück im Unglück hatte am vergangenen

Sonntagvormittag (13.8.) eine 87-jährige Frau aus Linden. Die offensichtlich

leicht verwirrte Seniorin war gegen 11 Uhr am Bahnsteig 2 des Bahnhofs Linden

gestürzt und ins Gleisbett gefallen.

Sturz endete glimpflich

Die 87-Jährige, die aus einem Lindener Seniorenheim stammt, erlitt durch den

Sturz zum Glück nur leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte

die Frau vor Ort. Bundespolizisten verständigten die Familie der Seniorin.

Zug macht Schnellbremsung

Schlimmeres verhindert wurde zudem durch die gute Reaktion eines Lokführers

einer herannahenden Regionalbahn. Der Bahnmitarbeiter legte beim Erkennen der

Frau sofort eine schnelle Bremsung ein und kam rechtzeitig zum Halten.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte sofort die Bundespolizei und die Rettungskräfte

verständigt.

Reisende im Zug blieben durch die Schnellbremsung unverletzt. Wegen des Vorfalls

kam es für insgesamt zehn Züge zu einer Verspätung von jeweils 15 Minuten.

69 neue Polizistinnen und Polizisten in Mittelhessen begrüßt

Mittelhessen / ## Gießen: 69 Polizistinnen und Polizisten wechselten Anfang August 2023 zum Polizeipräsidium Mittelhessen.

Polizeipräsident Bernd Paul, Vorgesetzte sowie Vertreter der Gremien freuten sich, dass so viele neue Kolleginnen und Kollegen nach Mittelhessen versetzt wurden und fast alle am Montag, 07.08.2023, im Saal Florenz in entsprechendem Rahmen begrüßt werden konnten.

„Es bietet sich mir ein tolles Bild, in so viele neue und erwartungsfrohe Gesichter zu schauen. Es ist für mich auch die letzte Möglichkeit an einer Begrüßungsveranstaltung teilzunehmen, da ich Ende August in Ruhestand gehe. Umso mehr freut es mich, dass wir zu diesem Versetzungstermin so viel Unterstützung für unser Präsidium erhalten. Zum Teil haben Sie schon erste Erfahrungen auf anderen Dienststellen, unter anderem im Einzeldienst, in der Bereitschaftspolizei oder im Kommissariat gesammelt. Es sind jedoch auch einige unter Ihnen, welche direkt nach dem Studium zu uns kommen und somit erste Erfahrungen sammeln werden. Ich wünsche Ihnen in Ihrer neuen Aufgabe viel Erfolg und einen guten Start auf Ihren neuen Dienststellen. Bleiben Sie gesund“, so Polizeipräsident Bernd Paul.

Die neuen Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Mittelhessen kommen mehrheitlich aus Polizeipräsidien des Rhein-Main-Gebietes, der Bereitschaftspolizei und von der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Sie werden in den Polizeidirektionen Wetterau, Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf, Gießen sowie in der Kriminaldirektion, der Leitstelle und der Abteilung Verwaltung eingesetzt.

Das Bild zeigt die neuen Kolleginnen und Kollegen auf dem Hubschrauberlandeplatz des Polizeipräsidiums in Gießen.

Gießen: Tresor entwendet

Am gestrigen Sonntag verschafften sich Diebe zwischen 1 Uhr und 6.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Konditorei in der Plockstraße, wobei ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden an der Tür entstand. Anschließend schafften sie einen etwa 200 Kilogramm schweren Tresor auf unbekannte Weise nach draußen und entwendeten ihn. Der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Hinweise: Wem sind im genannten Zeitraum Personen aufgefallen, sie einen Safe rausgetragen oder in ein Fahrzeug geladen haben? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Zigaretten entwendet

Mit brachialer Gewalt brach ein Dieb in eine Tankstelle in der Grünberger Straße ein. Innerhalb weniger Minuten entwendete er ab etwa 3.25 Uhr etliche Tabakwaren in noch unbekannter Menge und flüchtete anschließend. An der Tür hinterließ er einen etwa 2.000 Euro hohen Schaden. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim- Holzheim: Tür beschädigt

Auf 200 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte an der Tür eines Vereins in der Straße Zum Hasenberg hinterließen. Gegen 9.30 Uhr am letzten Freitag fanden Zeugen ein etwa 5cm großen Loch in der Kunststofftür vor, die am Mittwoch zuvor gegen 17 Uhr noch unbeschädigt war. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Hungen- Inheiden: Brunnen beschädigt

Unbekannte verbogen den Brunnen in der Seestraße am letzten Freitag zwischen 0.45 Uhr und 1.15 Uhr so weit, dass er letztlich aus der Verankerung brach und ein etwa 800 Euro hoher Schaden entstand. Die Grünberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Reiskirchen: Portmonee aus PKW gestohlen

In der Endersstraße entwendeten Unbekannte letzte Woche zwischen 12 Uhr am Donnerstag und 15 Uhr am Freitag ein Portmonee aus einem weißen, vermutlich unverschlossenen Fiat. In der Geldbörse befanden sich Ausweise und Kunden- und EC-Karten, insgesamt dürfte es einen etwa 200 Euro hohen Wert haben. Die Grünberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen: Scheibenwischer abgerissen

Von einem schwarzen VW rissen Unbekannte den Heckscheibenwischer ab und verursachten damit einen etwa 100 Euro hohen Schaden. Der Scirocco stand am Freitag letzter Woche zwischen 10 und 19.15 Uhr im Eichendorffring. Die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen- Wieseck: Dieb in Schule?

Spuren auf einem Fenstersims in zwei Meter Höhe lassen vermuten, dass Unbekannte am vergangenen Wochenende in einen Klassenraum der Schule im Lichtenauer Weg eindrangen. Wie ihnen das gelang, ohne einen Schaden zu verursachen, und welche Räume sie betraten, steht bislang nicht fest. Ebenso ist noch kein Diebesgut bekannt, so dass die Polizei derzeit von einem Versuch ausgeht. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord suchen Zeugen: Wer hat zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, Personen auf dem Schulgelände gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Chubin-Rad entwendet

Vom überdachten Fahrradstand an der Klinik in der Licher Straße entwendeten Diebe ein angeschlossenes Chubin-Fahrrad im Wert von etwa 5.000 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 19 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Sonntag. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Alten-Buseck: Graffiti mit grüner Farbe

Auf einer Fläche von 4m x 1,5m hinterließ ein Unbekannter mit grüner Farbe ein Graffiti an einer Betonwand im Flößerweg. Zeugen bemerkten den Unbekannten am gestrigen Sonntag gegen 12.15 Uhr, bevor er mit dem Fahrrad davonfuhr. Er hatte eine dunkle Hautfarbe, war trug beige Kleidung und einen beigen Rucksack. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Linden- Großen-Linden: Zwei Kawasaki entwendet

Eine schwarze und eine rot-schwarze Kawasaki entwendeten Unbekannte im Eichendorffring. Die Motorräder im Wert von mehreren zehntausend Euro standen auf einem Parkplatz und kamen zwischen gestern und heute Morgen, 6.30 Uhr, abhanden. An den Fahrzeugen hingen die Kennzeichen GI-CH 79 und GI-G 132. Die Kriminalpolizei in Gießen sucht Zeugen: Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Gaststätte eingebrochen

Diebe gelangten zwischen gestern, 23 Uhr, und heute Morgen, 10 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster in eine Gaststätte am Kirchplatz und entwendeten zwei Portmonees mit Bargeld. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 300 Euro, der Schaden am Fenster beträgt etwa 200 Euro. Die Kripo in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Diebstahl aus zwei PKW

In der Straße Fuchsgraben gingen Diebe zwei Mercedes B-Klassen an und gelangten jeweils auf unbekannte Weise in die vermutlich verschlossenen Autos. Aus der einen entwendeten sie zwischen gestrigem Sonntag, 18.30 Uhr, und heute Morgen, 11.30 Uhr, unter anderem einen Ersatzreifen, aus der anderen im ähnlichen Tatzeitraum mitunter zwei hochwertige Sonnenbrillen. Das Diebesgut hat in beiden Fällen einen Wert von mehreren hundert Euro, Schäden entstanden ansonsten keine. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Toyota touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte einen in der Eichgärtenallee geparkten grauen Toyota Yaris und verursachte einen geschätzt 300 Euro teuren Schaden am linken Außenspiegel. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte letzte Woche Donnerstag zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr unerlaubt. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).