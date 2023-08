Hund führt KVD zu betrunkenen Halter

Ludwigshafen – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Mittwoch 10. August 2023, einen alkoholisierten 79-Jährigen in ein Krankenhaus gebracht. In Mitte hatte zunächst der Hund des Mannes gegen 15.15 Uhr die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte erregt. Weil das Tier womöglich entlaufen war, da es freilaufend, mit einer Leine um den Hals sowie alleine unterwegs war, fing die KVD-Steife den zutraulichen Hund ein.

Bei der Suche nach dessen Halter trafen die Einsatzkräfte in der näheren Umgebung auf den offensichtlich betrunkenen Hundebesitzer, der nicht fähig war sich auf den Beinen zu halten. Der 79-Jährige sagte, dass er Alkohol und Tabletten eingenommen habe.

Nachdem der KVD ihn in ein Krankenhaus gebracht hatte, ergab ein Atemalkoholtest dort den Wert von 1,49 Promille. Vor der stationären Aufnahme gab der Mann an, sich zuhause um eine Person kümmern zu müssen, die auf seine Hilfe angewiesen sei.

Nachdem KVD und Polizei gemeinsam die Wohnanschrift des Mannes angefahren hatten, fanden sie heraus, dass dies nicht zutreffend war. Der Hund des 79-Jährigen wurde von der Tierrettung der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen ins Tierheim gebracht.

Autoscheiben eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – In der Bismarckstraße gelang es Unbekannten am Sonntag 13.08.2023 zwischen 19-19:40 Uhr, in einen Golf einzudringen. Sie dürften über die Beifahrertür, die sich nicht verschließen lässt, in das Fahrzeug gelangt sein. Aus dem Auto stahlen sie eine Handtasche. In dieser befand sich auch etwa 25 Euro Bargeld.

Nichts entwendet wurde aus einem Mercedes der zwischen dem 12.08.2023, 17 Uhr und dem 13.08.2023, 16 Uhr, in der Lisztstraße parkte. Unbekannte hatten auch hier eine Scheibe eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf 450 Euro geschätzt.

Dass es sich um einen Einbruchsversuch handelt, davon muss auch im Falle einer eingeschlagenen Fensterscheibe eines parkenden Autos im Zedtwitzhof ausgegangen werden. Die Unbekannten verursachten am Fahrzeug einen Sachschaden von etwa 300 Euro, konnten jedoch nichts entwenden. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 12.08.2023, 19:30 Uhr und dem 13.08.2023, 13:30 Uhr liegen.

In allen drei Fällen bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um sachdienliche Hinweise, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren.

Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim abstellen und verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand.

Achten Sie beim verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis.

Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Fensterscheiben beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Mehrere Fensterscheiben einer Schule in der Schlesier Straße wurden durch bislang Unbekannte stark beschädigt. Dies wurde der Polizei am Sonntag, 13.08.2023, gegen 12:30 Uhr gemeldet. Hinweise darauf, dass die Unbekannten auch in das Gebäude eindrangen, ergaben sich nicht.

Die genaue Schadenshöhe der Sachbeschädigung wird aktuell ermittelt. Sie haben etwas Ungewöhnliches beobachtet oder gehört? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

35.000-Euro-Schaden bei Unfall

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Kaiserwörtdamm/Wegelnburgstraße kam es am Sonntag 13.08.2023, 10:35 Uhr, zu einem Unfall als eine 36-Jähriger beim Abbiegen die Vorfahrt des Gegenverkehrs missachtete und mit dem Auto eines 88-Jährigen kollidierte.

Da das Auto des Seniors zu qualmen begann, wurde die Feuerwehr hinzugerufen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrspur des Kaiserwörthdamms musste während der Unfallaufnahme in Richtung B44 teilweise gesperrt werden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Sonntag 13.08.2023 gegen 21:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Hartmannstraße mit der Jakob-Binder-Straße zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines Kleintransporters musste an der Örtlichkeit aufgrund einer Baustelle wenden. Beim Zurücksetzen kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten BMW und verursachte an diesem ein Sachschaden von 500 Euro.

Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit. Laut Zeugen handelte es sich bei dem Transporter um einen weißen Mercedes Sprinter mit Mannheimer Kennzeichen.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verursacher machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Kooperativer Verkehrskontrolleinsatz mit Schwerpunkt „Tuning“

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag, 11.08.2023, führten Kräfte der Polizeidirektion Ludwigshafen im Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit Kollegen der Polizei Mannheim sowie der Zentralen Bußgeldstelle Speyer einen kooperativen Verkehrskontrolleinsatz durch. Schwerpunkt der Kontrollen waren illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen, da dadurch die Sicherheit im Straßenverkehr bzw. das Abgas- oder das Geräuschverhalten beeinträchtigt wird.

In 13 Fällen führten die festgestellten Veränderungen an den kontrollierten Fahrzeugen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, in acht Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Ebenfalls geahndet wurde bei drei Fahrzeugführenden unnötiges Erzeugen von Lärm durch starkes Beschleunigen oder durch einzelne Gasstöße. Zudem wurden ein Verstoß gegen das Waffengesetz, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, drei Gutverstöße, ein Handyverstoß sowie zwei TÜV-Verstöße festgestellt.

Weitere Kontrollen durch unsere speziell beschulten Polizeikräfte finden regelmäßig statt.

Was ist Tuning und warum interessiert sich die Polizei dafür? Tuning soll Fahrzeuge technisch verbessern, optisch verändern und im besten Fall auch noch ein Einzelstück aus dem eigenen Auto machen. Die Optik spielt oft eine wichtige Rolle. Das eigene Auto soll durch Umbauten verschönert, vielleicht sogar richtig „aufgemotzt“ werden und durch dieses individuelle Aussehen auch einen Wiedererkennungswert haben.

Was „Tuner“ dabei oftmals nicht bedenken: Nicht alles was gefällt, ist auch erlaubt. Bei Manipulationen erlischt die Betriebserlaubnis. Das bedeutet, dass diese Fahrzeuge nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen dürfen, da sie Umbauten oder Mängel aufweisen, die unzulässig sind. Doch noch ein viel wichtigerer Gesichtspunkt ist, dass ohne gültige Betriebserlaubnis auch der Versicherungsschutz nicht mehr greift!

Außerdem können sich auch enorme Gefahrensituationen ergeben, wenn nicht geprüfte oder zugelassene Teile verbaut werden. Durch einen nicht genehmigten Einbau, kann das Fahrzeug unkontrollierbar werden und es im schlimmsten Fall zum Unfall kommen. Dadurch gefährdet man nicht nur sich, sondern auch andere.

Dem begegnet die Polizei mit Kontrollen „getunter“ Fahrzeuge. Tiefergelegte Autos werden überprüft – laute Fahrzeuge gemessen. Sollten nicht erlaubte Veränderungen festgestellt werden, werden diese konsequent durch die Polizei geahndet. Im schlimmsten Fall wird das Auto abgeschleppt.

Worauf sollte ich achten, wenn ich mein Auto „tunen“ will? Die richtigen Ansprechpartner sind die Kfz-Prüfstellen. Dort können Sie Änderungen an Fahrzeugen überprüfen und auch abnehmen lassen. Ein Ratgeber für das Handschuhfach wie z.B. „Ratgeber für sicheres Tuning-Aus der Szene für die Szene“ (gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) kann im Internet kostenlos heruntergeladen werden. Hierin kann detailliert nachgelesen werden, worauf bei Umbauten zu achten ist und welche erlaubt sind. Weitere Infos gibt es auch unter www.tune-it-safe.de.

Was kann ich machen, wenn mich zu laute Fahrzeuge stören? An einem lauten Auspuff hat nicht jeder Spaß. Viele fühlen sich meist gestört oder gar belästigt. Sie können andere sogar indirekt gefährden, in dem sie sich beispielsweise durch die lauten Geräusche erschrecken.

Melden Sie auffällige Autos der Polizei. Die Polizeidienststellen in Ludwigshafen sind rund um die Uhr erreichbar. Notieren Sie sich auf jeden Fall die Kennzeichen und die Uhrzeit des Vorfalls. Auch wenn die Polizeistreife das gemeldete Fahrzeug nicht mehr auf „frischer Tat“ antrifft, so können im Nachhinein weitere Ermittlungen und Überprüfungen erfolgen. Wenn getunte Fahrzeuge öfter auffallen, können Sie auch eine Art Tagebuch führen und die Daten der Polizei melden.