Einbruch in DHL-Paketzentrum

Bad Bergzabern (ots) – In der Zeit vom 12.08.23 bis 14.08.23, wurde in die Räumlichkeiten des DHL-Paketzentrums im Wernersgrund eingebrochen. Die Täter gelangten über eine Laderampe in noch nicht geklärte Weise in das Objekt.

Über das Diebesgut kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zwei Radfahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss

Gossersweiler-Stein (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12./13.08.23, zwischen 0:45 Uhr und 01:30 Uhr, zwei Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beide standen erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Die Ergebnisse lagen bei annähernd 2 Promille und darüber.

Den 30-jährigen Radfahrern wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Alkoholisiert

Edesheim (ots) – Wegen Schlangenlinienfahren auf der L 516 bei Edesheim wurde am frühen Sonntagmorgen (13.08.2023, 02.17 Uhr) ein 35 Jahre alter Autofahrer auffällig, weshalb Verkehrsteilnehmer die Polizei verständigten. An seiner Wohnanschrift konnte der Mann angetroffen und kontrolliert werden.

Angesichts seines hohen Promillegehalts von 1,82 Promille qualifizierte er sich zur Blutprobe. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Abfahrtskontrollen

A65/Edesheim (ots) – 0,78, 1,18 und 1,98 Promille Atemalkohol hatten am Sonntagabend (13.08.2023, 21 Uhr) drei LKW-Fahrer bei einer Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Pfälzer Weinstraße West. Alle drei waren im Begriff, nach Ende des Sonntagfahrverbots gegen 22 Uhr ihre Weiterfahrt fortzusetzen. Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere wurden bis zur vollständigen Nüchternheit einkassiert.